Как депутаты - коммерсанты своих несовершеннолетних работников увольняют (видео) 

Щекотливая ситуация.. Даже со слов мамы, понятно, что уговорили взять девочку 17 лет на работу ( мол очень надо..где же подзаработать и.т.д.) Понятно, что когда начинается летний сезон, то в кафе надо в два раза больше штат и только на время.. Вот теперь Елена Каращук и будет "разгребать" за то, что поддалась на уговоры..

Жаль, что всё закончилось скандалом.. Думаю, что девочка была не лучшим работником, а тут пришла и стала требовать срочно деньги.. Но грубить и выталкивать её не стоило конечно..Теперь скандал.. А девочка понимая, что может быть резонанс , очень осведомлена и об этом заявляет "директор школы",городской депутат!

Из всего этого : мама и эта девочка должны прекрасно понимать на что они могут рассчитывать, а на что нет, если не трудоустраиваются официально.. И эта ответственность должна лежать больше на человеке который сам сознательно идет на этих условиях на работу, а не на предприниматели.. Это же в первую очередь в интересах работника - официальное трудоустройство.

Я думаю, что Елена Каращук не хотела "кидать" девочку на зарплату а получился скандал из ничего..Ничем он и закончится..С людьми всегда надо стараться находить общий язык мирно, тем более в финансовых вопросах.

Но деньги надо девочке конечно отдать, а официантов оформить по трудовому договору..