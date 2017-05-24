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Жизнь города / Будет ли выкошена трава в Никополе? Когда, и в чем проблема? - видео интервью с Алексеем Савченко (Вчера, 15:04)

Будет ли выкошена трава в Никополе? Когда, и в чем проблема? - видео интервью с Алексеем Савченко  

Будет ли выкошена трава в Никополе? Когда, и в чем проблема? - видео интервью с Алексеем Савченко 
 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 417 » Комментариев:4

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    • Hаписал: Вчера, 15:57 Pаиса, Комментариев: 1783, Новостей: 36 Пользователь offline
    Смотришь и слушаешь руководителя с мозгами - и душа радуется! :)
    В добрый путь с удачей, Алексей Владимирович!
    Все буде гарно!


    --------------------
    "...Будьте же как дети малые, но не умом, а душой..."(С)
    • +1

    Hаписал: Вчера, 20:00 Алексей Савченко, Комментариев: 3273, Новостей: 7 Пользователь offline
    Я конешно дико извиняюсь, но, Рая, с чего это ты мне выкать придумала? На мне вроде как узоры не выросли, а если и есть немного - так то грязька :-)
    ПыСы: А все заметили, какой у меня флаг 20 БТРО есть? )))


    --------------------
    "-Меня часто спрашивают, за что мы сражаемся? Могу ответить: Перестанем сражаться - тогда узнаете"
    У. Черчилль
    • +1

    Hаписал: Вчера, 20:21 Benny Hill, Комментариев: 61, Новостей: 0 Пользователь offline
    А благоустройство и озеленение парка входит в зону Вашей ответственности?
    • 0

    Hаписал: Вчера, 20:49 Алексей Савченко, Комментариев: 3273, Новостей: 7 Пользователь offline
    Нет, наше в парках- покос, освещение и уборка мусора


    --------------------
    "-Меня часто спрашивают, за что мы сражаемся? Могу ответить: Перестанем сражаться - тогда узнаете"
    У. Черчилль
    • +1

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