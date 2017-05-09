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Жизнь города / Нікопольські поліцейські привітали ветеранів війни з Днем Перемоги у другій світовій війні (фото) (Сегодня, 09:17)

8 травня працівники Нікопольського відділу поліції відвідали ветеранів Великої Вітчизняної Війни та привітали їх зі святом.
Традиційно напередодні Дня Перемоги працівники поліції кожного ветерана, який працював в органах внутрішніх справ, відвідали за місцем мешкання. Привітали та вручили продуктові набори.

Нікопольські поліцейські привітали ветеранів війни з Днем Перемоги у другій світовій війні (фото)
Нікопольські поліцейські привітали ветеранів війни з Днем Перемоги у другій світовій війні (фото)

Побажали героям Перемоги здоров’я, миру і достатку, гарного святковго настрою. А ветерани раділи зустрічі і щиро дякували за подарунки та увагу. Поліцейські привітали: Плиско Олександра Харитоновича, Лаптева Олега Петровича, Шевякова Михайла Нікіфоровича, Логвіненко Василя Сергійовича, Цинську Віру Олександрівну, Щуренко Олександру Климівну. 
 
На жаль, все менше стає наших захисників. Багато ветеранів залишилися в нашій пам’яті. І усі ми в неоплатному боргу перед нашими героями Перемоги. 
 
Відділ коммунікації ГУНП в Дніпропетровській області за матеріалами Нікопольського ВП

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 59 » Комментариев:0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Василий 09.05.2017
      9 мая в Никополе (фото, видео) (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Пройшла війна стежками долі
      Там, де тепер цвітуть сади,
      Де хліб росте на мирнім полі,
      Війна залишила сліди.
      Вогонь війни спалив чимало
      І юних доль, і чистих мрій.
      Лише надія не вмирала,
      Коли солдати йшли у бій.
      Вітчизну рідну захищали
      Вони від хижих ворогів,
      Життя любили та вмирали
      За рідний дім, за матерів.
      І пам'ятник бійцю-солдату,
      Що височить в моїм селі,
      Нагадує травневу дату –
      День Перемоги в тій війні.

      Павло Сорокопуд
    • Emelya 07.05.2017
      На что еще способны ОППО - цин ... (2)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Оппоблок и ПР, такие-же содержанки у олигархов, как и остальные. Понятно, когда их "мочат" конкуренты, чтоб отпихнуть от кормушки, но для меня странно, когда на них добровольно кидаются простые украинцы.
      В школе проходили "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?", так народ щас те-же "волы", на них едут "паны" и погоняют "батогами", один из которых Оппоблок. С помощью этих "батогов" принимают нужные законы, указы и т.п. Едут "паны" и "волам" рассказывают, что "ясла" ваши пустеют и жить вам всё труднее из-за Оппоблока, а некоторые "волы" в это верят и пытаются рогом отбить батог, как будто это что-то изменит.
      Что касается агитаторов. В "цивилизованных странах" спокойно существуют даже коммунисты и живут эти страны лучше Украины в том числе и потому, что никто там толпой на каких-нибудь агитаторов не нападает.
    • Копчик С. 07.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Віктор, підкажіть будь ласка, чи є зрушення в даному питанні?

      Віктор , напевно відповість..А я можу сказати, що мають все виправити..В п'ятницю, в Міськвиконкомі про це запевнили....
      Це як раз приклад вдалого контролю громадськості..
    • Василий 06.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (5)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Віктор, підкажіть будь ласка, чи є зрушення в даному питанні?
    • луганчанин 06.05.2017
      На что еще способны ОППО - цин ... (2)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Никакого права портить чужое имущество никто не может все должно быть по закону,если они проводили противоправные действия,должны были вызвать милицию и зафиксировать нарушение,а нападать на людей с другими взглядами ни к чему хорошему не приведет.
    • луганчанин 06.05.2017
      Просто беседа без монтажа: Жур ... (3)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Тому вчить українську мову, бо через двадцять років, Вас ніхто не зрозуміє на російській мові!

      Уважаемый Копчик,могу привести вам пример Канаду,где два официальных языка и живут люди довольно мирно и никто не заморачивается и подобных стран много.Вот вы кричите за язык,но боитесь сказать главное,что Украина для украинцев,а нами кто управляет,кто угодно простые гостарбайтеры украли смылись за границу.Вообще надоели эти темы : Язык,флаг,глупые кричалки и что во всем виноват Путин,то как мы сейчас живем виноваты мы сами,почему молчали,когда продавали народную собственность за копейки,почему народ молчит за европейские тарифы на коммуналку и африканскую зарплату,почему у самой богатой области самые убитые дороги и т.д.
    • Копчик С. 06.05.2017
      Просто беседа без монтажа: Жур ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: луганчанин
      Языки соседних государств нужно обязательно изучать-это стратегически важно ведь сегодня союзник,а завтра может быть враг.

      Я Вам желаю счастья в изучении беларусского, венгерского, польского, словацкого, болгарского, грузинского, турецкого, молдавского.... И кстати, они с нами не воюют...
      Нация без языка мертва!
      Тому вчить українську мову, бо через двадцять років, Вас ніхто не зрозуміє на російській мові!
    • Палыч 05.05.2017
      И вновь об автодорожной логист ... (1)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Дело не во мнении жителей, тут проблема глубже--число придурков в городе растет катастрофически! И так куда ни кинь. Было бы не лишне назвать фамилию недоумка, принимавшего такое решение, сразу видно, что тот в жизни не держал в руках книжек, кроме чековой. В пятидесятых годах еще, когда американцы взяли на вооружение теорию Норберта Винера, первые две задачи, которые они поставили перед кибернетиками--это продовольственная и транспортная. Причем, транспортную они решили тогда еще и до сих пор пользуются методиками ее оптимальности. И у наших статистиков есть подобные методики, стоит только извилиной шевельнуть. Но чаво бисер метать? Вот уже заставь дурака Богу молиться...В любом случае вероятность ДТП раза в два выросла.
    • луганчанин 05.05.2017
      Просто беседа без монтажа: Жур ... (3)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Языки соседних государств нужно обязательно изучать-это стратегически важно ведь сегодня союзник,а завтра может быть враг.Много затертых чужих мыслей,которые ничего конкретного в себе не несут,есть масса острых вопросов,которые могут улучшить и укрепить наше государство,радует что осознают,что поросенок вор и предатель,но пока не до всех дошло не нужно падать на колени ни перед Россией ,ни перед другими странами,почему мы живем в богатой стране и мы нищие,а олигархи с каждым годом приумножают капитал,почему в Никополе продукция заводов идет за границу за валюту,а платят людям копейки,в той же Германии и Франции,чем больше получаешь,тем больше платишь налог государству,почему у нас для богатых дотации и субвенции,не стоит также забывать,что Межгорье Януковичу подарил Ющенко,который тоже не мало вывез из страны,а порсенок при яныке занимал далеко не последнюю должность,почему поросенка разоблачили в отмывании денег и он до сих пор президент,потому что народ привык молчать,а возмущаться мы можем только дома либо в генделике,когда доходит до дела все в кусты.
    • Алексей Вайс 05.05.2017
      Покров проти "Русского мира о ... (1)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Вояки с бабами.
      Да вот незадача, Орджо город маленький и все друг друга знают.
      На этих активистах - дармоедах клейма негде ставить.
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