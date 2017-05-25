ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА В ОПЕРАТИВНОМУ РЕЗЕРВІ – ГІДНА СПРАВА ДЛЯ МУЖНІХ ДУХОМ!

Цитата: Алексей Савченко

но, Рая, с чего это ты мне выкать придумала?

Не, ну Алексей Владимирович, а где ты увидел "вы" ?? :) Отчество добавила, патамушоа)уважаю (и давно);б)ты при должности, при официальной, стало быть отчество как дресскот;в)шобы ощутил важность сего твоего пребывания на заморочном объекте и огромной роли в жизни нас, никопольчан! :) это без пафоса.А без отчества пообщаемся за пивком :)ПЫСЫ. Наступного разу можна інтерв'ю українською, ти це без проблем, я знаю ;)И флаг заметили :)