Так кого полиция считает "активистами"? или Благодаря чему Никополь отметил 9-е мая без происшествий?

Просматривая новостные ленты за вчерашний день видим как в маленьких и больших городах Украины проходили мероприятия посвященные 9 мая. Мягко сказать не везде спокойно. В Днепре, к примеру, полиция как и во времена предыдущей преступной власти расправлялась с Украинцами при помощи титушек и т.д. Да так что глава города Днепр, полностью разочаровавшись в "новой" полиции высказал намерение о создании добровольческого корпуса по аналогу немецкого фрайкора.

Цитата: " Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу как ватные задницы разрываются от ужаса. Да, в истории нет ничего нового. И плохо, что она ходит по кругу. Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать." - Борис Филатов





Но разговор сейчас не об этом.

Что же Никополь? В Никополе, Слава Богу, все прошло чинно, спокойно и без особых эксцессов. Благодаря чему? Насколько я думаю, - благодаря тому что не было провокаций со стороны пророссийских сил, ОППО блока и т.п.

Обратите внимание что на шествии вообще не было даже их флагов, силовых блоков по "охране ветеранов" и т.п. Хотя все это тоже знаю что планировалось и у нас. Почему они (ОП) отказались, не знаю. Может по той же причине что и сами громили свои же палатки накануне, может просто поехали в Днепр поддержать своих. Не знаю. Но их не было и все прошло нормально.

Я видел как у нас данное мероприятие охраняли как полиция так и активисты "Свобода", "ПС", "Самооборона" и т.д. Как в форме так и без.





Но вот что пишут на сайте МВД Украины

" Нікопольським правоохоронцям вдалося забезпечити порядок під час проведення святкових заходів, приурочених до Дня перемоги над нацизмом у ІІ Світовій війни. "

- Понятно что это только благодаря 90 чел полиции удалось обеспечить порядок. Ну, да ладно. Как всегда - если медаль то только себе, а если виноват то кто то.





Дальше вот что на самом деле, по их мнению:

" Напередодні святкувань правоохоронці спілкувалися із активістами і зверталися до них із проханням дотримуватися встановлених правил поведінки, не влаштовувати провокацій та не використовувати заборонену символіку спільними зусиллями забезпечити гідне проведення свята та віддати шану ветеранам. ".





- Кого они (полиция) считают активистами? ОП блок? Думаю нет. Тогда при чем здесь - Не устраивать провокаций? С чьей стороны они их ждали? И какую не законную символику могли использовать "Свобода", "ПС" и "Самооборона"? Как то не сростается. Или я чего то не понимаю??? Или просто чего то не знаю?

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