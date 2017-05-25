ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА В ОПЕРАТИВНОМУ РЕЗЕРВІ – ГІДНА СПРАВА ДЛЯ МУЖНІХ ДУХОМ!

Не, ну Алексей Владимирович, а где ты увидел "вы" ?? :) Отчество добавила, патамушо а)уважаю (и давно); б)ты при должности, при официальной, стало быть отчество как дресскот; в)шобы ощутил важность сего твоего пребывания на заморочном объекте и огромной роли в жизни нас, никопольчан! :) это без пафоса. А без отчества пообщаемся за пивком :)
ПЫСЫ. Наступного разу можна інтерв'ю українською, ти це без проблем, я знаю ;)
Видео с внутренней камеры: Что делает Канзас если уже 9 утра, а меня еще нету
Американские бульдоги имеют очень точные, так сказать, внутренние часы. До удивления. Время каждодневной прогулки, дневного сна, питания и т.п. То есть если делать в одно и тоже время какие либо действия, примерно через неделю, по амбулю можно сверять часы. Как известно наш Канзик охраняет ночью редакцию, я приезжаю в 8:30 или в крайнем случае в 9. И вот что происходит если уже 9 а меня нету. На видео время на час не правильно
Покос в этом году, налажен лучше чем в прошлом. 2млн м2 в прошлом году - это где-то два парка Победы.. В этом году , если косить ( тримерить :) ) будут 15 человек, примерно сто дней, то на каждого припадет 1333 м2 покоса в день. Тогда вопрос: Есть ли план на каждого оператора в день или сколько они реально косят в день, каждый? И конечно, главный вопрос: В какую сумму нам обходится покос одной сотки?
Ну, это не удивительно. Кому же как не нашей ФСБУ, филиалу ФСБ знать что на территории Украины вытворяют российские спецслужбы. Наши-то спецслужбы сепаров не ловят. А если ловят то целуют в задницу и отпускают так же ка суды коррупционеров. Вон в ВР сколько их сидит. А сколько в местных органах власти, в полиции. Одного - Голубана Народный фронт даже на трибуну приводил пока входы в Раду контролировали вооруженные гранатометами подчиненные этого самого Юры Голубана из батальона "Восток". Но зато наши фсбушники по наводке своих старших братьев из России неплохо научились бороться с украинскими патриотами: националистами, добровольцами, волонтерами.
Я конешно дико извиняюсь, но, Рая, с чего это ты мне выкать придумала? На мне вроде как узоры не выросли, а если и есть немного - так то грязька :-) ПыСы: А все заметили, какой у меня флаг 20 БТРО есть? )))
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305