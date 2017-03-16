 Александр Рыбаков: А может....нужна Блокада ....пунктов нелегального приема металлолома, пока кто-то не погиб ????

Трубченко 6, Миронова 21, 13-я школа, Лапинка, проспект Трубников, Шевченко ... 50-летия НЗФ,...весь город короче ...
Уже больше месяца идёт не просто воровство люков местами , а массовый терроризм по отношению к горожанам и создаётся угроза безопасности жизни людей.
На Трубченко 6 сегодня украли три люка , и пенсионерка провалилась в открытый люк......., и чудом не травмировалась тяжело, или не дай бог, не погибла.... также, по всему городу продолжается массовое воровство кабелей и отключение стационарных телефонов...
Но если с телефонами еще как-то мобилки выручают , то с открытыми люками, все кончится по тяжелому....
Кому "СЛАВУ" придётся кричать, когда в люк ребёнок свалится ???
Выход ;: НЕМЕДЛЕННОЕ создание городским головой Никополя , специально комиссии по борьбе с нелегальными пунктами приема металлолома.. и проверки легальных. Возглавляет Комиссию заместитель городского головы, входят : полиция, муниципальная гвардия, работники исполкома, депутаты, общественность.
Список пунктов и поехали. На ближайшей сессии горсовета отчет, что сделано за две недели ....
От себя лично и от лица редакции газеты "ГОРОД Никополь" искренне хочу поблагодарить мэра города Андрея Фисак и народного депутата Андрея Шипко за установку в редакции газеты и возле нее профессионального видеонаблюдения.
Если Вы посчитали , что я остановки переношу , то вы попутали маузер с бананом . Ответ есть. Придите ко мне в приёмную в любое время , вам его покажут и копию сделают. Временной континиум, понятие, знакомо ? Скоро - это когда меньше, чем больше. Закон читали ? Выборы через четыре года. В принципе скоро ..можете бобики из чулана доставать, чистить и идти голосовать ... И ... если Вы подумали , наваливая в таком тоне,что я вам лично...должен , то я вам прощаю....
до одного місця це все, просто знову бла-бла бо скоро вибори Олександр Рибаков, де перенесення зупинки на автовокзалі??? або хоч відповідь на Ваш запит? нехороші хлопчики які крадуть люки та дроти вже знахабніли що серед білого дня лізуть у магазини красти прямо з вітрини. Камери допомагають, але над кожним люком їх не поставити, металоприйомки не закрити бо на місці однієї закритої виростає дві-три нових.
При даже скромном желании полиции, пункты приема можно закрыть: каждый участковый знает где пункты, где паленую водку продают, где наркоту.. Ну вот с мотивацией закрывать, я понимаю у них слабо! :)) А может и полномочий и сил не хватает у простого участкового.. есть силы по весомее!
По камерам хорошее предложение. Сделать один , максимум два пункта с онлайн трансляцией и работой только в светлое время суток,,,, А это ссылка по поводу глаза открылись , два месяца назад и так далее : http://press-rim.info/index.php/sotsium/item/304-novogodnie-elki-perekochevali- v-kanalizatsionnye-lyuki
Громкое название : Блокада!!! Модно стало говорить такие слова?! А пять лет не воровали?!!! А три года??!! :) Воровали люки всегда и всегда люди возмущались! А тут глаза открылись: " Безобразие!" И периодически власть начинает бороться: то с наливайками, то с игровыми автоматами, теперь пункты металлолома! А эффект как от сломанного вентилятора: жужит но не охлаждает! Но есть призыв - хорошо! Если это не тупая борьба с конкурентами! Дело в том, что Теплосеть ликвидируется, а там металла на десятки миллионов гривен! Может просто, кто-то хочет поиметь весь металл себе? Время очень быстро покажет! А борьба с воровством люков не новость и необходимость! Можно изучить опыт других городов, там решают.. Но даже закрыв с десяток пунктов приема, проблему не решишь. Её надо решать комплексно. Воруют безработные и наркоманы: 1. Нужна работа. 2. Нужна профилактика наркомании и алкоголизма. Наказание, за украденный люк за это не всегда адекватное. Фото пойманных ворюг можно распространить в СМИ. Нужны видеокамеры по городу. Можно обязать установить камеры на приемных пунктах, тогда можно отследить : кто, что принес! Удачи!
Блокада будет до тех пор, пока не вернут под контроль Украины Луганский патронный завод, завод "Топаз", Харцизский машиностроительный завод и ещё целую кучу предприятий... То есть блокада- навсегда.....?
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Тяжело, при полном зале, на нервах, (на другой стороне Чемпионы Украины среди металлургических предприятий, серьёзные парни НЗФ, тоже много выигравшие в своей жизни), проигрывая в начале каждой партии, ПОБЕДИЛИ !!!
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