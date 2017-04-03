 У Нікополі дозволили продавати свинину

3 квітня протоколом спільного засідання комісії з питань ТЕБ і НС і Нікопольської міської Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії було прийняте рішення про дозвіл підприємцям Нікополя та району реалізовувати м'ясо свиней.





Таке рішення стало можливим завдяки проведенню Головним Управлінням Держпродспоживслужби додаткових лабораторних досліджень на африканську чуму свиней поголів’я, що вирощують тваринницькі господарства Нікопольського району та аналізу стану епізоотичної ситуації на території міста Нікополя та Нікопольського району.

Таким чином, на території міста та району дозволяється продаж свинини, однак, продовжує діяти заборона на торгівлю, ввіз на територію міста, вивезення з неї та переміщення в межах Нікополя живих тварин.

Були внесені і зміни до «Плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання на африканську чуму свиней на території м. Нікополя» стосовно евтаназії бродячих тварин. Гуманне умертвлення бродячих котів та собак замінили на їх ізоляцію.

Прес-служба міської ради

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