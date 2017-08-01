Так уж заведено в мире, что человек сперва творит историю, потом в нее входит, а потом эксплуатирует. Когда благородно, гордясь своими благородными предками, а когда змеями ползущимися по подлому ради выгоды, отшибая память (вместе с головами) у всех, кто еще при памяти. Так уж заведено в мире, что человек сперва творит историю, потом в нее входит, а потом эксплуатирует. Когда благородно, гордясь своими благородными предками, а когда змеями ползущимися по подлому ради выгоды, отшибая память (вместе с головами) у всех, кто еще при памяти.





Скажем, история знает, как давным-давно предки нынешних русских—монгольские фашисты, возглавляемые паханом Батыем, вломились на их территорию, сметая по пути булгар, хазар, тюрков, половцев и прочую мелочь пузатую. Они сожгли все города, которые сами не строили, и вырезали население целых улусов русичей, которых не рожали, заменяя постепенно аборигенов на свою нацию. При этом тогдашняя монгольская пресса в три горла надрывалась, убеждая неуков, что войско Батыево грабит, режет и насилует здесь с единственной благородной целью—освободить братьев-русичей, стонущих под непосильным игом киевских бандеровцев, подкрепленных конями и копьями аглицких немцев. Тем более, что местное население с незапамятных времен имеет монгольские корни и пользуется исключительно монгольским языком.

И что с тех пор изменилось? Да ничего! Разве что Батыя сменил Путин, так сказать, шило на мыло сменили. Но, похоже, и менять чего-то нет особой нужды, еще во время того нашествия русичи так основательно стукнулись головками, рухнувши с дуба, что память им отшибло напрочь. Скажем, смотришь русский телеканал RTVI, так трепетно оберегаемый президентским кумом Стецем, и не можешь удержаться от смеха, когда крымская чиновница заливает, как 110% крымчан дружно уделались от радости такого мирного воссоединения с исторической родиной—Русью. Это же какой убогонькой надо быть, чтобы не знать элементарщины, как последние 500 лет там вообще-то обитали крымские татары, а тысячелетия до того—то скифы, то греки. Так что гораздо большего доверия вызывает заявление одного никопольского депутата, предъявившего претензию на право владения Крымом, поскольку является потомком скифского царя. И в доказательство предъявил справку, выданную ему об этом ЖЭКом за небольшую мзду.

Да и в остальном у потомков Чигизхана хорошо сохранились повадки орды, а вот с исторической памятью явная напряженка—здесь помню, здесь не помню. Скажем, на весь мир идет оголтелая пропаганда, что это исключительно они спасли мир от фашизма, при этом «забыли», что это они обучали фашистов уничтожать людей в концлагерях, подкармливали их и наускивали на мирные страны. Что именно они за руку привели немецкие войска к нашим границам, вместе с ними уничтожили Польшу, развязав мировую войну, в обнимку праздновали с немцами победу, по пути расстреляв 22 тыс. польских офицеров в Катыни, и люди этого не забыли.

Они не забывают козырнуть при случае «своими» огромными потерями в войне, забыв, что если бы не миллионы погибших беларусов и украинцев, немецкие войска стояли бы уже далеко за Уралом. И что это они заморили голодом миллионы своих же людей, а еще больше зкатовали в сталинских лагерях, не менше, чем фашисты, но немцы вычеркнули из памяти Гитлера, а их придурки все еще носятся с портретами Сталина. И как в блокадном Ленинграде люди тысячами умирали на улицах от голода, когда партийному руководству специальными самолетами доставляли семгу и ананасы.

И все еще в тайне держат, как их вдохновители массово расстреливали студентов и детей в Новочеркасске и на тысячах мирных людей в Семипалатенске проводили испытания атомного оружия. Уж ежели они со своими так поступали, то чему удивляться, когда танки «освободителей» давили людей в Будапеште, в Праге, в Польше, когда их самолеты и ракеты разжигали войны во Вьетнаме, Югославии и Албании, как в Афганистане солдаты «освободителей» расстреливали целые селения с «духами», основу которых составляли дети 12-16-и лет.

И вот в прицеле—Украина. Исторический опыт—вещь серьезная, и когда события вызывают лишь ухмылки и смех, становится страшно, но анализировать не мешало бы. У «освободителей», тыщу лет привыкших захватывать и убивать, сознание так просто не поломать, поэтому для начала кончать войну надо, потому как каждый день войны ее усугубляет, т.е. коготок увязает все глубже.

Но во-первых, война кончается сама собой, когда воюющим она надоест хуже горькой редьки. Увы, у нас еще достаточно людей, кому война—мать родна, и убрать их—задача №1. И во-вторых, война быстро пойдет на спад за счет перетекания людских ресурсов, как только Украина станет образцом для подражания и зависти дончанам и луганчанам в части уровня жизни и свободы выбора. Еще раз увы! У нас все еще есть такие «простые» олигархи, которые искренне убеждены, что их счастливых лиц вполне хватает, чтобы вызвать жгучую зависть у окружающих стран, и для этого жизненный уровень остальной страны совсем не обязателен.

И процесс перевоспитания и устранения таких нужен как Украине, так и России. И кто первый запустит эти процессы, может будет посмотреть,кому смеяться последним.

Борис Кривчик

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