 Шановні наші колеги журналісти!

Щиро вітаємо вас з професійним святом — Днем журналіста.
День журналіста - це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя.
У цей святковий день від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, творчого натхнення та професійних і життєвих успіхів!
Всім вам великих тиражів, поповнення читацької аудиторії, розширення кола друзів, а також міцного здоров"я, особистого щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проектів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики.
Нехай не зраджує Вас удача і творче натхнення!
Достойних винагород за вашу працю і гарного настрою щодня!
З повагою
Правління Нікопольської регіональної організації НСЖУ
Наша компания имеет многолетний опыт оптовых и розничных продаж в области строительных материалов. В настоящее время мы ставим перед собой задачу максимально сократить издержки, минуя посредников и выстроив правильную логистику доставить товар конечному потребителю, т.е. Вам уважаемые покупатели, а самое главное с очень низкой ценой.
Рехнуться можно... Это опид@расившееся чмо помогает детям. На полиграф его усадить и правду узнать. Если за собой вины не чувствует-сядет и пройдёт. Если нет-распять гниду и забыть. или к проктологу отвести на приём, принудительно, осмотр тоже многое покажет. А так пид@р-пид@ром. И манерность разговора, и одежда, и прическа... Где же родители не досмотрели...
Чем больше будет неравнодушных, которые не пройдут мимо, тем скорее будет порядок в городе. Думаю, что это придумка самих водителей, что бы слить, а потом левака заработать на выкачке.. Что интересно, рядом где живут люди, не только пытались слить нечистоты, но уже есть мусорные свалки...и думаю не одна.. Кстати, где это? И куда должны сливать нечистоты ?
Интересный тип.. По манерам, конечно, судить нельзя...но очень смахивает :) Хочешь секса - твое право..иди ищи такого же и занимайтесь чем угодно, лишь бы в интернет не выбрасывали..Это его личное дело!Но им детей подавай! А тут уже нарушение и морали и закона. Хотя закон, действительно не совершенен.. Сам это Олег приплел и Фомину и Каращук и Фисака.. И всех следователей и прокуроров он знает :)) Как это он ещё и Порошенко не вспомнил :) Странная личность и странный фонд.. Кому этот фонд помогает и где, хотелось бы узнать.. А то смотрю, мальчик не напряжен работой, ездит на авто, всех типа знает, имеет штат сотрудников.. Так что же за фонд такой хороший?! И психолог он никакой: его смски это и есть издевательство над психикой ребенка.. Развели Олега, а этот Олег пытался развести Наследие..
Мне кажется, что ажиотаж вокруг львовского мусора только в политической плоскости. Случилась трагедия на Львовском полигоне и после этого им не куда было вывозить мусор. Премьер министр и президент, через губернаторов мог временно разгрузить Львов от мусора дав разнарядки на все области.. Но как в самой Львовской области так и в других областях, вдруг выросло полное сопротивление. Как то не вяжется с лозунгом " Україна - єдина країна" Мы так любим ездить в Львов, восхищаться красотой: а как беда у них, то каждый за себя. И при этом мусорные полигоны частные, подписывали договора на прием львовского мусора, но потом их заставляли расторгать договора.. Принцип остался один: дружишь с президентом, решаем проблемы, нет "потопим". В нашем городе, тот же принцип! И сейчас наши городские депутаты очень озабочены тем, что полигон может принять львовский мусор. А свалки в Никополе вы не замечаете?. На берегах водохранилища, да в самом центре: в 1 Горбольнице высыпают самосвалами, а потом закапывают.. А "Ромашка"?! И никого не волнует! Только Общественный Наблюдательный совет поднимал эту тему, да и тот разогнали! Так что в чужом соринку замечаем, а в своем бревно не видим!
Если сжигать то вонь какая будет! Оно надо потом нюхать? Лучше вломить 3.14зды и отправить обратно на Львов. Пускай под ратушей выгружают. Я только не пойму, почему львовяне не соберутся и не организуют своему мэру мусорную люстрацию? Чего ждут? Пока настанет нормальное лето(а не то что сейчас)и Львов не завоняется? И еще не пойму, для чего вся Самопомощь хочет следом за этим недотепой на дно идти. Собрались бы на съезд, выгнали этого "лидера", выбрали бы того же Соболева и порядок. По сути здесь его личный косяк, а партия вылетит в трубу вместе с ним потому что ни разу не осудила своего бездарного лидера. который еще и имеет президентские амбиции(!)А так порохоботы уже придумали им погоняло: "Партія львівського сміття". Оно ж это чмо садовое еще и нагло заявляет что это не их мусор по Украине возят. Что это все происки политических конкурентов, которые львовские чеки подбрасывают. 10 лет уже мэр, но так усердно воровал, что некогда было выполнить главное предвыборное обещание - решить проблему с заводом по переработке мусора.
Щиро вітаємо вас з професійним святом — Днем журналіста.
День журналіста - це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя.
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