Цитата: Yurez

С одной стороны - блокада торговли с Лугандоном и Донбабве вещь правильная. И власть на это блокаду реагирует неадекватно.

С другой стороны - Вомбат Насиння и Парасюк во главе блокады (да и вообще торчащие уши Самопомочи) вызывают эдакое недоверчиво-брезгливое отношение к блокаде. Да и можно было организовать блокаду умнее.

Кому не нравятся Самопомощь и Парасюк с их методами - нужно было не сидеть дома, а поехать туда и организовать блокаду по своему, "правильно". А обсерать легче всего.