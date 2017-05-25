Мы уже неоднократно рассказывали в нашей газете о маленькой никопольчанке Софии Жерновых, которая в свои девять лет является победительницей многих международных музыкальных конкурсов. И вот несколько дней назад Соня снова порадовала и своих родителей (и одновременно преподавателей в музыкальной школе), и всех нас очередной победой. Мы уже неоднократно рассказывали в нашей газете о маленькой никопольчанке Софии Жерновых, которая в свои девять лет является победительницей многих международных музыкальных конкурсов. И вот несколько дней назад Соня снова порадовала и своих родителей (и одновременно преподавателей в музыкальной школе), и всех нас очередной победой.

Двадцатого мая в Национальном ботаническом саду в Киеве состоялся пикник рекордсменов. Там собирались люди, которые благодаря своим умениям и достижениям занесены в Национальный реестр рекордов Украины. В этом году их было двадцать. И среди них наша землячка - Соня Жерновых, которая признана самой юной гитаристкой нашей страны, исполняющей произведения мировой классики!

По словам отца девочки и ее преподавателя по классу гитары Михаила Жерновых, к этому они шли целенаправленно и не один день. Это результат напряженной работы. Просто так, без оценки именитых гитаристов маленькую девочку не назвали бы рекордсменкой. Тем не менее, София сумела убедить всех, что достигла хорошего уровня исполнения, причем сложных классических произведений.

Конечно же, обаятельная девочка, которая так умело владеет гитарой, обратила на себя внимание прессы. У Софии брали интервью «5 канал», «112 канал», НТН. И теперь она – маленькая телезвезда!

Мы искренне поздравляем Соню с победой и желаем еще много-много больших и маленьких побед!





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