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Другие СМИ пишут / Гонта Олексий: А вот теперь следим за ручками (Сегодня, 14:16)
Вове подсказывают свои же доброжелатели легализовать паспорта ЛДНР, раздаются голоса ввести санкции за них, их признает Сбербанк РФ, и в Украине тут же раздаются заявления о введении санкций против Сбербанка России, начинается блокада ЛДНР, там проводят т.н. национализацию, в Украине раздаются голоса, что против росс.компаний, которым вова поручил начать поставки кокса и руды, будут введены санкции, а вчера банкоматы Сбера демонстративно под камеры для запада запенивают и закладывают двери и витрины кирпичом.
И сегодня бац...СНБО Украины завтра выпустит решение о введении санкций против всех российских банков в Украине, возможно даже о национализации. Чем это закончится понятно, о введении санкций против этих же банков на западе за спонсорство терроризма. А что у нас идет в Гааге? Правильно, суд о нарушении Россией этой конвенции. А денег вова в свои банки для докапитализации влил немало.
Итак, кто вове подсказал легализовать паспорта и надавить на Сбербанк и Ko их обслуживать, когда в прямом эфире FM станций выяснилось, что 30 банков в стране их не принимают? И к чему это приведет? К коллапсу русской финансовой системы, если завершится жесткими санкциями Европы и Америки за финансирование терроризма. А говорите, в Украине плохо играют многоходовки.
И на закуску, Порошенко на СНБО распорядился полностью заблокировать транспортное и грузовое сообщение с ЛНДР. До возврата т.н. национализированного. То есть, коллапс ЛНДР ускоряется, все было задумано по плану с самого начала. Но виновата не Украина, а Москва, отжавшая чужое.
*
Национальному банку (НБУ) и Службе безопасности Украины (СБУ) поручено проанализировать деятельность банков, в капитале которых есть государственная доля России, говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В течение суток должны быть внесены предложения, в частности относительно введения против таких банков санкций, отмечается в сообщении. В Украине работают следующие банки с российским капиталом: VS Bank, БМ Банк, Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк.
«Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения», — пояснил, комментируя решение СНБО его секретарь Александр Турчинов.
По его словам, все автомобильные и железные дороги, идущие в сторону линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, будут перекрыты к 14:00 мск.
По словам Порошенко, запрет должен действовать до тех пор, пока под юрисдикцию Украины не будут возвращены предприятия, на которых недавно властями ДНР и ЛНР было введено внешнее управление.
«Исключение, для перемещения грузов, будет сделано только для гуманитарных грузов — украинских и международных гуманитарных организаций, ООН, Международного комитета Красного Креста», — пояснил Порошенко.
Турчинов также пояснил, что перемещение грузов через линию соприкосновения с ДНР и ЛНР прекращается в связи с обострением ситуации безопасности в зоне проведения антитеррористической операции и обострением угроз экономической и энергетической безопасности Украины.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 478 » Комментариев:1
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