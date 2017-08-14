12 серпня, біля меморіалу уславленого кошового отамана Запорізької Січі Івана Дмитровича Сірка, сталась подія, про яку, щоб уникнути всіляких перекручень, перебільшень та пліток, я, як очевидець повинен розповісти всім небайдужим до відродження славної історичної козацької спадщини громадянам України.
Не секрет, що місце поховання відомого лицаря степу запорозького Івана Сірка ніби магічною силою завжди притягувало українців.
Мабуть немає українця, який би не прийшов поклонитись праху великого козацького кошового. До нього приходять за порадою, біля нього присягає українське козацтво до останньої краплі крові захищати незалежність України та її територіальну цілісність. Це сакральне місце, ніби дзвінке і чисте козацьке джерело надає наснаги та вгамовує спрагу спраглим до правди та відродження української національної спадщини.
Та про це добре знають і вороги української державності, а тому вони час від часу під виглядом вшанування І. Сірка проводять свої політичні збіговиська зрежисовані в РФ біля місця його поховання. В цьому їм допомагають московські духовні наставники, представники путінсько-гундяївської адміністрації, ракової пухлини на тілі України.
Та сталось і цього разу. 12 серпня 2017 року московські скажені собаки, підла звичка яких нам всім відома, намагалися притягти до дзвінкого цілющого козацького джерела, дохлого і смердючого московського кота, в образі сепаратистської консерви пропагандитса Расолова – так об’явив ведучий цього збіговиська, хоча в житі – Расулов Руслан Сайфуллоєвич.
Бідолаха вимахуючи конституцією України та злодійкувато й пе6релякано крутячи більмами намагався внести пропозицію присутнім на цьому збіговиську створити в м. Нікополь незалежну від Президента України, Верховної Ради та уряду України псевдо-«територіальну громаду», що фактично була закликом до федералізації та розколу України. Як ти зрозумів шановний читачу, нічого спільного із вшануванням пам’яті Івана Сірка це збіговисько не мало.
«Полум’яний виступ пропагандиста Расолова» вчасно зупинив сивочолий Голова ради отаманів Війська запорізького Низового, який майже за загривок спіймав на гарячому шкідливого московського кота і віддав в руки поліціантів.
Після цього збіговисько сепаратистів-лампасників розладилось і зупинилось. Мабуть пропагандист Расолов був основним цвяхом у ньому і вся подальша програма будувалась навколо нього.
Пригнічено і перелякано виглядав організатор цього збіговиська, маленький чоловік з потворним округлим черевом, величезним військовим кашкетом, а еполети в нього були на чотири пальці довше, ніж в інших присутніх «генералів». Невдовзі він зник.
Вельмешановний читачу, обіцяю тобі, що в подальшому ми не допустимо подібних збіговиськ, всіляких зайд і пройд на землі славного Великого луку Запорізького, який від Бога випала честь стати центром формування Війська Запорізького Низового і в цьому нам допомогали 12.08.2017 року, біля поховання уславленого Івана Дмитровича Сірка приводити до тями сепаратистську нечисть Бог, славні хлопці з громадчького формування по охороні громадського порядку та державного кордону України «Самомоборони майдану Дніпропетровської області», козаки «Затопської січі», «Базавлуцької січі», «Микитинської січі», відважні бійці «Правого сектору» та багато інших небайдужих до долі України громадян.
Все це бачив власним оком і розповів Вам без прикрас
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Отдых в Крыму, тоже из вписывается в сюжет! Вот на границе и надо поставить череду билбордов с фотографиями погибших ребят..Пусть наши "патриоты" отдыхают в Крыму с легкой душой!
Вы знаете таким "людям" глубоко наплевать на погибших ребят, на войну, на отжатый Крым))) Хотя они при любых раскладах не могут отдыхать с легкой душой в связи с тем, что у таких "людей" нет души (и ума)...
///«Полум’яний виступ пропагандиста Расолова» вчасно зупинив сивочолий Голова ради отаманів Війська запорізького Низового, який майже за загривок спіймав на гарячому шкідливого московського кота і віддав в руки поліціантів./// Эту гниду надо передать не в руки полиции, а сотрудникам СБУ)))
Написали заявление на разработку проектной документации . Разберёмся и определимся на сессии.
Вы так не беспокойтесь Александр Михайлович! 11 км - путь далекий, не спешите! :) Все, что Вы написали про План и.т.д. Это описано в статье...не поверите, но и другие читать умеют..:) Вопрос в другом, если следовать Вашей логике, то все заявления должны рассматриваться на сессии и депутатская комиссия не в праве отказать!! Отсюда вопрос: Что делать с отказами депутатской комиссии ранее,с ссылкой на Ген.план или План детального планирования а это не меньше 20% заявлений?
Ребята, давайте жить дружно. Я хоть за 11 000 км. от вас , но все под контролем. Не дуйте пузыри , скоро буду .
Ребята все взрослые , разберёмся.
Я проекта решения не видел. Депутатская комиссия , все сделала правильно , есть заявление , через 30 дней на сессию , без вариантов. То , не то , позато. В течении месяца решение сессии или Да или Нет. И не гоните на членов деп. Комиссии , по вопросам заявлений о разработке проектной документации по выделению земли , других вариантов как вынести на сессию не позднее чем в месячный срок нет. Зем. Кодекс. Ст. 123 , не вчитывайтесь, все придумано до вас.
Теперь по теме и прошу не перебивать , и лучше записывайте , чтобы не переспрашивать.
Есть утверждённый План подетальной планировки центральной части Никополя.
Есть у Васи , у Пети , у Саши -проекты изменения этого Плана подетальной планировки сделанные за свои не за бюджетные. На здоровье. Разработали -ваше право. Можете в музей , можете в капсулу потомкам, а можете через обществ. слушания и решение сессии при положительном варианте на слушаниях , принять эти изменния. Утвердить внесение Изменений в План подетальной планировки может сессия горсовета , после обсуждения этого вопроса на общественных слушаниях.
Все записывают ? Молодцы . Едем дальше.
Решения сессии об утверждении внесения изменений в План подетальной планировки центральной части Никополя не было.
Ну так к чему пузыри ? Если нет принятых изменений в Подетальный План центральной части Никополя , то скачиваем и слушаем песню Азамата Мусагалиева : "@ли ты ноешь", а не организовываем супротив , против того , что не может быть принято без того , чего я выше перечислил.
Написали заявление на разработку проектной документации . Разберёмся и определимся на сессии. Ордена только отливать не нужно с надписью : МЫ НЕ ДОПУСТИЛИ.
Все что написал , сохраните для потомков , когда будут на землеустроителей поступать , пригодится. Людмила меня учила хорошо.
Вы что, подурели совсем?! За бумагами суть хороните! Представьте, вторгается Гитлер и требует у наших депутатов--а ну-ка, выделяйте землю под храм, потому как капелланам негде молиться за победу немецкого оружия. Потом приходит Путлер и требует того же, мол, без благословения церкви в Никополе войска из Донецка не могут сдвинуться дальше на грабеж и убийства в Украине, так что кончайте базар и выделяйте землю под наш храм в 30 дней по вашим же законам! А наши запроданцы блеют о юридической казуистике, как удобнее лизнуть зад Москве! Ох, чуется, висеть им на колоколах, приветствущих танки Путлера под Никополем, может, тогда поверят, что война--это не шутки, а горе народное. Кстати, к С. Донцу обратился народ с вопросом, что делать с крестом и оградой самозахватчиков? Не я его ставил, говорит, и не мне его сносить (лукавит,конечно), можете делать с ними, что угодно, ничего вам не будет за это. Ну, кто скинется на бутылку для металлистов?
марущакам в Нікополі нема місця гнати їх з міста -нехай їде до гюндяя
Статья 35 Конституция Украины
Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.
Статья 161 УК Украины – «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии» 1. Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой либо религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств людей в связи с их религиозными убеждениями, расовой, этнической принадлежностью, цветом кожи, языком, а также прямое либо косвенное ограничение прав или установление прямых либо косвенных привилегий по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам, – наказываются штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового. 2. Те же действия, соединенные с насилием, обманом либо угрозами, а также совершённые должностным лицом, – наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет. 3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые организованной группой лиц или повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.
Урочистості з нагоди другої річниці заснування Національної поліції відбулися 4 серпня у міському відділі поліції.
Зі святом працівників правоохоронних органів привітали: нікопольський міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка - Тетяна Мороз, керівництво Нікопольського району, голова міського відділу поліції Євген Кравцов, голова спілки ветеранів МВС Нікополя Яків Дрозд, духовенство міста.
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