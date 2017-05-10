Ваше мнение: Какой городской голова Никополя любил наш город и развивал его?

Слыша на каждом углу критику на действующего городского голову, сам часто критикуя его действия или бездействие невольно задаюсь вопросом: - А как было при других градоначальниках за последние пару десятилетий? Хуже? Лучше?

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