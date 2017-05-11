У Нікополі поліцейські виявили амфетамін та зброю

У Нікополі поліція вила у 31-річного чоловіка 13 сліп-пакетів з кристалічню речовиною ймовірно амфетаміном на 14 000 гривень за цінами чорного ринку, гранату РГД- 5, набої та марихуану.









У результаті реалізації оперативної інформації співробітниками кримінальної поліції Нікопольського відділу поліції в квартирі по вул. Дружба у м. Нікополі, в ході обшуку було виявлено та вилучено 11 поліетиленових сліп - пакетів з білою порошкоподібною кристалічною речовиною.

В автомобілі чоловіка поліція також вилучила 2 сліп-пакети з кристалоподібною речовиною ймовірно амфетамін, предмет схожий на гранату РГД -5 з електродитонатором, 39 набоїв до пістолету системи наган, марихуану 1,5 стакани.

Все вилучене направлено на експертизу.

Наразі злочинець перебуває під домашнім арештом за скоєння іншого злочину.

Даний факт внесено до ЄРДР за ч.1 ст. 309 КК України ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Т а ч.1 ст.263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.





Відділ комунікації ГУНП за матеріалами Нікопольського ВП

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