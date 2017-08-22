На прошлой неделе в Никополе прошли два события, которым не все придали значение, но насторожились, что-то было в них необычное. На прошлой неделе в Никополе прошли два события, которым не все придали значение, но насторожились, что-то было в них необычное.

В КСК НЗФ прошло собрание городской громады с целью поддержки процедуры начала сбора подписей избирателей за отставку городского головы.

Казалось бы, ничего необычного, наши законы о свободе высказывания своих мыслей это позволяют, а в странах демократии—дело обычное. Но! Это первая в Никополе попытка от бессмысленности законов перейти к практическим действиям. И что-то не припомнят седые старцы, чтобы простому люду для собрания предоставляли такой роскошный зал.

А остальное шло по накатаному—где-то готовили агитаторов, где-то провокаторов, а где прикдывали—чем можно поживиться на волеизъявлении народа. Как и ожидалось, первым в бой ринулся депутат Рыбаков. А что? Имеет право, вот только сомнение вызывает его репутация в народе как последовательного противника народовластия и инициатора разгона Наблюдательного совета (это такой орган, который властью хоть и не командует, но хотя бы присматривает за ней). Может, поэтому мнение зала ему переломить не удалось (репутация на полу не валяется), да и неосведомленность людей удивляла, некоторые думали, что это уже выборы городского головы, тут организаторы недоработали с разъяснениями, что это—только начало длинного пути по закоулкам казуистики. Но положительное—налицо, люди почувствовали, что не только у олигархов, но и у них есть ПРАВО на собственный выбор.

Через день состоялось освящение храма Петра Калнышевского. Что поражало, так это торжественность обряда, который проводил сам владыка Симеон, со скромностью помещения церкви, под которую городская власть отвалила аж…целый Приемный покой бывшей 3-й гордской больнички, что не идет ни в какое сравнение с другими храмами. Это наводит на мысль об избирательности подхода власти к церквям разных патриархатов, что совершенно негоже при нашей Конституции. При таком подходе никого не удивит, если оставшуюся часть 1-го этажа больнички провластные депутаты продадут (за те же 15 тыс. за голос) под ночную пивнушку, чтобы жизнь у прихожан стала еще веселее и разухабистей. Но все равно люди почуяли проблески их ПРАВА на свободу вероисповедания.

И завершила неделю печальная весть о смерти главного редактора газеты «Визит—Венал» Сергея Светличного, газета слывет как одна из совсем немногих, объективно отражающих чаяния громады. И это во времена страшного давления на свободу слова, вот даже провладный депутат Рыбаков позволяет себе в интернете беспардонно угрожать надрать уши любому, кто осмелится критикнуть его бред в эфире (забыл, бедняга, как поплатился Ляшко за подобное, и не знает, что «Национальный Корпус» заявил о своей готовности отрывать ноги каждому лазутчику «русского мира»). Людей разумных, помимо печали, тревожет мысль, не попадет ли газета в продажные руки и не изменит ли курс на служение громаде, намеченном светлой памяти Сергеем Светличным?

Б.Кривчик

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