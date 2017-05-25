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Криминал / Как депутаты - коммерсанты своих несовершеннолетних работников увольняют (видео) (Сегодня, 20:04)

Как депутаты - коммерсанты своих несовершеннолетних работников увольняют (видео) 
Как депутаты - коммерсанты  своих несовершеннолетних работников увольняют

  • 100

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 527 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Сегодня, 20:41 Копчик С., Комментариев: 3004, Новостей: 42 Пользователь offline
    Щекотливая ситуация.. Даже со слов мамы, понятно, что уговорили взять девочку 17 лет на работу ( мол очень надо..где же подзаработать и.т.д.) Понятно, что когда начинается летний сезон, то в кафе надо в два раза больше штат и только на время.. Вот теперь Елена Каращук и будет "разгребать" за то, что поддалась на уговоры..
    Жаль, что всё закончилось скандалом.. Думаю, что девочка была не лучшим работником, а тут пришла и стала требовать срочно деньги.. Но грубить и выталкивать её не стоило конечно..Теперь скандал.. А девочка понимая, что может быть резонанс , очень осведомлена и об этом заявляет "директор школы",городской депутат!
    Из всего этого : мама и эта девочка должны прекрасно понимать на что они могут рассчитывать, а на что нет, если не трудоустраиваются официально.. И эта ответственность должна лежать больше на человеке который сам сознательно идет на этих условиях на работу, а не на предприниматели.. Это же в первую очередь в интересах работника - официальное трудоустройство.
    Я думаю, что Елена Каращук не хотела "кидать" девочку на зарплату а получился скандал из ничего..Ничем он и закончится..С людьми всегда надо стараться находить общий язык мирно, тем более в финансовых вопросах.
    Но деньги надо девочке конечно отдать, а официантов оформить по трудовому договору..
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 21:42 Vail, Комментариев: 100, Новостей: 0 Пользователь Онлайн
    Несовершеннолетних проще кидать. А не оформляет никто. Проучить бы их через штраф в 30000 грн. за не оформленного работника
    • 0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Vail 25.05.2017
      Как депутаты - коммерсанты св ... (2)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Несовершеннолетних проще кидать. А не оформляет никто. Проучить бы их через штраф в 30000 грн. за не оформленного работника
    • Копчик С. 25.05.2017
      Как депутаты - коммерсанты св ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Щекотливая ситуация.. Даже со слов мамы, понятно, что уговорили взять девочку 17 лет на работу ( мол очень надо..где же подзаработать и.т.д.) Понятно, что когда начинается летний сезон, то в кафе надо в два раза больше штат и только на время.. Вот теперь Елена Каращук и будет "разгребать" за то, что поддалась на уговоры..
      Жаль, что всё закончилось скандалом.. Думаю, что девочка была не лучшим работником, а тут пришла и стала требовать срочно деньги.. Но грубить и выталкивать её не стоило конечно..Теперь скандал.. А девочка понимая, что может быть резонанс , очень осведомлена и об этом заявляет "директор школы",городской депутат!
      Из всего этого : мама и эта девочка должны прекрасно понимать на что они могут рассчитывать, а на что нет, если не трудоустраиваются официально.. И эта ответственность должна лежать больше на человеке который сам сознательно идет на этих условиях на работу, а не на предприниматели.. Это же в первую очередь в интересах работника - официальное трудоустройство.
      Я думаю, что Елена Каращук не хотела "кидать" девочку на зарплату а получился скандал из ничего..Ничем он и закончится..С людьми всегда надо стараться находить общий язык мирно, тем более в финансовых вопросах.
      Но деньги надо девочке конечно отдать, а официантов оформить по трудовому договору..
    • Копчик С. 25.05.2017
      У Томаківському районі п'яний ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Махновец
      Несоблюдение ПДД сейчас "правило хорошего тона".

      Не соблюдение ППД начинается с отсутствия дорожных знаков и разметки, в первую очередь! Что бы нарушить, надо обозначить правила..То же кольцо на Универмаге..про него Виктор уже писал.. По новым правилам, на кольце главная..со стороны Горисполкома, знак "круговое движение "есть..а со стороны ул.Станиславского нет.. Вот и получается, что в случаи аварии будут правы оба..так как тот ехал по кольцу и считал, что он на главной, а второй не выезжал на кольцо, так как знака нет и знака уступи дорогу, там тоже нет
      Про знаки "пешеходный переход" или "главная.." я вообще молчу
      А чего стоят доморощенные лежачие полицейские ?! Они в два-три раза больше нормативных и никак не отличаются по цвету...
      Вот в первую очередь, полиция - приемники ГАИ должны этим заниматься!
    • Махновец 25.05.2017
      У Томаківському районі п'яний ... (2)
      Махновец-С„РѕС‚Рѕ
      Так тут целый букет статей: вождение ТС в нетрезвом виде, сопротивление сотруднику полиции, наезд на человека.

      Можно по разному относится к ГАИ, уважать их, или ненавидеть, а может и то и другое одновременно. Но вот то что их ликвидировали - это преступление перед нормальными людьми! За последние 3 года нарушений на дорогах стало на два-три порядка больше. Несоблюдение ПДД сейчас "правило хорошего тона". Меня, как водителя и гражданина, это приводит в ярость! А те немногочисленные полицейские, которых удается увидеть на дорогах, занимаются поиском водителей "с запашком", причем методом "тыка". И на происходящие нарушения они зачастую не обращают внимания. И сложившуюся ситуацию видят и чувствуют ВСЕ! Безнаказанность порождает преступления.
    • Pаиса 25.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Савченко
      но, Рая, с чего это ты мне выкать придумала?

      Не, ну Алексей Владимирович, а где ты увидел "вы" ?? :) Отчество добавила, патамушо
      а)уважаю (и давно);
      б)ты при должности, при официальной, стало быть отчество как дресскот;
      в)шобы ощутил важность сего твоего пребывания на заморочном объекте и огромной роли в жизни нас, никопольчан! :) это без пафоса.
      А без отчества пообщаемся за пивком :)

      ПЫСЫ. Наступного разу можна інтерв'ю українською, ти це без проблем, я знаю ;)

      И флаг заметили :)
    • Виктор Артеменко 25.05.2017
      Наш амбуль "Канзас" стал пап ... (3)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Видео с внутренней камеры: Что делает Канзас если уже 9 утра, а меня еще нету

      Американские бульдоги имеют очень точные, так сказать, внутренние часы. До удивления. Время каждодневной прогулки, дневного сна, питания и т.п. То есть если делать в одно и тоже время какие либо действия, примерно через неделю, по амбулю можно сверять часы.
      Как известно наш Канзик охраняет ночью редакцию, я приезжаю в 8:30 или в крайнем случае в 9. И вот что происходит если уже 9 а меня нету. На видео время на час не правильно

      https://youtu.be/bY6puy9AVZE
    • Копчик С. 25.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Покос в этом году, налажен лучше чем в прошлом. 2млн м2 в прошлом году - это где-то два парка Победы.. В этом году , если косить ( тримерить :) ) будут 15 человек, примерно сто дней, то на каждого припадет 1333 м2 покоса в день. Тогда вопрос: Есть ли план на каждого оператора в день или сколько они реально косят в день, каждый?
      И конечно, главный вопрос: В какую сумму нам обходится покос одной сотки?
    • Русскоязычный бандеровец 24.05.2017
      СБУ: Российские спецслужбы раз ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну, это не удивительно. Кому же как не нашей ФСБУ, филиалу ФСБ знать что на территории Украины вытворяют российские спецслужбы. Наши-то спецслужбы сепаров не ловят. А если ловят то целуют в задницу и отпускают так же ка суды коррупционеров. Вон в ВР сколько их сидит. А сколько в местных органах власти, в полиции. Одного - Голубана Народный фронт даже на трибуну приводил пока входы в Раду контролировали вооруженные гранатометами подчиненные этого самого Юры Голубана из батальона "Восток". Но зато наши фсбушники по наводке своих старших братьев из России неплохо научились бороться с украинскими патриотами: националистами, добровольцами, волонтерами.
    • Алексей Савченко 24.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Алексей Савченко-С„РѕС‚Рѕ
      Нет, наше в парках- покос, освещение и уборка мусора
    • Benny Hill 24.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
      А благоустройство и озеленение парка входит в зону Вашей ответственности?
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