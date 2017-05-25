У Томаківському районі п'яний водій збив інспектора дорожнього руху (фото)

В селі Топило Томаківського району п'яний водій, ігноруючи вимогу працівника поліції щодо зупинки його транспортного засобу, скоїв наїзд на інспектора дорожнього руху, зрушив з місця і втік.









23 травня приблизно о 17.30 старший інспектор з дорожнього нагляду Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області намагався зупинити автомобіль ВАЗ 21063, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Що водій керує транспортним засобом в стані сп'яніння правоохоронець дізнався від місцевих мешканців які йому повідомили про це.

Спочатку водій зупинився і поліцейський підійшов, відрекомендувався та поставив законну вимогу пред'явити документи водію на право керування автомобілем.

Але чоловік демонстративно нехтуючи вимогами, зачинив двері ввімкнув передачу і почав рух прямо на поліцейського. Від удару транспортного засобу поліцейський впав на дорогу, а керманич з місця події втік.

Але його особу було встановлено це — 34 річний місцевий мешканець, його було доставлено до Томаківського відділення поліції.

Правоохоронець був госпіталізований до Томаківської лікарні для надання медичної допомоги. Наразі його стан задовільний, поліцейський перебуває на лікарняному.

Слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою зловмиснику оголошено про підозру за ч.2 ст. 342 КК України (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського) карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.





Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області

за матеріалами Нікопольського ВП





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