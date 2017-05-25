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В газету от читателей / СОФИЯ ЖЕРНОВЫХ – САМАЯ ЮНАЯ ГИТАРИСТКА УКРАИНЫ (Сегодня, 12:34)

Мы уже неоднократно рассказывали в нашей газете о маленькой никопольчанке Софии Жерновых, которая в свои девять лет является победительницей многих международных музыкальных конкурсов. И вот несколько дней назад Соня снова порадовала и своих родителей (и одновременно преподавателей в музыкальной школе), и всех нас очередной победой. 
 
Двадцатого мая в Национальном ботаническом саду в Киеве состоялся пикник рекордсменов. Там собирались люди, которые благодаря своим умениям и достижениям занесены в Национальный реестр рекордов Украины. В этом году их было двадцать. И среди них наша землячка - Соня Жерновых, которая признана самой юной гитаристкой нашей страны, исполняющей произведения мировой классики! 
 
По словам отца девочки и ее преподавателя по классу гитары Михаила Жерновых, к этому они шли целенаправленно и не один день. Это результат напряженной работы. Просто так, без оценки именитых гитаристов маленькую девочку не назвали бы рекордсменкой. Тем не менее, София сумела убедить всех, что достигла хорошего уровня исполнения, причем сложных классических произведений. 
 
Конечно же, обаятельная девочка, которая так умело владеет гитарой, обратила на себя внимание прессы. У Софии брали интервью «5 канал», «112 канал», НТН. И теперь она – маленькая телезвезда! 
 
Мы искренне поздравляем Соню с победой и желаем еще много-много больших и маленьких побед! 

Автор: фотожурналист АЛЕКСАНДР КОСЕНКО 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Pаиса 25.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Савченко
      но, Рая, с чего это ты мне выкать придумала?

      Не, ну Алексей Владимирович, а где ты увидел "вы" ?? :) Отчество добавила, патамушо
      а)уважаю (и давно);
      б)ты при должности, при официальной, стало быть отчество как дресскот;
      в)шобы ощутил важность сего твоего пребывания на заморочном объекте и огромной роли в жизни нас, никопольчан! :) это без пафоса.
      А без отчества пообщаемся за пивком :)

      ПЫСЫ. Наступного разу можна інтерв'ю українською, ти це без проблем, я знаю ;)

      И флаг заметили :)
    • Виктор Артеменко 25.05.2017
      Наш амбуль "Канзас" стал пап ... (3)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Видео с внутренней камеры: Что делает Канзас если уже 9 утра, а меня еще нету

      Американские бульдоги имеют очень точные, так сказать, внутренние часы. До удивления. Время каждодневной прогулки, дневного сна, питания и т.п. То есть если делать в одно и тоже время какие либо действия, примерно через неделю, по амбулю можно сверять часы.
      Как известно наш Канзик охраняет ночью редакцию, я приезжаю в 8:30 или в крайнем случае в 9. И вот что происходит если уже 9 а меня нету. На видео время на час не правильно

      https://youtu.be/bY6puy9AVZE
    • Копчик С. 25.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Покос в этом году, налажен лучше чем в прошлом. 2млн м2 в прошлом году - это где-то два парка Победы.. В этом году , если косить ( тримерить :) ) будут 15 человек, примерно сто дней, то на каждого припадет 1333 м2 покоса в день. Тогда вопрос: Есть ли план на каждого оператора в день или сколько они реально косят в день, каждый?
      И конечно, главный вопрос: В какую сумму нам обходится покос одной сотки?
    • Русскоязычный бандеровец 24.05.2017
      СБУ: Российские спецслужбы раз ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну, это не удивительно. Кому же как не нашей ФСБУ, филиалу ФСБ знать что на территории Украины вытворяют российские спецслужбы. Наши-то спецслужбы сепаров не ловят. А если ловят то целуют в задницу и отпускают так же ка суды коррупционеров. Вон в ВР сколько их сидит. А сколько в местных органах власти, в полиции. Одного - Голубана Народный фронт даже на трибуну приводил пока входы в Раду контролировали вооруженные гранатометами подчиненные этого самого Юры Голубана из батальона "Восток". Но зато наши фсбушники по наводке своих старших братьев из России неплохо научились бороться с украинскими патриотами: националистами, добровольцами, волонтерами.
    • Алексей Савченко 24.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Алексей Савченко-С„РѕС‚Рѕ
      Нет, наше в парках- покос, освещение и уборка мусора
    • Benny Hill 24.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
      А благоустройство и озеленение парка входит в зону Вашей ответственности?
    • Алексей Савченко 24.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Алексей Савченко-С„РѕС‚Рѕ
      Я конешно дико извиняюсь, но, Рая, с чего это ты мне выкать придумала? На мне вроде как узоры не выросли, а если и есть немного - так то грязька :-)
      ПыСы: А все заметили, какой у меня флаг 20 БТРО есть? )))
    • Pаиса 24.05.2017
      Наш амбуль "Канзас" стал пап ... (3)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Поздравляшки, Виктор Анатольевич ! :)
      Здоровья родителям и потомству! :)
    • Pаиса 24.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Смотришь и слушаешь руководителя с мозгами - и душа радуется! :)
      В добрый путь с удачей, Алексей Владимирович!
      Все буде гарно!
    • medveditca 24.05.2017
      Наш амбуль "Канзас" стал пап ... (3)
      medveditca-С„РѕС‚Рѕ
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