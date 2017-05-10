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Аналитика / опросы / Ваше мнение: Какой городской голова Никополя любил наш город и развивал его? (Вчера, 13:34)

Слыша на каждом углу критику на действующего городского голову, сам часто критикуя его действия или бездействие невольно задаюсь вопросом: - А как было при других градоначальниках за последние пару десятилетий? Хуже? Лучше?
 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Аналитика / опросы » Просмотров: 855 » Комментариев:1
Ваше мнение:
Какой городской голова Никополя любил наш город и развивал его?
Лященко - 3 (20%)
20%
Старун - 1 (6,67%)
6,67%
Токарь - 1 (6,67%)
6,67%
Фисак - 1 (6,67%)
6,67%
Ни кто - 9 (60%)
60%
Всего проголосовало: 15
 

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    • Hаписал: Вчера, 20:52 Василий, Комментариев: 894, Новостей: 3 Пользователь offline
    кожен мер приходив зі своїми "геніальними ідеями".
    Що наразі маємо??? роздовбане та брудне місто по якому блукає алкашня і бухає на дитячих майданчиках, бігають собаки з бірками які плодяться не гірше безбіркових.....
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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Василий 10.05.2017
      Ваше мнение: Какой городской г ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      кожен мер приходив зі своїми "геніальними ідеями".
      Що наразі маємо??? роздовбане та брудне місто по якому блукає алкашня і бухає на дитячих майданчиках, бігають собаки з бірками які плодяться не гірше безбіркових.....
    • Палыч 10.05.2017
      Так кого полиция считает "акт ... (1)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Тоже мне, нашли "фирургов", вокруг да около. В теле сидит колючка, нарывает, и пока не выберете в вожди одного из нас, будем мучиться. Я далеко не националист, но напомню. 22-го июня первыми пали миллионы белорусов и украинцев, а когда немцы окружалии и кричали "Рус, здавайся!", им отвечали "Здэсь нэт рус, хошь узбек--бэры!".Русские пришли из-за Урала только к Москве и к Сталинграду. А миллион русскиих в это время служили у немцев в Русской освободительной армии Власова (РОА). Так почему День Победы салютами отмечают в Москве, а в Никополе запрещают украинскую символику?! Кому в очередной раз зад лижем?
    • Василий 09.05.2017
      9 мая в Никополе (фото, видео) (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Пройшла війна стежками долі
      Там, де тепер цвітуть сади,
      Де хліб росте на мирнім полі,
      Війна залишила сліди.
      Вогонь війни спалив чимало
      І юних доль, і чистих мрій.
      Лише надія не вмирала,
      Коли солдати йшли у бій.
      Вітчизну рідну захищали
      Вони від хижих ворогів,
      Життя любили та вмирали
      За рідний дім, за матерів.
      І пам'ятник бійцю-солдату,
      Що височить в моїм селі,
      Нагадує травневу дату –
      День Перемоги в тій війні.

      Павло Сорокопуд
    • Emelya 07.05.2017
      На что еще способны ОППО - цин ... (2)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Оппоблок и ПР, такие-же содержанки у олигархов, как и остальные. Понятно, когда их "мочат" конкуренты, чтоб отпихнуть от кормушки, но для меня странно, когда на них добровольно кидаются простые украинцы.
      В школе проходили "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?", так народ щас те-же "волы", на них едут "паны" и погоняют "батогами", один из которых Оппоблок. С помощью этих "батогов" принимают нужные законы, указы и т.п. Едут "паны" и "волам" рассказывают, что "ясла" ваши пустеют и жить вам всё труднее из-за Оппоблока, а некоторые "волы" в это верят и пытаются рогом отбить батог, как будто это что-то изменит.
      Что касается агитаторов. В "цивилизованных странах" спокойно существуют даже коммунисты и живут эти страны лучше Украины в том числе и потому, что никто там толпой на каких-нибудь агитаторов не нападает.
    • Копчик С. 07.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Віктор, підкажіть будь ласка, чи є зрушення в даному питанні?

      Віктор , напевно відповість..А я можу сказати, що мають все виправити..В п'ятницю, в Міськвиконкомі про це запевнили....
      Це як раз приклад вдалого контролю громадськості..
    • Василий 06.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (5)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Віктор, підкажіть будь ласка, чи є зрушення в даному питанні?
    • луганчанин 06.05.2017
      На что еще способны ОППО - цин ... (2)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Никакого права портить чужое имущество никто не может все должно быть по закону,если они проводили противоправные действия,должны были вызвать милицию и зафиксировать нарушение,а нападать на людей с другими взглядами ни к чему хорошему не приведет.
    • луганчанин 06.05.2017
      Просто беседа без монтажа: Жур ... (3)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Тому вчить українську мову, бо через двадцять років, Вас ніхто не зрозуміє на російській мові!

      Уважаемый Копчик,могу привести вам пример Канаду,где два официальных языка и живут люди довольно мирно и никто не заморачивается и подобных стран много.Вот вы кричите за язык,но боитесь сказать главное,что Украина для украинцев,а нами кто управляет,кто угодно простые гостарбайтеры украли смылись за границу.Вообще надоели эти темы : Язык,флаг,глупые кричалки и что во всем виноват Путин,то как мы сейчас живем виноваты мы сами,почему молчали,когда продавали народную собственность за копейки,почему народ молчит за европейские тарифы на коммуналку и африканскую зарплату,почему у самой богатой области самые убитые дороги и т.д.
    • Копчик С. 06.05.2017
      Просто беседа без монтажа: Жур ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: луганчанин
      Языки соседних государств нужно обязательно изучать-это стратегически важно ведь сегодня союзник,а завтра может быть враг.

      Я Вам желаю счастья в изучении беларусского, венгерского, польского, словацкого, болгарского, грузинского, турецкого, молдавского.... И кстати, они с нами не воюют...
      Нация без языка мертва!
      Тому вчить українську мову, бо через двадцять років, Вас ніхто не зрозуміє на російській мові!
    • Палыч 05.05.2017
      И вновь об автодорожной логист ... (1)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Дело не во мнении жителей, тут проблема глубже--число придурков в городе растет катастрофически! И так куда ни кинь. Было бы не лишне назвать фамилию недоумка, принимавшего такое решение, сразу видно, что тот в жизни не держал в руках книжек, кроме чековой. В пятидесятых годах еще, когда американцы взяли на вооружение теорию Норберта Винера, первые две задачи, которые они поставили перед кибернетиками--это продовольственная и транспортная. Причем, транспортную они решили тогда еще и до сих пор пользуются методиками ее оптимальности. И у наших статистиков есть подобные методики, стоит только извилиной шевельнуть. Но чаво бисер метать? Вот уже заставь дурака Богу молиться...В любом случае вероятность ДТП раза в два выросла.
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