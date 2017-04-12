ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ – ТВІЙ КВИТОК У МАЙБУТНЕ!

Да по тендерам столько вопросов, но отвечать на эти вопросы никто не хочет. Конкурсные комиссии состоят из работников КП заказчика услуги и работников Исполкома. Общественный Наблюдательный совет не раз, письменно просил включать в эти комиссии членов общественности: по одному для контроля. Закон не обязывает , но и не запрещает это делать.. Конечно, городская власть была против, а Наблюдательный совет распустили... Все рассказы про открытость и прозрачность власти - сказки для нас!