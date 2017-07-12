Актуально про вакцинацію. Існує три проблеми вакцинації, про які слід пам’ятати

Лікар-статистик Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Нікополя Ірина Дацуник розповіла про ситуацію із щепленнями на сьогоднішній день. Лікар-статистик Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Нікополя Ірина Дацуник розповіла про ситуацію із щепленнями на сьогоднішній день.

Існує три проблеми вакцинації, про які слід пам’ятати: 1) Якість препарату; 2) Стан здоров’я дитини; 3) Умови проведення щеплення.





Як показує практика, якість препарату є причиною, яка найменше впливає на реакцію вакцинації. Інше, коли процедура проводиться мільйонам дітей, а реагують лише одиниці, то слід звернути увагу на стан здоров’я. Дитина є фактором, на який мають безпосередній вплив самі батьки, тобто уникнути наслідків можна, завдяки гармонійним умовам виховання, дотримання режиму прийому їжі та прогулянок на свіжому повітрі. Що стосується умов проведення щеплення – це відповідальність працівників медицини. Щорічно, медсестри проходять курс закріплення та підвищення рівня підготовки при проведенні щеплень та здають письмові тести. Не набравши відповідну кількість балів, працівник не допускається до роботи, доки не здасть тест.

Всі вакцини зберігаються в спеціальних холодильниках, призначених для імунобіологічних препаратів, в яких двічі на день ведеться контроль температури та рівень вологості.

Батьки та медичні працівники повинні неухильно дотримуватись календаря, від цього залежить здоров'я дитини та стан її імунітету.

Так, наприклад, вже перший день життя дитини передбачає щеплення від Гепатиту В і має відбутись ще на третьому та п’ятому місяці. Від Туберкульозу щеплення проводиться на 3 день життя, потім у 7 та 14 років. Щеплення від Дифтерії, Кашлюку, Правця та Поліомеліту проводиться частіше, загалом до 10 раз за життя, проти Кору, Краснухи, Паротиту 4 рази.

З квітня 2017 року відсутня вакцина проти Поліомеліту, яка складає перші два щеплення дітям до одного року. Причиною стало закриття на реконструкцію заводу-виробника у Франції, прямого офіційного поставника цієї вакцини. Як вихід із ситуації – самостійне придбання комбінованого препарату в аптеці, дотримуючись усіх норм та правил зберігання й транспортування.

Лікар наголосила, що в дорослому віці громадяни нехтують вакцинацією, чого робити не слід, особливо, що ця процедура є безкоштовною та необхідною для збереження не лише здоров’я, а й життя.

Прес-служба міської ради

0

twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube