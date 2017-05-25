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В газету от читателей / Борис Кривчик: История из жизни или Почему я больше не помогаю ментам (Сегодня, 12:23)

Человеку свойственно принимать решения, опираясь не только на теоретические  откровения ученых, но и на личный жизненный опыт. А жизненный опыт состоит из эпизодов, на первый взгляд, не имеющих ничего общего между собой, но на самом деле формирующих цельную натуру, так что каждый эпозод имеет право на внимание. Довелось и мне попасть в эпизод, который оказался настолько типичным, что в разных вариациях блуждал по выступлениям комиков некоторое время. Дело было так:  
 
Как-то отмечали мы у друга на Новопавловке один из многочисленных праздников, нормально отмечали, и когда тьма надвинулась на славный город Никополь, засобирался я домой (а дом находился в совсем противоположной части города),  для чего вышел на автобусную остановку. Далее—по Гоголю, иначе никак не понять.
   
Стояла тихая Варфоломеевская ночь, ласковый северный ветерок слегка покачивал верхушки телеграфных столбов, снежные языки начинающейся метели, мелодично подвывая, щурили людям глаза от удовольствия, морозец перевалил за минус десять и игреливо похрустывал ледком, уже покрывающим грязевые лужи, немногочисленные пассажиры, ожидающие чуда, собрались в кружок и выплясывали самбу на месте, видимо, таким образом выражая радость от предвкушения, что погода наконец-то устанавливается. Люди читающие знали, как еще полтора века назад Николай Васильевич писал, что редкая маршрутка (тем более автобус) долетит до середины Новопавловки, особенно в такую погоду, по таким дорогам и в такое время суток, им, видите ли, комфорт подавай, потому и дрожащие жертвы перевозок готовились к не менее, чем часовому ожиданию счастья встречи хоть с каким транспортом, и каждый по своему.
 
Кому танцы, ну а у меня был свой прием на этот случай—сконцентрироваться на мысли, что в трудную для меня минуту (как тогда) мое правительство днем не спит, ночью не ест, а все не отрывается от мысли обо мне, трепеща от тревоги, а эта явь так душу и тело согревает до обильного пота в самой Гренландии голяком! Хотя солдатский тулуп при этом не помешал бы. Но это уже наглость, как следствие зажратости. 
     
Минут через 90 слышится приветливое воркование приближающегося транспорта, люди быстренько выстраиваются в очередь, я стою предпоследним, пропустив рыцарски дам преклонного, а потом и вовсе недоступного возраста (с их ухажерами), заношу ногу на ступеньку автобуса, и тут сзади слышу дикий крик. Оборачиваюсь, картина четкая—к автобусу мчится амбал 2 на 2 с половиной метра, за ним гонится мент с палкой, вопя —«Придержи!!» (явно ко мне).
   
Видимо, сработали пары хмеля, потому как мелькнула дикая мысль «А чего бы и не помочь ментам, готовым жизнь отдать за нас?».  Амбал подбегает, я ему ставлю ловкую подножку, амбал рушится мордой в лужу грязи сквозь лед под колеса автобуса, мент подбегает, перепрыгивает через амбала прямо в автобус, кричит мне через плечо «спасибо», двери закрываются, автобус трогается. Я стою потрясенный, пытаюсь осмыслить и хоть как-то связать свои поступки с космическими предвидениями, теорией Дарвина и ролью личности в истории, и вот тут амбал начинает медленно подниматься… 
   
Короче, на свою остановку я прибежал, на 5 минут раньше автобуса, так что с тех пор у меня с ментами отношения стали менее, чем прохладные, и не потому, что менты—это профессия, а потому, что это—их  образ жизни.
Борис Кривчик
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Материал разместил(а) - Палыч
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Pаиса 25.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Савченко
      но, Рая, с чего это ты мне выкать придумала?

      Не, ну Алексей Владимирович, а где ты увидел "вы" ?? :) Отчество добавила, патамушо
      а)уважаю (и давно);
      б)ты при должности, при официальной, стало быть отчество как дресскот;
      в)шобы ощутил важность сего твоего пребывания на заморочном объекте и огромной роли в жизни нас, никопольчан! :) это без пафоса.
      А без отчества пообщаемся за пивком :)

      ПЫСЫ. Наступного разу можна інтерв'ю українською, ти це без проблем, я знаю ;)

      И флаг заметили :)
    • Виктор Артеменко 25.05.2017
      Наш амбуль "Канзас" стал пап ... (3)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Видео с внутренней камеры: Что делает Канзас если уже 9 утра, а меня еще нету

      Американские бульдоги имеют очень точные, так сказать, внутренние часы. До удивления. Время каждодневной прогулки, дневного сна, питания и т.п. То есть если делать в одно и тоже время какие либо действия, примерно через неделю, по амбулю можно сверять часы.
      Как известно наш Канзик охраняет ночью редакцию, я приезжаю в 8:30 или в крайнем случае в 9. И вот что происходит если уже 9 а меня нету. На видео время на час не правильно

      https://youtu.be/bY6puy9AVZE
    • Копчик С. 25.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Покос в этом году, налажен лучше чем в прошлом. 2млн м2 в прошлом году - это где-то два парка Победы.. В этом году , если косить ( тримерить :) ) будут 15 человек, примерно сто дней, то на каждого припадет 1333 м2 покоса в день. Тогда вопрос: Есть ли план на каждого оператора в день или сколько они реально косят в день, каждый?
      И конечно, главный вопрос: В какую сумму нам обходится покос одной сотки?
    • Русскоязычный бандеровец 24.05.2017
      СБУ: Российские спецслужбы раз ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну, это не удивительно. Кому же как не нашей ФСБУ, филиалу ФСБ знать что на территории Украины вытворяют российские спецслужбы. Наши-то спецслужбы сепаров не ловят. А если ловят то целуют в задницу и отпускают так же ка суды коррупционеров. Вон в ВР сколько их сидит. А сколько в местных органах власти, в полиции. Одного - Голубана Народный фронт даже на трибуну приводил пока входы в Раду контролировали вооруженные гранатометами подчиненные этого самого Юры Голубана из батальона "Восток". Но зато наши фсбушники по наводке своих старших братьев из России неплохо научились бороться с украинскими патриотами: националистами, добровольцами, волонтерами.
    • Алексей Савченко 24.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Алексей Савченко-С„РѕС‚Рѕ
      Нет, наше в парках- покос, освещение и уборка мусора
    • Benny Hill 24.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
      А благоустройство и озеленение парка входит в зону Вашей ответственности?
    • Алексей Савченко 24.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Алексей Савченко-С„РѕС‚Рѕ
      Я конешно дико извиняюсь, но, Рая, с чего это ты мне выкать придумала? На мне вроде как узоры не выросли, а если и есть немного - так то грязька :-)
      ПыСы: А все заметили, какой у меня флаг 20 БТРО есть? )))
    • Pаиса 24.05.2017
      Наш амбуль "Канзас" стал пап ... (3)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Поздравляшки, Виктор Анатольевич ! :)
      Здоровья родителям и потомству! :)
    • Pаиса 24.05.2017
      Будет ли выкошена трава в Нико ... (6)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Смотришь и слушаешь руководителя с мозгами - и душа радуется! :)
      В добрый путь с удачей, Алексей Владимирович!
      Все буде гарно!
    • medveditca 24.05.2017
      Наш амбуль "Канзас" стал пап ... (3)
      medveditca-С„РѕС‚Рѕ
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