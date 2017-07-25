С-400 СНОВА ОБЛАЖАЛСЯ (ВИДЕО)

Очень правильное решение. Только не пойму, зачем было так долго ждать.Я ведь говорил сразу после избрания(и до избрания тоже, кстати) этого туриста из Вишневого что мэра из него не выйдет.Что он сделал за время своего пребывания на посту? Добил централизованное отопление в городе, о чем так мечтал еще Старун, попытавшись под момент еще и выселить скорую из их здания что я считаю верхом цинизма.А котельные начал строить тогда когда отопительный сезон должен был уже начаться.Собачий приют - отдельная тема. Куда девались деньги непонятно, а собак в городе до сих пор больше, чем людей.Непонятные маневры с карантином.Его никак не хотели отменять(когда все сроки вышли), лишая возможности людей торговать мясом в то время как супермаркеты торговали вовсю. При этом мэре в Никополе начался процесс уничтожения зеленых насаждений по методике партии БПП(смотрите в других городах где мэры от этой партии) и принципу "после нас хоть потоп".То что сделано с деревьями по дороге от автовокзала до 8 квартала я считаю преступлением против города, которому еще должна быть дана оценка.И не нужно спихивать на ДТЕКи и пр. наемные организации. Без разрешения городского головы в городе ничего не происходит. Это всем известно.Проводам деревья там не мешали. Мешали только тому, кто дал такую команду - сделать вместо деревьев то, что, о чем многие догадываются но стесняются говорить вслух. Через несколько лет эти обрубки будут уничтожены паразитами и засохнут. А все потому что президент у нас барыга и его команда на местах такие же барыги и готовы распродать все, даже деревья. А фраза, сказанная одним деятелем: "зато деткам тепло" странно, учитывая что замечены деревья были во дворе тех организаций, где деток нет. Освещение есть только на центральных улицах. Вот почему-то в районе парка Пушкина, например, темно. Экономят? Только вот в районе Кристалла часто свет включен днем. И хоть бы хны. И еще такая фишка при этой власти появилась.Свет на дороге то гаснет то появляется. Причем по какой-то хитроумной комбинации. То на том столбе гаснет, то на этом. И это не поломка. Там явно так отрегулировано. Нагрелось - погасло. И не только на дорогах, а и во дворах так. Опять экономия. Получается в момент внезапного наступления тьмы машины должны столкнуться, а потом появиться свет чтобы можно было оценить масштабы аварии. Про футбол вообще молчу. Привезли нам непонятно кого, назвали их "Никополь" и сказали, мол, все, футбол в городе возрожден, платите 20 грн. А нам-то нужна своя городская команда, а не залетная какая-то.

Отдельно хотел остановиться на истерии, которую городская власть устроила со стихийными рынками в угоду АТБ и Варусу. Бездельники в полицейской форме ходят и гоняют старушек, которые банку малины и ведро яблок вынесли продать, угрожают штрафами. И все это не потому что власть за народ переживает, а потому что разогнав рынки (которые все равно были до Фисака и будут после него)хочет нас загнать в супермаркеты. Чтобы мы там и фрукты и овощи и молоко и рыбу и мысо покупали. С мясом были маневры в виде африканской чумы, которой-то и не было. С рыбой вообще смехотворище.