Александр Рыбаков: А может....нужна Блокада ....пунктов нелегального приема металлолома, пока кто-то не погиб ????

Трубченко 6, Миронова 21, 13-я школа, Лапинка, проспект Трубников, Шевченко ... 50-летия НЗФ,...весь город короче ...

Уже больше месяца идёт не просто воровство люков местами , а массовый терроризм по отношению к горожанам и создаётся угроза безопасности жизни людей.









На Трубченко 6 сегодня украли три люка , и пенсионерка провалилась в открытый люк......., и чудом не травмировалась тяжело, или не дай бог, не погибла.... также, по всему городу продолжается массовое воровство кабелей и отключение стационарных телефонов...

Но если с телефонами еще как-то мобилки выручают , то с открытыми люками, все кончится по тяжелому....

Кому "СЛАВУ" придётся кричать, когда в люк ребёнок свалится ???

Выход ;: НЕМЕДЛЕННОЕ создание городским головой Никополя , специально комиссии по борьбе с нелегальными пунктами приема металлолома.. и проверки легальных. Возглавляет Комиссию заместитель городского головы, входят : полиция, муниципальная гвардия, работники исполкома, депутаты, общественность.

Список пунктов и поехали. На ближайшей сессии горсовета отчет, что сделано за две недели ....





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