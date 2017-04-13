Почему в Никополе ложат теплый асфальт? (видео) 

Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
Тендеры на ремонт дорог, УЖКХ только объявило и они закончатся к концу апреля ( кстати, желательно это делать в феврале, что бы в конце марта начинать ремонт)... Поэтому,официально , ремонт производить не могли. Навряд ли подрядчик исправлял свои огрехи, хотя обязан был бы.. Проштробили так же улицу Шевченко, от Преображенской, а её ремонтировали и пиарились на этом ремонте, два года назад!!!! Я далек от мысли, что городская власть заставили подрядчиков делать ремонт по гарантии.. Что же произошло?! Я писал, что странно, что начали ремонты на дорогах, где состояние полотна, намного лучше, чем на большинстве дорог города. Понятно, что кто-то, очень с хорошей должностью, попросил сделать ремонты к храму УПЦ МП по Преображенской и храму в старой части. Дело то не плохое, но хотелось бы знать: ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?" Если сопоставить показания водителя: " Я ехал на трубный завод" и сообщения "Сентравис", сегодня, что они начали ремонт дорог на заводе, то думаю, что просили мэра, мер просил Трубные площадки.. А вот что взамен? И надо понимать, что предприятия могут только помочь в ремонте городских дорог, но ответственности за качество не могут нести...это же только помощь... А вот бесплатная или за наши налоги, это вопрос!
Ви хочете сказати що в Спасо Преображенському Соборі або в інших ніхто не молиться за душі загиблих українських воїнів??? а Ви там давно були??? чи Ви думаєте що Святі Отці МП сплять і бачать уві сні як би його рашку притягти??? то Ви помиляєтесь.
Не треба мены приписувати те що я не говорив! 1. Я написав що обговорень не треба 2. Хочете обговорювати, то обговорюйте не законно встановлені споруди 3, Це буде КАПЕЛАНСЬКИЙ Храм УПЦ КП....То му і пишу, що це для воїнів АТО! Всі інші Ваші дописи - це Ваша уява, а не мої думки!
Не понял Анатолия Василича насчет рукоприкладства, для кого "добре"--для жителей, или для газовых бандитов? А вообще-то мелко пашут покровчане, как говорится, если падать в грязь--так с доброго коня, брали бы в заложники сразу Гройсмана, или хотя бы слугу всех господ Вовка. В нормальных городах уже решением депутатских сессий возвращают себе газовые сети, и теперь там к чужой собственности газовым баронам руки тянуть опасно, могут и отрубить. На законных основаниях.
Обговорювання , згідно Законодавства України, в данному випадку не треба.. А як що бажаєте обговорювати, то будь ласка: почніть з десятка не законно поставлених храмів УПЦ МП в місті. Капеланський храм буде встановлений згідно всіх вимог законодавства. Хлопці, які загинули за цю землю, яки захищали цю землю..заслуговують на клаптик землі для храму, де за їх душі будуть молитися..
Ви хочете сказати що в Спасо Преображенському Соборі або в інших ніхто не молиться за душі загиблих українських воїнів??? а Ви там давно були??? чи Ви думаєте що Святі Отці МП сплять і бачать уві сні як би його рашку притягти??? то Ви помиляєтесь. Прийдіть на свято Пасхи до собору, подивіться які свята влаштовують для дітей і якою мовою, подивіться і в архіві . Щодо законності - я не думаю що каплички ставились за принципом *де хочу там і ставлю*, на це були якісь дозволи.
Цитата: Копчик С.
Я не розумію, до чого тут комбінати? Може ще про космонавтику поговоримо? Люди за свої гроші і в свій особистий час зібралися і провели толоку! Нам треба ще і комбінати підняти з руїн? Починайте, ми підтримаємо! :)
відповідь була для сергіоко стосовно молокозаводу і толоки ніяк не стосувалась
Цитата: Копчик С.
Нам треба ще і комбінати підняти з руїн?
так, треба, 25 -30 років назад Нікополь був стратегічним містом, а зараз доживає свого віку але підіймати маємо разом - громадою
Вот мне интересно, это место для строительства с жителями обсуждалось ?
Обговорювання , згідно Законодавства України, в данному випадку не треба.. А як що бажаєте обговорювати, то будь ласка: почніть з десятка не законно поставлених храмів УПЦ МП в місті. Капеланський храм буде встановлений згідно всіх вимог законодавства. Хлопці, які загинули за цю землю, яки захищали цю землю..заслуговують на клаптик землі для храму, де за їх душі будуть молитися..
Цитата: SergioKo
А разрушенный молокозавод слабо восстановить?
Починайте, а ми допоможемо! А то всі розумні казати що робити! Коли почнете роботи на молокозаводі? Врахуйте тільки, що він приватний...І навіть заробляє на автостоянці та здачі в оренду приміщень!
Цитата: Василий
А комбінати? Та кому вони потрібні, це ж нові робочі місця, податки в місцевий бюджет, нащо воно кому треба, це ж довгострокові капіталовкладення, а влада яка приходить на кілька років хоче увірвати сьогодні.
Я не розумію, до чого тут комбінати? Може ще про космонавтику поговоримо? Люди за свої гроші і в свій особистий час зібралися і провели толоку! Нам треба ще і комбінати підняти з руїн? Починайте, ми підтримаємо! :)
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Команды начали борьбу с нуля, предстояло сыграть 5 туров.
"Аватары" снова как и в 11 туре отбора встретились с "Миражем" снова ничья 2-2 хотя на 2ой доске в начале Игорь стоял предпочтительней Олега Тихонова. Остальные команды тоже сыграли 2-2.Интрига сохранялась.
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