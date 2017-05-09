Нікопольським відділом поліції встановлюється особа невідомого чоловіка, який 07.05.2017 року з с. Олексіївка Нікопольського району був доставлений бригадою ШМД в КЗ «НМЛ №1» «ДОР» у відділ терапії невідомий чоловік віком 75-80 років, який не може повідомити про себе ніякої інформації

Контактні номери телефонів 066-855-22-39 ,095-075-07-90 або 102, по яким у разі наявності інформації у громадян щодо невідомого чоловіка.





Керівництво Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області

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