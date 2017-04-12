ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ – ТВІЙ КВИТОК У МАЙБУТНЕ!

Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
А тепер уявіть, що введуть таки абонплату за постачання газу.. На квартирі, в якій ніхто не живе і не користується газом, за рік буде борг! Тоді Горгаз, по цій же логіки,відключати сміло все місто! Який маразм і зневага до людей!
Да по тендерам столько вопросов, но отвечать на эти вопросы никто не хочет. Конкурсные комиссии состоят из работников КП заказчика услуги и работников Исполкома. Общественный Наблюдательный совет не раз, письменно просил включать в эти комиссии членов общественности: по одному для контроля. Закон не обязывает , но и не запрещает это делать.. Конечно, городская власть была против, а Наблюдательный совет распустили... Все рассказы про открытость и прозрачность власти - сказки для нас!
Який звязок між розваленим молокозаводом і будівництвом храму не розумію. Добре, що громада почала бачіти різницю між московською церквою і УПЦ КП. Відносно молокозаводу, то треба спершу подбати, хто буде молоко поставляти, де Ви бачіли молочні ферми на Нікопольщіні.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Команды начали борьбу с нуля, предстояло сыграть 5 туров.
"Аватары" снова как и в 11 туре отбора встретились с "Миражем" снова ничья 2-2 хотя на 2ой доске в начале Игорь стоял предпочтительней Олега Тихонова. Остальные команды тоже сыграли 2-2.Интрига сохранялась.
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