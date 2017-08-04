В последнее время в Никополе наблюдается странная ситуация—вдруг начинают завывать сирены, ревут автомоторы, сомкнутыми рядами подтягивается нацгвардия, сверху начинаю кружить гвинтокрылы, люди в панике гребут в мешки золото и документы на случай окупации Путина, или взрыва нового Чернобыля, и выбегают на улицы.

Там они облегченно вздыхают, оказывается, это просто «заработала» муниципальная полиция, вооруженная до зубов, которая бесстрашно громит бандитские гнезда, скрывающиеся под видом народных рыночков на Альпова (или как там сейчас) и на «Живых и мертвых», мордовороты-полицейские заламывают руки и волокут оголтелых сепаратисток-бабушек в машины (которые якобы уже сами и ходить не в силах), чтобы поставить тех на суд народный, пусть ответят по полной, как они докатились до откровенного грабежа города, внаглую огребая лопатой себе деньжищи на целый килограмм сала всего-ничего за два месяца торговли помидорами и чесноком со своей латифундии.

Ситуация несколько преувеличена (это издержки литературного жанра), но сути не меняет ни на каплю. Дурню понятно, что тут присутствует торговая конкуренция между гигантами и мелочью простонародной, но только в стране дураков она держится не на битве качества и цен, а на ментовских палках. И, как говорил великий А.Райкин, режьте мине на куски, кушайте мине с маслом, но никакой здравомыслящий в жизни не поверит, что менты это делают бесплатно. А если вы будете иметь сказать эту глупость в Одессе, вам тут же заплюют полное лицо.

Человеку свойственно стремиться получать удобства жизни кратчайшим путем, и тут к их услугам в самый раз стихийные рыночки, избавляющие человека от ломания головы о капустине по пути домой. К мнению народа прислушиваться не только демократично, но и полезно, и этому есть живой пример. Когда Д.Форд только начинал автомобильную эру, он построил первый цех в чистом поле, обпахал его по контуру и пригласил туда рабочий народ. Когда народ, следуя инстинкту, напрямую протоптал по пахоте тропинки от дома к цеху, Форд просто их заасфальтировал, сэкономив тем самым на поиск путей тысячи часов драгоценного рабочего времени. Городскому начальству взять бы на вооружение исторический опыт, но оно традиционно питает отвращение к умным книгам, предпочитая прибыль не от созидания, а от ломания. Даже великий спортсмен Кличко не избежал этого искуса, что бросило ба-альшую тень на его бескорыстие.

Для подкрепления мысли достаточно привести парочку примеров. Однажды внезапно исчез с привычного места стихийный рыночек на «Живых и мертвых», народное следствие покзало, что его под страхом пожизненного заключения отгнали на сотню метров в чисто поле муниципальные менты. Когда выяснилось, что торгующий люд отогнали конкретно от АТБ, стало предельно ясно, где была собака зарыта и кто ее разрыл и съел. И после этого кто-то мине будет лечить, что после реформы менты перестали брать?!

Или такое вот. Совсем намедни на разграбленный тогдашним мэром со товарищи рынок на Альпова, который так уютно и естественно вписывался в микрорайон «Барнаульская», снабжая народ всем—от зерна и живности до овощей и диковинных морепродуктов, заявился муниципальный мент (так он представился) в сопровождении мадамы. Убедившись, что с десяток стариков, торгующих укропом и помидорами—голытьба, с которой и взять-то нечего, пришелец орлиным взором нацелился на владелицу овощного киосочка. Ничего криминального за ней не обнаружив, но логически рссудив, что ни с чем уходить как-то зазорно, незванный гость обвинил хозяйку в том, что она своей машиной…зверски изуродовала нежнейший газон (не худший, чем клумба на кругу у исполкома) в нарушение п.7 ст.34 «Положения о благоустройстве».

Что и подтвердил составленным протоколом, умоляя виновницу явиться в некую спецкомиссию за получением законного возмездия. Но! При ближайшем рассмотрении оказалось, что в указанной статье «Положения» нет ни слова о наезде на газон машиной, зато дается значение слова «газон»--это что-то вроде лужайки английского парка, которая достигается путем регулярной стрижки в течение 200-от лет. Похоже, ревнитель порядка сам в «Положение» не заглядывал, просто краем уха слыхал об этом пункте от кого-то из соседей. И вот что настораживает, на месте, где должна быть указана должность составителя, написано нечто безликое типа «КП Муниципальная полиция». Так что составитель мог оказаться кем угодно—от завхоза (что похоже по IQ), до зам. министра путей сообщения.

Кстати, самые замшелые старожилы вспомнили, что последний раз траву на месте машины видели, когда ее потоптали кони Атиллы, который перед нашествием на Европу заезжал в Никополь посоветоваться с Б.Хмельницким, как лучше брать Рим.

Нормальный человек просто послал бы составителя «акта» в место, отведенное тому природой, но мы на минутку вернемся к истории. Не так давно на «Круглом столе» менты отчитывались перед общественностью города о своих «достижениях» и даже просили общественность конкретно помогать им в их работе. Но отчет особого воссторга не вызвал, потому как те путались в ответах на элементарные вопросы, или «прикидывались шлангами». Скажем, сколько с начала реконструкции милиции в полицию в городе прикрыто наркоточек, сколько «разливаек» у школ, сколько игровых притонов, сколько пунктов скупки железяк? (С пунктами вообще просто—не надо ни за кем гоняться, просто сиди себе в пункте и принимай преступников, которые сами тебе несут краденые люки, ограды и памятники).

А из ответов можно было понять, что менты знают и сами, сколько безобразия в городе, да вот только законы наши не позволяют обижать преступников, а только их «подозревать». И о живучей схеме, известной каждому школьнику, по которой уголовнички отстегивают ментам, а те—своему и местному начальству, они слышат впервые, а то, что народ никак не может увидеть вживую ментов среди себя, в патрулях и в засадах, так это от недостатка кадров. Ну конечно, никаких ментов на бандитов не напасешься, если все силы бросить на войну с торгующими бабушками, там и мороки меньше, да и безопаснее.

И это еще одна из причин, отчего народ с нетерпением ждет настоящего хозяина, который ликвидирует паразитные структуры, а борьбу с преступностью начнет с воспитания ментов.

Борис Кривчик

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