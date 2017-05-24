Будет ли выкошена трава в Никополе? Когда, и в чем проблема? - видео интервью с Алексеем Савченко  

Цитата: Махновец

Цитата: Русскоязычный бандеровец

Это очередная технология по втюхиванию удобного, безвредного для президента и мало что понимающего в политики певца, с которым он не прочь бы выйти во второй тур.

Как по мне - полный бред. Святослав уже один раз "вляпался" в политику, став народным депутатом от партии Ющенко, сразу после первого Майдана. Только продлилось его депутатство недолго, и он сам, добровольно сдал мандат, сказав что политика - это не для него. И в отличии от той же дурынды Руси Лыжичко, протеревшей весь срок штаны в Раде и предлагавшей на втором Майдане не драться с беркутами, а "махати дружньо ліхтариками", поступил честно и правильно по отношению к народу Украины.