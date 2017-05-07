Языки соседних государств нужно обязательно изучать-это стратегически важно ведь сегодня союзник,а завтра может быть враг.Много затертых чужих мыслей,которые ничего конкретного в себе не несут,есть масса острых вопросов,которые могут улучшить и укрепить наше государство,радует что осознают,что поросенок вор и предатель,но пока не до всех дошло не нужно падать на колени ни перед Россией ,ни перед другими странами,почему мы живем в богатой стране и мы нищие,а олигархи с каждым годом приумножают капитал,почему в Никополе продукция заводов идет за границу за валюту,а платят людям копейки,в той же Германии и Франции,чем больше получаешь,тем больше платишь налог государству,почему у нас для богатых дотации и субвенции,не стоит также забывать,что Межгорье Януковичу подарил Ющенко,который тоже не мало вывез из страны,а порсенок при яныке занимал далеко не последнюю должность,почему поросенка разоблачили в отмывании денег и он до сих пор президент,потому что народ привык молчать,а возмущаться мы можем только дома либо в генделике,когда доходит до дела все в кусты.