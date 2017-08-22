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В газету от читателей / Борис Кривчик: КОГДА ГОВОРЯТ ПРИНЦИПЫ (Сегодня, 19:04)

На прошлой неделе в Никополе прошли два события, которым не все придали значение, но насторожились, что-то было в них необычное.
   
В КСК НЗФ прошло собрание городской громады с целью поддержки процедуры начала сбора подписей избирателей за отставку городского головы.
 
Казалось бы,  ничего необычного, наши законы о свободе высказывания своих мыслей это позволяют, а в странах демократии—дело обычное. Но! Это первая в Никополе попытка от бессмысленности законов перейти к практическим действиям. И что-то не припомнят седые старцы, чтобы простому люду для собрания предоставляли  такой роскошный зал.
 
А остальное шло по накатаному—где-то готовили агитаторов, где-то провокаторов, а где прикдывали—чем можно поживиться на волеизъявлении народа. Как и ожидалось, первым в бой ринулся депутат Рыбаков. А что? Имеет право, вот только сомнение вызывает его репутация  в народе как последовательного противника народовластия и инициатора разгона Наблюдательного совета (это такой орган, который властью хоть и не командует, но хотя бы присматривает за ней). Может, поэтому мнение зала ему переломить не удалось (репутация на полу не валяется), да и неосведомленность людей удивляла, некоторые думали, что это уже выборы городского головы, тут организаторы недоработали с разъяснениями, что это—только начало длинного пути по закоулкам казуистики. Но положительное—налицо, люди почувствовали, что не только у олигархов, но и у них есть ПРАВО на собственный выбор.
   
Через день состоялось освящение храма Петра Калнышевского. Что поражало, так это торжественность обряда, который проводил сам владыка Симеон, со скромностью помещения церкви, под которую городская власть отвалила аж…целый Приемный покой бывшей 3-й гордской больнички, что не идет ни в какое сравнение с другими храмами. Это наводит на мысль об избирательности подхода власти  к церквям разных патриархатов, что совершенно негоже при нашей Конституции. При таком подходе никого не удивит, если оставшуюся часть 1-го этажа больнички провластные депутаты продадут (за те же 15 тыс. за голос) под ночную пивнушку, чтобы жизнь у прихожан стала еще веселее и разухабистей. Но все равно люди почуяли проблески их ПРАВА на свободу вероисповедания.
   
И завершила неделю печальная весть о смерти главного редактора газеты «Визит—Венал» Сергея Светличного, газета слывет как одна из совсем немногих, объективно отражающих чаяния громады. И это во времена страшного давления на свободу слова, вот даже провладный депутат Рыбаков позволяет себе в интернете беспардонно угрожать надрать уши любому, кто осмелится критикнуть его бред в эфире (забыл, бедняга, как поплатился Ляшко за подобное, и не знает, что «Национальный Корпус» заявил о своей готовности отрывать ноги каждому лазутчику «русского мира»). Людей разумных, помимо печали, тревожет мысль, не попадет ли газета в продажные руки и не изменит ли курс на служение громаде, намеченном светлой памяти Сергеем Светличным?
Б.Кривчик
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Материал разместил(а) - Палыч
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 260 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Сегодня, 22:52 Русскоязычный бандеровец, Комментариев: 1530, Новостей: 0 Пользователь offline
    Ну, с залом все ясно. Директор "градообразующего" предприятия, с которого все уже тикают, возможно, решил пересесть с тонущего корабля в кресло городского головы, а возможно посадить туда своего человека. Но Фисака в любом случае менять нужно. Просто избирателям пора научится думать головой и в случае успеха данного мероприятия использовать ситуацию в своих интересах: поблагодарить Видродження за избавление города от человека, занимающего кресло мэра и потом проголосовать не за представителя этой партии, а за какого-нибудь достойного кандидата, который захочет и сможет навести в городе порядок. Все просто. Местная политическая и бизнесовая псевдоэлита уверена что народ(особенно работники одного завода) это бараны, которые взмычат и проголосуют так как им будет нужно под страхом мифических скрытых камер в кабинках и увольнения с работы. Народу нужно научиться использовать в своих целях и кидать политиков. Только и всего.
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    • Русскоязычный бандеровец 22.08.2017
      Борис Кривчик: КОГДА ГОВОРЯТ П ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну, с залом все ясно. Директор "градообразующего" предприятия, с которого все уже тикают, возможно, решил пересесть с тонущего корабля в кресло городского головы, а возможно посадить туда своего человека. Но Фисака в любом случае менять нужно. Просто избирателям пора научится думать головой и в случае успеха данного мероприятия использовать ситуацию в своих интересах: поблагодарить Видродження за избавление города от человека, занимающего кресло мэра и потом проголосовать не за представителя этой партии, а за какого-нибудь достойного кандидата, который захочет и сможет навести в городе порядок. Все просто. Местная политическая и бизнесовая псевдоэлита уверена что народ(особенно работники одного завода) это бараны, которые взмычат и проголосуют так как им будет нужно под страхом мифических скрытых камер в кабинках и увольнения с работы. Народу нужно научиться использовать в своих целях и кидать политиков. Только и всего.
    • Довбуш 21.08.2017
      Никополь, город где ни кому ни ... (2)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Ну і чому вина влада якщр це кабель укртелекома і він повинен його ремонтувати-якщо робить висновок то вині - НЗФ бо вулицю називав куцин 50 років НЗФ
    • Алексей Вайс 21.08.2017
      Никополь, город где ни кому ни ... (2)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Опять за рыбу гроши.
      Мы поняли. Власть г-вно и надо другую.
      Вы лучше послушайте, какой мне сон приснился.
      А было так.
      Путём необоснованного завышения себестоимости, продукция ГОКов уходит за рубеж по максимальной (насколько возможно) цене. Этим достигается несколько целей. Первая - получение более высокого НДС и его возврат из бюджета. Затем эта продукция поставляется в какую нибудь "Панаму". На неё накручиваются все транспортные и т.д. расходы. Затем она каким то чудесным образом там приобретается и поступает на завод на переработку. При этом возникают большие сомнения, действительно ли она куда то плавала, а не преодолевала каких то 25 км. Но как бы там не было в результате получаем золотое сырьё (достигается вторая цель). Но и это ещё не всё. Полученную таким образом продукцию, отправляем потребителю. Но не на прямую, а через посредников. Товарищ К. сам говорил в телепередаче, что каждый должен заниматься своим делом.
      Наше дело мол производить, а продают пускай другие, зачем нам этот геморрой? И тут достигается третья цель.
      Мы в сплошной ж-пе, т.е сплошные убытки (на вот по бумагам посмотри, комар носа не подточит). И тут включаются крокодильи слёзы, мол какие мы бедные, недоедаем и прочее и прочее.
      И происходим о чудо!!!
      Что бы не дать загнутся сироткам (как никак градообразующее предприятие) им выделяются миллиардные дотации. Да да, не смейтесь. Именно так было в 10-м и в 12-м и в другие времена.
      И приснится же такое?
      А вы говорите территория без коррупции.
      Детский сад.
    • Виктор Артеменко 20.08.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (5)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Сергеевич
      Все понятно, я думаю на видео все видно как Журавлев говорит что зал полный 240 человек и зал не резиновый, на видео видно что мест полно и как сказала женщина мест в зале 350 ))) почему остальных не пускали???? Большой вопрос

      Тут посмотрите: http://city-nikopol.com.ua/7440-nikopolchane-progolosovali-za-sbor-podpisey-ob-
      otstavke-gorodskogo-golovy-andreya-fisaka-ne-pomogli-dazhe-byudzhetniki-polnoe-
      video.html
    • Алексей Сергеевич 20.08.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (5)
      Алексей Сергеевич-С„РѕС‚Рѕ
      Все понятно, я думаю на видео все видно как Журавлев говорит что зал полный 240 человек и зал не резиновый, на видео видно что мест полно и как сказала женщина мест в зале 350 ))) почему остальных не пускали???? Большой вопрос
    • Алексей Сергеевич 20.08.2017
      Актуальное интервью Куцин В.С. ... (9)
      Алексей Сергеевич-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: Алексей Сергеевич
      , что Куцин сделал для Никополя значимое???

      Він платить зарплату працівникам містоутворюючого підприємства

      Любой другой директор завода платил бы зарплату , я спросил что он сделал как депутат., и как они говорят что средняя зарплата на заводе 10 тыс грн))))) у кого????? Я таких людей практически не встречал)
    • Кон 20.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (18)
      Кон-С„РѕС‚Рѕ
      Павел Макаров прав. Насчёт у Фисака георг. ленточек. Макарова вместо него. Он, как и его деды, антикоммунист и патриот националистической Украины. Умный, смелый и весь собой из народа.
    • Алексей Вайс 20.08.2017
      Актуальное интервью Куцин В.С. ... (9)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      К. ворог Нікополя.
      Це вже всі зрозуміли.
      Пам"ятаєте, як він наших батьків та братів випихав на пенсію?
      Так хай сам іде.
      Йому вже давно пора.
    • Довбуш 20.08.2017
      Відкриття української церкви і ... (1)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      слава українській православній церкві кп .СЛАВА УКРАЇНІ
    • Довбуш 20.08.2017
      Актуальное интервью Куцин В.С. ... (9)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Добре співає стратег а люди с завода тікають і будуть бігти.Налог плати за землю 3 відсотки . А взагалі я тепер зрозумів що відставку замутив куцин і партія -відродження. ЗАРПЛАТУЛ ЮДЯМ ПЛАТИ НОРМАЛЬНУ!!!
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