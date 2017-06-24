 Сергей Тыхенко: Очередной конфликт интересов

Сегодня в 11.30 ко мне зашла моя коллега и ошарашила вопросом: Сегодня в 11.30 ко мне зашла моя коллега и ошарашила вопросом:

-Сергей Витальевич, Вы выйдете к людям?

-К каким людям?

-А вы посмотрите в окно. Там батюшки с прихожанами!

А суть вопроса такова.

Многим известно, что на центральном кладбище УПЦ МП строит очередной храм.

Также многие знают, что на нашем кладбище будет заложена Аллея почетных захоронений, на которой будут увековечены имена никопольчан, погибших в АТО. Место было выбрано родителями погибших воинов из нескольких предложенных вариантов. Уже изготовлен проект, пройдена экспертиза и выделены средства на первую часть работ по созданию Аллеи.

А на месте, где по проекту будет проходить аллея (в самом ее начале), уже построен забор и туалет будущего храма.

Несколько месяцев подряд, пока изготавливался проект, велись переговоры с представителями церкви при непосредственном участии городских властей. И было достигнуто соглашение, что церковь не возражает о переносе забора и туалета. Причем городские власти готовы оказать содействие в переносе строений.

Последнее траурное событие в нашем городе – похороны Николая Гайдука – ускорило процесс. Не имеем мы никакого права хоронить наших героев возле туалета.









Поэтому мы решили действовать. Вчера я пригласил отца Николая, директора КП «Ритуал» и директора МЖТИ, чтобы срочно начать демонтаж и перенос строений церкви. Несмотря на явное недовольство отца Николая, мы все же договорились встретится сегодня в 12ч, чтобы при участии проектанта и специалистов спланировать ход работ.

А в 11.30! – митинг!

И что это, скажите, если не инструмент давления и манипуляции? Зачем это?

Тем более я, уже закаленный общением с «активистами», НЕ ПРИЕМЛЮ такого способа решения вопросов. НЕ НАДО НА МЕНЯ ДАВИТЬ. МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К НОРМАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ.

Хочу заверить родных погибших ребят и участников АТО – Аллея будет построена согласно проекта.

Также будет выполнено обещание, данное представителям церкви относительно содействия по переносу строений.

И это все было бы решено и без сегодняшнего «митинга».

В целом, я думаю, что Аллея почетных захоронений и соседствующий с ней храм будут логичным и гармоничным сочетанием на нашем кладбище.

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