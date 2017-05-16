Вообще-то окружающий мир состоит из простых вещей, надо только уметь их видеть и различать, и чем зорче, тем меньше сложностей нас ждет на долгом жизненном пути. Эта тяга к простоте понимания пришла к нам от наших предков (древних римлян, древних греков и древних укров), каждое явление, даже самое заковыристое, они рассматривали «ad abo» (от яйца), т.е. беря быка за рога, не копаясь в мишуре. Вообще-то окружающий мир состоит из простых вещей, надо только уметь их видеть и различать, и чем зорче, тем меньше сложностей нас ждет на долгом жизненном пути. Эта тяга к простоте понимания пришла к нам от наших предков (древних римлян, древних греков и древних укров), каждое явление, даже самое заковыристое, они рассматривали «ad abo» (от яйца), т.е. беря быка за рога, не копаясь в мишуре.

Временем на пустую болтовню они особо и не располагали (тогда работали и воевали всерьез, в отличие от наших), потому мыслили, говорили и действовали предельно лаконично, каждое слово было не в бровь, а в лоб, следуя правилу «как пишется, так и слышится». И если они публично называли своих ментов и таможенников организованной бандой крышевателей наркоты и бурштина, судей и прокуроров—ворами при законе, депутатов сенатов—шестерками олигархов, то так оно и считалось и звучало как приговор со всеми вытекающими.

А вытекающие не заставляли себя долго ждать—преступнику просто рубили то, что мешало тому жить честно, а политических противников демократии тренеровали летать над пропастью. И никакие звезды на мантиях и тогах в расчет не брались! Выглядело это, возможно, грубовато, но результаты и сейчас вызывают зависть, особенно в части роста «раскрываемости» преступности за счет скорости «закрываемости» преступников.

Потом в дело встряла эволюция, и со временем мы вырастили целую плеяду прямоходящих, пораженных «острым синдромом убивания времени», их результаты абсолютно не интересовали, главное было, создать видимость действий. И опасность их захвата общества вполне реальная, достаточно присмотреться, с каким наслаждением и знанием дела наши чиновники перепихивают друг на друга проблемы, требующие срочных решений и активных действий—чиновники на ментов, менты на прокуроров, те—на судей, судьи—на министров, министры—на депутатов, депутаты—на президента, тот—на всех гамузом. Тут целое искусство—ничего не сделать, но успеть свалить все на «папередников». За такими забавами они не то что войну в наших домах проспят, нашествие мамонтов на Украину не заметят, пока те не вымрут, не вынеся нашего зимнего отопительного периода.

Чем еще импонируют наши древние предки, что они никогда не запускали в жизнь никакой закон или какую там реформу, не примерив их к человеку (уважали, значит), т.е. пока простой человек на собственной шкуре не испытает все, что предусмотрено законом, и не молвит: «Годится!». Есть показательный исторический пример. Женщины и в глубокой древности всячески боролись с полнотой, однажды Архимед обратил внимание на их нелюдские страдания, проникся к ним жалостью и специально для женщин подал в сенат закон о выталкивающей силе воды, уменьшающей вес, приложив расчеты.

Сенаторам расчеты были до лампочки, все равно они в них не шарили (эта традиция и сейчас жива в ВР), потому потребовали эксперимента. Много времени это не заняло, при стечении народного контроля на площади выставили две ванны, наполнили водой и окунули в них пару толстушек, после чего спросили их, мол, как они себя чувствуют в воде, на что те дружно ответили, что гораздо легче, чем на свежем воздухе. После чего закон был принят единогласно, и действует уже не одну тысячу лет. Вот что значит правильный подход к законотворчеству!!

Ну, ладно, кто-то скажет, что негоже руководствоваться прошлым, неумолимое время даже пирамиду Хеопса обгрызло и боевой Римский Коллизей превратило в Никопольскую детскую больницу. Все это так, но ведь и связь времен—не выдумка, она нам дана, чтобы люди иногда по ней сверялись, куда же мы развиваемся—в люди, или в обезьяны. Процесс сверяния тоже прост—берем какой-то факт из современности и смотрим на него глазами славных предков. И тут впору медицинскую реформу в Украине упомянуть, она ведь самая массовая и разве что миллионеров и миллиардеров не затрагивает. Хотя, как это не затрагивает? Кто же тогда с ее помощью загоняет благородное гуманное дело в простой денежный бизнес, а там свои законы, для них что кг фарша—товар, приносящий навар, что кг аспирина—товар, и если в этот кг втихаря сыпануть чегой-то для веса, навар может быть еще больше. Несколько слов об истории вопроса.

С давних давен Никополь жил тихой и размеренной медицинской жизнью. По городу вкраплениями располагались больнички, при них поликлиники присутствовали, к которым прикреплялись окрестные аборигены. Болящие, в случае чего, обращались в поликлинику, брали талончик к участковому врачу на определенное время, тот терпеливо выслушивал пациента, и если не мог навзлет назвать диагноз, направлял того на анализы, к узким специалистам, если надо, в больничку на обследование и лечение.

Тогда это давало результат, лекарства и еда в больницах расчитывались из количества больных в натуре, а не от числа холодных коек и от наличия денег в казначействе, воровать тогда еще было рисковано, так что жить можно было. Можно, конечно, только скучно как-то, каждый день одно и то же, ну что с Никополя взять, село—оно и есть село. А так хотелось вырваться из провинции да утнуть такое, чтобы медики Бостона и Кельна слюной давились от зависти! Особенно хотелось тем, у кого руки так и чешутся при виде денег, нацыганеных на всяческие «нофшества». Тем не менее, новации давали свои ростки, денежки на них капали, вот только результаы их тщательно скрывали под грифом «секретно» за загадочными словами типа «децентрализация» и «реимбурсация». И вот грянула РЕФОРМА.

Наши СМИ постарались, и в анонсе реформы черным по белому написали, что человечество миллион лет влачило жалкое существование во мраке, и без появления медицинской реформы в Украине люди Земли так никогда бы и не познали, что такое простое человеческое счастье. Правда, и тут не обошлось без кляузников, уж как водится, накатили бочку и на реформу. Есть такая категория людей, им и все это не так, и то не этак, большинство из них люди малограмотные, университетов не кончавшие, оттого и о жизни мало понимающие—все какие-то ветераны, работяги, пенсионеры, чернобыльцы, воины в отставке, многодетные матери, дети войны, безработные и пр., им лишь бы поворчать, так не на них же равняться! Вот вы когда слышали, чтобы на жизнь жаловались люди образованные—генералы, академики, судьи, банкиры, депутаты б/у, президенты б/у и т.п.? Вот то-то! А все потому, что эти люди (увы, одни из немногих) объективно воспринимают действительность, ценят мудрость государственной политики и стойко терпят, сцепив зубы, все свои жизненные тяготы.

Можно бесконечно молоть языком о величии любой реформы, или о ее ничтожестве, ведь всем не угодишь, но для древнего укра решающим все же оказались бы показания человека, на сбственной шкуре отведавшего результаты реформы. И я эти показания даю в кратком изложении.

Однажды просыпаюсь среди ночи от приступа—мокрое тело сотрясается от судорог, бьет кашель, температура в районе 39*, и вокруг—никого (так получилось). Нашел аспирин, дотерпел до утра, с рассветом набираю 102: --Это скорая?—Вообще-то да, но не совсем. Вы из какого города звоните?—Из Никополя, а вы из какого?—Мы из Днепра, по новой реформе мы у вас вроде как разводящие и оказываем вам помощь отсюда.—Какую?—Например, можем помочь отыскать телефон вашей скорой помощи. Из разговора с нашей скорой я понял, что они лечат не саму болячку, а ее симптомы, но для этого мне желательно знать свой диагноз и передать свои знания им. Ну что ж, их понять можно, едешь к больному—должен же знать, что брать с собою, а то привезешь клизму, а у больного—радикулит, и чего? Как ни ломай голову, вряд ли клизмой снимешь поясничную боль. Только где же взять этот диагноз? Да у своего, грят, прирученого (или как там по реформе-то?) врача. Да у кого конкретно?! Ну, мил человек, отвечают, это уже не наша, а твоя болячка.

Пришлось подключать весь знакомый медперсонал города, и к концу дня общими усилиями картина нарисовалась. Оказалось, то, что раньше называлось 2-я поликлиника, стало называться 1-ой амбулаторией (как в селе), но на месте ее нет—в связи с ремонтом ее переселили из своего района на другой конец города в то, что раньше называлось 3-ей поликлиникой, и чтобы не путаться в географии, рекомендовали воспользоваться «Навигатором». Звоню в регистратуру узнать, как врач работает, и как к нему попасть, отвечают, что это вопрос не простой, лучше разобраться на месте. Добираюсь, нахожу нужный кабинет, живая очередь как к мавзолею Ленина, а температура—около 39*, иду в регистратуру, спрашиваю, можно ли оформить вызов на дом? Сестра ворчит, мол, хоть бы кто врачей пожалел! Наивно интересуюсь, а кто врачей по домам возит в связи с переселением, ведь уже ж километры разделяют людей и медиков? Как же, сардонически хихихает сестра, каждому участковому врачу в счет реформы выделили по личному пешкобусу №11, так и добираются.

Тут же в голове всплывает картинка, как врач с «кравчучкой», груженой медикаментами гоняет по дворам и этажам. Возвращаюсь в очередь, там находятся добрые люди, заталкивают к врачу, врач сразу же находит хрипы и уплотнения, указывающие на пневмонию, загрозилась больничкой (не уточнив, какой, ведь реформа разделила и больнички на первичные, вторичные, пятиричные, десятиричные и личные), но сперва, грит, надо флюорографию пройти, со снимком сразу ко мне, вот направление с позначкой «цито». Где это, спрашиваю? Раньше это место в народе называлось «Медсанчасть ЮТЗ», потом 4-й больничкой, сейчас пока не ясно. Прикидываю дистанцию, расстояние чуть меньше, чем от Никополя до 6-го энергоблока ЗАЭС, не совсем для моего состояния, и тут вспоминаю, что флюорография находится тут же во дворе, в 10-и метрах (!), так какой смысл тащиться за 7 верст?

Иду туда—Девчата, выручайте болящего, сделайте снимок!—Не могём без начальницы.—Ну так спросите. Девчата идут, из кабинета на весь коридор слышно, как их прорабатывают, мол, забыли, как Горяная (найсамейшая над врачами «первичек») втыкала нам за каждое отступление от реформы?! Так что никаких поблажек! Хочет, пусть несет письменное разрешение от Горяной, тогда посмотрим. Мозг снова услужливо рисует картину, логически вытекающую из реформы. Мимо бойца АТО, истекающего кровью на поле боя, проходит санитарка (звать Тамарка), боец зовет ее на помощь, та спрашивает—А ты к какой амбулатории приписан?—К 1-ой.—А я к 3-ей, так что ничем не могу помочь, не положено.—Что же делать?—Пиши заявление, я отнесу, если Горяная подпишет, я к тебе через недельку загляну.

Ну ладно, пришлось добираться, куда указали, там встретили теплым сообщением, что у них рабочий день уже кончился. Известие бодрости не прибавило, но вовремя вмешалась невестка, а у нее такой характер, что она «построила» медперсонал и доходчиво разъяснила, что она с ними сделает, если больному свекру не окажут помощь. Снимок-таки сделали, но наматывать новые километры, чтобы постоять в очереди, сил уже не было, связался с врачом по телефону, сообщил то, что показал снимок, сказал, что направляюсь домой, получил пожелание успешного лечения выписанными лекарствами и приглашение через пару дней зайти к врачу для уточнения диагноза. Кстати, назначенными лекарствами воспользоваться не рискнул, прочитав в инструкции, что они на раз излечивают любое воспаление путем уничтожения печени, т.е. загоняют в вечнобольной замкнутый круг.

Комментарии, как говорится… Хотя действительность разные мысли навеивает. Скажем, глядя, как внедряется реформа и кем, вспоминается народная байка: как-то подарили дураку блестящий перочинный ножик на 12 лезвий, дурак, как водится попробовал резать им кисель—не режется, попробовал гвоздь строгать—вконец зазубрил нож, подивился дурак глупости дарителей и выбросил ножик. За ненадобностью. Неужели кому не понятно, что такой 100%-ный результат ожидает все, где здравый смысл и профессионализм подменяется приказом и чинопочитанием?! Так хоть бы на нардную мудрость ориентировались, а она гласит, что вся затея заключена в двух постулатах: «Мне не нужна твоя работа, надо, чтоб ты мучился» и «Заставь дурака Богу молиться…».

Борис Кривчик

0

Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях: