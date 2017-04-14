Исправляет ли подрядчик свою "работу"? Ул.Г.Чернобыля, 114 (видео) 

Поддержу Василия в комментариях выше!

Ну всё понимаю.... воруют, жить не за что, выхода нет, начальники тираны!!! Ну суки,.... Вы кладете "гавно-асфальт" и "хрен на всех" - ну блин (читай ЁКЛМН) хрен с ним, - ну почему Вы "ган...ны" не убрали лишний асфальт у бордюрного камня возле Ваших сраных латок. Задрали уже всех,....падлы!!! Только смертная казнь спасет эту страну.