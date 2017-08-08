 Еще один бомжатник в центре Никополя. Куда смотрит муниципальная полиция?

В 1903 году моим дедом был приобретен дом, который стал моим родным, моих детей, моего внука.Семья наша жила дружно, трудилась на приусадебном участке, никогда не обращала внимания на то, что буквально в 50 метрах от дома находится заправка(хотя от онкологии один за другим ушли мама, дочка и отец).









Ни когда не было ни какого напряга в том, что по соседству в пяти метрах от забора находилось автотранспортное предприятие . Все это было когда-то.... Теперь нас с отцом остался сын и этот дом и все проблемы двух этих "контор" Если с заправкой еще куда ни шло, то бывшее АТП это полный аут... Оно же кому-то принадлежит? В нем сдаются в аренду площади, там ночует транспорт, так почему же наша доблестная муниципальная полиция до сих пор не обложила владельца сотней штрафов?

Кирпичный забор разрушен и вывален на пешеходную дорожку, заросли дичайшие, пожары постоянные. В прошлом году мы гасили заброшенный туалет, подожженный бомжами, вчера мы гасили (сами!!! соединенными между собой шлангами и водой из своего крана 1,5 часа)подожженный тополь, который может свалиться в любой момент и убить человека . Это без приключений, когда воровсво происходило каждую неделю, когда все на работе. Терпеть это больше нет сил.

Будем обращаться во все органы и в прокуратуру и в полицию , чтобы владельцы АТП навели идеальный порядок на месте бывшего разобранного кирпичного забора. Не думаю, что у них не хватит средств, чтобы нанять людей и технику Там просто бомжатник в центре города На фото, спасаемый нами , тополь в груде битых кирпичей и отходов человеческой деятельности.

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