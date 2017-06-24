 Сергей Тыхенко: Очередной конфликт интересов

Сегодня в 11.30 ко мне зашла моя коллега и ошарашила вопросом:
-Сергей Витальевич, Вы выйдете к людям?
-К каким людям?
-А вы посмотрите в окно. Там батюшки с прихожанами!
А суть вопроса такова.
Многим известно, что на центральном кладбище УПЦ МП строит очередной храм.
Также многие знают, что на нашем кладбище будет заложена Аллея почетных захоронений, на которой будут увековечены имена никопольчан, погибших в АТО. Место было выбрано родителями погибших воинов из нескольких предложенных вариантов. Уже изготовлен проект, пройдена экспертиза и выделены средства на первую часть работ по созданию Аллеи.
А на месте, где по проекту будет проходить аллея (в самом ее начале), уже построен забор и туалет будущего храма.
Несколько месяцев подряд, пока изготавливался проект, велись переговоры с представителями церкви при непосредственном участии городских властей. И было достигнуто соглашение, что церковь не возражает о переносе забора и туалета. Причем городские власти готовы оказать содействие в переносе строений.
Последнее траурное событие в нашем городе – похороны Николая Гайдука – ускорило процесс. Не имеем мы никакого права хоронить наших героев возле туалета.
Поэтому мы решили действовать. Вчера я пригласил отца Николая, директора КП «Ритуал» и директора МЖТИ, чтобы срочно начать демонтаж и перенос строений церкви. Несмотря на явное недовольство отца Николая, мы все же договорились встретится сегодня в 12ч, чтобы при участии проектанта и специалистов спланировать ход работ.
А в 11.30! – митинг!
И что это, скажите, если не инструмент давления и манипуляции? Зачем это?
Тем более я, уже закаленный общением с «активистами», НЕ ПРИЕМЛЮ такого способа решения вопросов. НЕ НАДО НА МЕНЯ ДАВИТЬ. МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К НОРМАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ.
Хочу заверить родных погибших ребят и участников АТО – Аллея будет построена согласно проекта.
Также будет выполнено обещание, данное представителям церкви относительно содействия по переносу строений.
И это все было бы решено и без сегодняшнего «митинга».
В целом, я думаю, что Аллея почетных захоронений и соседствующий с ней храм будут логичным и гармоничным сочетанием на нашем кладбище.
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Никополь небольшой спокойный город и устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело
Сегодня была дискуссия по этому поводу.. Я сказал Николаю Марущаку : "все беды в том, что политику смешивают с религией. Политика должна быть отдельно, а религия отдельно..." Все вроде согласились.. Но это теория, а на практике, увы... процесс слияния не прекращается..
Нужно в любом случае находить компромиссы . Если действительно была договорённость о переносе , а я уверен что Сергей ВИТАЛЬЕВИЧ говорит так , как было , спокойно нужно перенести строение туалета и забор, а не воевать. На стройку, нужно получить все необходимые документы и разрешения , если они отсутствуют . Никополь небольшой спокойный город и устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело. Время все рассудит и решит. Куда ходить и кому и на каком языке молиться пусть люди решат не кулаками , а ногами ( в смысле в какую церковь ходить ! И не нужно повторять " подвиги " большевиков в этом направлении.
Сегодня состоялось очередное выездное ( со счета сбился какое)собрание по поводу благоустройства Аллеи почетных захоронений воинов погибших в АТО. В этот раз был результат: Зам.по УЖКХ Сергей Тыхенко дал команду и с понедельника начинаются работы. Должен сказать, что процесс ускорился с включением в работу Сергея Тыхенко.. Только в этом году, с погибшим нашим побратимом Николаем Гайдуком , мы были на кладбище по этому поводу не один раз.. И не раз по ещё более печальным поводам.. Теперь Коля и сам обрел последние пристанище на Аллеи погибших героев, а там так ничего и не изменилось. Надеюсь хоть сейчас все будет так, как должно было быть ещё в 2014 году! На этой сессии Горсовета должны быть приняты решения для скорейшего благоустройства почетных захоронений. Надеюсь, что депутаты проголосуют единогласно! И если Сергей Тыхенко будет так-же энергично курировать этот вопрос, то Аллея будет! Если мы не чтим наших погибших героев, то о какой морали и совести можна говорить??.. И какие портреты президентом будут висеть в кабинетах чиновников завтра?!.. И какие чиновники?!
Согласен с Сергеем в принципе, "держать и не пущать" никогда результата не давало.
Иронию воспринимаю :) Но пока мы иронизируем этот бизнес процветает не контролируемо и доходы получает не государство, а эти же лица в кабинетах. Игромания такая же психологическая зависимость как и алкогольная. Горбачов пытался запретить водку и вино... и к чему это привело? - Подпольные заводы и самогоноварение... Меньше стало людей с алкогольной зависимостью? Нет! Упала больше культура пития и доходы стали получать участковые! На деньги играли всегда! Это натура человека: страсть к нежданной халяве! МММ к тому подтверждение! Даже при СССР с сильной милицейской системой, не могла искоренить картежные казино на квартирах. Закройте сейчас все подпольные игровые казино : игроманы всё равно будут играть! Я знаю несколько людей с этой зависимостью: в Никополе есть и клубы на дому и они уйдут туда! Игроман с начало вынесет всё из квартиры, а потом пойдет воровать.. Их надо лечить... но этим особо никто не занимается.. Надо делать контролируемые Лас-Вегасы в Украине.. Это и хорошие доходы в казну и контроль за возрастным цензом.. В самой игре, ничего плохого нет...как и в алкоголе.. Страшно злоупотребление, которое переходит в стойкую зависимость..
Самое циничное что придумали олигархи в этом году - так это реклама земельной реформы: "ЗЕМЛІ - ВОЛЮ!(почти как Йуле-волю)". "Земля повинна працювати!" И, главное, в этой рекламе открытым текстом говорят, мол, чтобы не быть рабами люди должны продать землю. Это чтобы потом горбатится на на Вальцмана и Розенблата. Ну почти как Йуле-волю. Понаснимали промороликов с размахивающими руками продажными придурками вроде Мыколы Вересня и Валеры Харчишина, которые за доляры маму родную с потрохами продадут, не то что землю. И народ это жрет. А если бы не жрал то толпа в 500 тысяч сначала бы сожгла каналы, которые посмели взять в эфир такую рекламу, а потом порозбивали бы головы этим зарвавшимся барыгам. Но нет. тишина. Все некогда, все трудятся на земле, которую скоро все равно продадут потому что Валера Харчишин с "Другой ріки" сказал что так надо...чтобы не быть рабами.
Согласен с Сергеем в принципе, "держать и не пущать" никогда результата не давало. Древние люди не дурнее нас были, в восточных единоборствах и в самбо извечно применяли принцип использования силы противника против него же, что нашло отражение в поговорке "бить татарина татарином". А чо? Представьте картину маслом:--Музей выселяется (в более пригодное для музея здание), на здание цепляется видная из мэрского окна вывеска "ИГРОВОЙ ЗАЛ, ВЭЛКАМ!" с фото хозяина, вход только для тех, у кого на груди и спине шевроны "ИГРОМАН", клиент подходит, опускает в ящик сотню за вход, проходит в будочку с психотерапевтом, где после беседы опускает еще сотню и идет отводить душу за столами и со стриптизом под телекамеры (за отдельную плату), где-т так. Глядишь, двойная польза была бы--и город знал бы, кто есть ху,и денег на дороги хватило бы.
А я бы узаконил этот вид бизнеса и люди платили бы налоги , а не кому-то в карман.. Только не так как раньше, на каждом углу а в определенных местах с видеонаблюдением и запретом входа несовершеннолетних. А людей с с зависимостью игромания надо лечить.. они всё равно найдут где поиграть в подпольных залах..
"Когда я читаю, что народ мрет от ботулизма, а сыворотки нет, меня просто бешенство охватывает. Но надо держать себя в руках – от бешенства сыворотки тоже нет. Как и от столбняка, и от яда тарантула, и от всего, чем богата наша земля, включая дифтерию и коклюш." http://versii.com/news/365554/
Щиро вітаємо вас з професійним святом — Днем журналіста.
День журналіста - це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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