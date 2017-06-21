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В газету от читателей / Борис Кривчик: НАВАЖДЕНИЕ, ИЛИ КУРАМ НАСМЕХ (Вчера, 17:28)

Когда ученые относят людей к стадными животными, люди уже не обижаются. А чего на правду обижаться? Факты—вещь упрямая. Скажем, съедобные животные сбиваются в стада ради выживания, при чем зебры жмутся к зебрам, буйволы—к буйволам, кони Пржевальского—к себе подобным.
 
Так им инстинкт подсказывает. И люди с этой же целью сбиваются в общества, так им разум подсказывает. Причем, олигархи жмутся к олигархам, депутаты—к министрам, налоговики—к прокурорам, все остальное сбивается в народ. В сезон охоты звери едящие собираются в прайды, люди тоже, это понятно, ни буйвола, ни мамонта в одиночку не завалишь.
 
Тут, правда, эволюция внесла свои коррективы—если для зверей сезон охоты начинается, когда жрать захочется, то у людей—в каждые выборы, потому как люди, в отличие от зверья, охотятся на собственный же вид как на дичь. Увы, так уж повелось, что людей может объединять в монолит равно как разум, так и глупость, потому по этим признакам единый когда-то народ делится на  хитрож…умных и на тех, кто верит, что бандеровцы детей едят и гатят сами по себе из танков и пушек.
   
В сезон охоты (выборы) «умники» выходят на «дичь» не с пустыми руками, каждый уважающий себя бандит оснащен набором воровских инструментов: тут и простое навешивание лапши, и забивание баков, и промывка остатков мозгов, и шантаж, и покупка душ, и титушки вперемешку с СБУ, ФБР, КГБ и МГУ, короче, весь арсенал для превращения ясности в туман и реальности в наваждение. Это не хобби шизофреников и не пьяный бред, тут трезвый расчет, имеющий целью вполне материальный интерес, история показала, что коль ты ухватишь целый народ за …горло и за мозги, то можешь уже и не ходить на охоту, завтра они сами приволокут тебе на стол цельного мамонта, намазанного черной икрой. В перечень бандитских инструментов входят и сказки и псевдореформы, они порой вернее фомки медвежатника срабатывают.
   
К примеру, возьмем сказку Сени--премьера  о стене, перед которой Великая Китайская выглядит заборчиком на детской площадке. Весь разумный мир издевательски хохотал над бредом схорониться за стенкой от баллистических ракет, да еще имея дыру в четыреста километров на границе АТО, а наши верили. Но смех смехом, а миллиард из нашего кармана как корова языком слизнула, что по зубам далеко не каждому медвежатнику. А наши блюдолизы, поддакивая недорослю, и свой карман не забывали. Куры со смеху помирают, когда узнают, что Сеня и сейчас в героях ходит.
   
А сказка о «безвизе»? Может, этот барабанный бой и фанфары можно бы принять за плюс кому из политиков, но практически это обычный пшик. Стоит трезво посмотреть рекламу, какие там толпы ринулись осваивать мир Запада? Пересчитайте по пальцам да разделить их число на 42 официальных миллиона, и получится, что счастливой жизни отведали 0,0015% жителей Украины. Так и вчера их практически было столько же! Это те, кто в Украине награбил столько, что им эти визы, извините, до задницы, плюс преступники, которые шастают через границу как по своему огороду (вспомните «кровосися» со товарищи).  Зато появилась реальная угроза, что Украина, где и раньше наши доблестные таможенники и менты задерживали наркоту где-то по 1кг с тонны поступления, станет удобным транзитным корридором.
   
Нет, неспроста «умники» виртуозно забивают головы «дичи» подобным бредом, надеются так правду  прикопать. Скажем, в 2016году Бог послал Украине не виданный в веках урожай зерновых. В былые времена пресса год бы гудела, как под руководством партии Ленина—Сталина Украина перегнала Европу и Америку вместе взятые и накормила полмира, ура! А тут—две строчки скупой информации в сельской газете, и тишина! Затаились. Ждали-ждали люди, когда же хлебное изобилие завалит каждый украинский дом, а бюджет—хлебные миллиарды, но увы! Все лучшее зерно вывезли под метелку за хорошие деньги за моря-океаны (голодающих стран еще достаточно), а нам остались обсевки.
 
Вот и пришлось украинцам есть хлеб из половы пополам с ГМО, который на второй день рассыпается в крошки, а на третий—зеленеет, при этом не забыли цены за барахло повысить вдвое. Вывозили хлеб, конечно, не владельцы гектаров земли, а владельцы сотен тысяч га, и такие в ВР преобладают, потому и «забыли» проголосовать за госзакупки зерна, могущие обеспечить людей нормальным «социальным» хлебом (ну какой же дурак голосует себе в убыток?). Легкая добыча только подогрела аппетит, потому депутаты—латифундисты не медля устроили грызню в ВР за лакомые куски земли, которая дает такой бешеный навар при наличии дешевой рабочей силы и плевой арендной платы.
 
Само собой, правду они замылили и под звуки «Ще не вмерла…» грызню торжественно назвали «Земельной реформой», но суть от этого не поменялась. И как же надо ненавидеть свою страну, чтобы начать шкурную свару в самый разгар войны, когда от каждого из нас требуется полная отдача сил для разгрома врага внешнего и не менее страшной коррупции внутренней! Но для земельных баронов даже война—лишь отвлекающий маневр, чтобы они успели закрепить за собой землю и выжать из нее максимум, а не то, по нашей традиции, завтра новые депутаты поменяют старые законы и отберут у них землю, а то и танки Путина заявятся и эту землю у них «отожмут». И это правда, а кое-кто еще думает, что их суета—от избытка патриотизма.
   
Реформы не с Марса валятся, надобность в них определяет человек (когда жизнь припирает его дальше некуда) и делает их под себя, а не для «галочки», во всяком случае, так было бы правильно. И начинаются они с определения круга проблем, которые решать надо, а не подменять их модными призывами.
   
Вот, скажем, нужна ли нам медицинская реформа? Аж пищит, там у нас проблем—сплошной комок нервов. Скажем, страшно и стыдно смотреть на экраны, как умирают наши дети от лейкемии, сердечных болячек и пр., а медики бессильно разводят руками, мол, нет ни лекарств, ни специалистов, ни денег, в то время как родители цыганят по усих усюдах с протянутой рукой ради спасения детей, украинских детей. Но в реформе и намека нет на выход из тупика. Или вот вопрос—кому нужны больнички, где больные не лежа ждут своей участи, а волками рыщут по окружающей среде в поисках дене, лекарств и жратвы? Но в реформе нет даже базовых данных—сколько у нас диабетиков, тубиков, сердечников, церебральников и пр., сколько и каких лекарств надо для их лечения и сколько калорий и денег надо, чтобы больные еще до конца лечения не поумирали от голода?
 
А ведь без этих данных реформа плавно перетекает в тему для побрехенек на лавочке у подъезда. И вот что интересно в реформе—оказывается, выносить ребенка можно бесплатно, а чтобы родиться—гони бабки, так человека еще в зародыше  приучают к мысли, что для своего появления на свет надо сперва заработать или украсть на взятку. Ни хрена себе гуманность! Или такое вот. Раньше люди были гораздо здоровее, им для превышения уровня рождаемости над уровнем смертности хватало стрептоцида и пеницилина, ну, еще аспирином баловались. Сейчас ученые от фармакологии, руководимые аптечной мафией, выдают «на гора» тыщи новых лекарств, казалось бы, живи—не хочу, а фактически уровни резко поменялись местами.
 
Может, тут сыграло роль то, что (по словам самих медиков) чуть не половина новых лекарств состоит просто из смеси мела с чем-то, но цена на них такая настоящая, что людям сплошь и рядом приходится выбирать— купить хлеб, или таблетку. А масла в голове не хватает додуматься до идеи коммунальных аптек, чьи экспедиторы, начхав на коррупционные тендеры, сами бы привозили лекарства, нужные городу, а не дрянь монополистов, да по цене, приемлемой для горожан, но и тут реформа подставила ножку разуму. Продажные чиновники поиздевались над идеей децентрализации—дали на места бумажные права, но денежки-то себе, родным, оставили.
 
Целых 80 миллиардов, чтобы самим раздавать (да не бесплатно), а на них можно было бы и проблему лекарств решить, и толковым врачам толково платить. А пока что больных в очередях не уменьшилось, и хождения удлинились, и врачам руки связали инструкциями, и скрую помощь в угол загнали и пр., просто двигают пешки чиновников по доске туда—сюда, имитируя движение, а все без толку. Так что искать довольных реформой среди пациентов и медиков—дело дохлое, аж пока настоящая реформа не избавит людей от размышлений, что дешевле—лечить, или хоронить.
   
Оценить пенсионную псевдореформу еще проще, достаточно по двум пунктам, чтобы иметь представление о ней. Реформаторы краем уха слыхали, что основные поступления идут от зарплат, вот тупо и подсчитали, что если протянуть закон о минимальной зарплате в 3200 для всех без исключения, то пенсионный фонд (ого!) просто ломиться будет от денежек. Но, скажем, на Привозе их обсмеяли за незнание жизни и просвтили, что на всем многотысячном рынок есть всего-то человк с пяток, могущих легально платить налоги с зарплаты 3200 и выше, остальные покажут зарплаты вдвое—втрое меньше (уловок хватает), и это не от жиру, разорятся иначе при наших законах. И таких миллионы по всей Украине, так что неукам пришлось ограничить реформу бюджетниками, а это совсем не то, на что размахнулись.  
   
И второе. В реформу встряло публичное заявление Гройсмана о готовящемся повышении пенсий. Уж лучше промолчал бы, потому как ушлые барыги, прослышав про повышение, тут же съели его, заранее  подняв цены вдвое. А если захочется реально помочь пенсионерам, надо реформу конкретизировать. Есть такой показатель как «Прожиточный минимум»--это набор всего того, что не даст человеку помереть от голода, холода и болячек, он считается и выражается или в деньгах, или в натуре (в кг. хлеба, колбасы, в л. молока, в шт. ботинок и мыла и т.д.). Так вот, если пенсию (зарплату, доходы) человека разделить на этот минимум, то можно сразу определить его уровень жизни.
 
Скажем, если человек живет на 0,5 минимума, то это за чертой бедности, если на 1,0, значит, еле сводит пенсионер концы с концами, если на 3,0—это рабочий Автодора, если на 5,0—это хороший врач, но в Анталию не ездит, если на 500тыс.—это олигарх и т.п. Ну так не писали бы в реформе абстрактные цифры, а ставили бы конкретное задание типа «Повысить уровень жизни пенсионеров с 1,0 до 3,0 минимумов», и было бы что контролировать. А то наши реформы какие-то незовущие, без руля и без ветрил, и как по шаблону—без конкретно поставленной задачи, без методов исполнения, без прогнозируемых результатов, без указания, кому голову отрывать за провал, вроде как мухи в стакане чая, смотришь на них—и никакого удовольствия.
   
Но давайте сегодня не искать виновных на стороне, давайте ругать исключительно себя, иначе мы никогда не найдем истины. Ведь это мы сделали свой выбор, это половина из нас не захотела делать выбор, это мы подходили к кандидатам в вожди со старыми мерками, наступая на старые грабли. Ошибаться и с нетерпением ждать очередных выборов надоело уже.  А вам? 
   Борис Кривчик
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 258 » Комментариев:0

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    • Копчик С. 21.06.2017
      У Нікополі поліцейські викрили ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      А я бы узаконил этот вид бизнеса и люди платили бы налоги , а не кому-то в карман.. Только не так как раньше, на каждом углу а в определенных местах с видеонаблюдением и запретом входа несовершеннолетних. А людей с с зависимостью игромания надо лечить.. они всё равно найдут где поиграть в подпольных залах..
    • Emelya 16.06.2017
      Будьте обережні! Ботулізм! (1)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      "Когда я читаю, что народ мрет от ботулизма, а сыворотки нет, меня просто бешенство охватывает. Но надо держать себя в руках – от бешенства сыворотки тоже нет. Как и от столбняка, и от яда тарантула, и от всего, чем богата наша земля, включая дифтерию и коклюш." http://versii.com/news/365554/
    • serik048 16.06.2017
      Почему опять начали "падать" ... (2)
      serik048-С„РѕС‚Рѕ
      на дорогах беспредел водители на авто ездят как хотят Когда наконец -то будет порядок на дорогах Где ГАИ ДАИ Полиция
    • Александр Лавриненко 16.06.2017
      НІКОПОЛЬ ВТРАТИВ СВОГО ГЕРОЯ… (3)
      Александр Лавриненко-С„РѕС‚Рѕ
      Очень неожиданная и неприятнейшая новость.
      Знал его ещё с 90-х как отличного парня.
      Когда уже это всё закончится...
      Спи спокойно,Коля.
    • Копчик С. 14.06.2017
      НІКОПОЛЬ ВТРАТИВ СВОГО ГЕРОЯ… (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Ночь и день прошел с информацией, что Коли больше нет, а мозги отказываются понимать.. Ещё вчера с ним созванивался, все было хорошо: были планы на будущее. И вдруг слова " Коля погиб".. Больно смотреть на слезы Оксаны, слезы мамы..на слезы сослуживцев и друзей... Это был не только принципиальный и открытый человек. Коля был патриотом Украины, патриотом города и очень любил свою семью. Коля был Головой ГС " Ассоциации участников боевых действий Никопольщины". Коля был волонтером. Коля помогал становлению украинской церкви. Коля был хорошим и ответственный другом. Но теперь я слышу "был..был..был".. В моей памяти Коля останется веселым , радующимся жизни человеком который очень любит свою страну! Вечная память!!!!!
    • Максим 14.06.2017
      НІКОПОЛЬ ВТРАТИВ СВОГО ГЕРОЯ… (3)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      СЛАВА ВОЇНУ!!!
    • Василий 11.06.2017
      Никопольский ГорГаз не прекращ ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      горгаз чудить, от дивіться, виписка х особистого кабінету


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      Лічильник відсутнійПлита - 1шт.Колонка - 1шт.Опалювальний прилад - 1шт.
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      На жаль, жодного лічильника не знайдено

      і тут саме цікаве!!! лічильник вдома стоїть як і має йому бути.
      Телефоную на "гарячу лінію"

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      Кажу, -Вибачте, але лічильик стоїть! хто б його без відома господарів знімав!?
      Відповідь, -Нічого незнаю, акти про зняття є, номери актів є, вони підписані.

      Це ж тепер вони віртуально за шість місяців по середньому влуплять за новою ціною.....
    • Александр Рыбаков 09.06.2017
      Никопольский ГорГаз не прекращ ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Приехал проконтролировать как траву покосили , а тут звонок : Александр Михайлович , спасайте , у нас ГОРГАЗ ! . История обычная в Никополе : Вдруг в том подъезде и доме, где живет должник , появился запах газа, кто-то мимо проходил , учуял -позвонил, мгновенно прибыли террористы в лице дежурной бригады и отключили в очередной раз стояк в доме 2/5 , по ул.50 лет НЗФ.

      Мой округ , телефон депутата там у всех на микрорайоне есть. Подъехал быстро , через пару минут , пообщались. Ребята в бригаде отключальщиков оказались взрослые , меня все в Горгазе знают в лицо , поэтому конечно поняли , что слегка с отключением погорячились. И ВИКТОР Артеменко оперативно следом за мной. Не первый раз мы с ним пересекаемся на подобных мероприятиях Но , не всегда получается сразу и рядом оказаться. По прежнему Горгаз занимается ерундой. Понятно, безопасность важна, но бороться с должниками нужно в судах, а не терроризировать людей, которые исправно платят. Как то так.
    • Виктор Артеменко 09.06.2017
      У Нікополі в першу добу чергув ... (1)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Чоловік визвав явний інтерес у правоохоронців, і інспектором групи реагування патрульної поліції Гордієнко Дарією, він був зупинений для встановлення особи та обставин.
      Большим дядям полицейским должно быть стыдно что за них работает маленькая, юная девушка Даша, хоть и тоже полицейский
    • 555 09.06.2017
      ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ... (6)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Несколько лет назад предлагал западный инвестор построить завод ,но им вежливо отказали.
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