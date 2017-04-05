 У Покрові поліція виявила у 35-річного чоловіка 29 сліп-пакетів з амфетаміном

У результаті реалізації оперативної інформації, оперативниками кримінальної поліції Покровського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, 4 квітня о 12 годині в під’їзді одного з будинків по вул. Героїв України м. Покров, затриманий 35-річний місцевий мешканець, у якого в ході особистого обшуку в кишені штанів було виявлено та вилучено 29 поліетиленових сліп - пакетів з білою порошкоподібною речовиною.









Як пояснив сам затриманий, вилучене є наркотиком – амфітамін, стверджує, що зберігав його для особистого споживання. Доречі, винуватець вже має за плечима судимість за зберігання наркотиків. Речовина направлена на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, що карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Звідкіля в затриманого наркотик и чи мав на меті його збувати встановить слідство.

Відділ комунікації ГУНП за матеріалами Нікопольського ВП

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