   Борис Кривчик: ЭХ, ЯБЛОЧКО, КУДЫ КОТИССЯ?

Люди ученые в один голос твердят, что человеческая история—это наука, да не из последних, а значит, как и всякая наука, имеет свою железную логику. А окинешь беглым взглядом историю—так никакой логикой там и не пахнет, вся многовековая история напичкана бессмыслицами, а уроки истории в глазах людей гроша ломаного не стоят, они даже не задумываются.









Скажем, человеку Богом положено творить все для своего сохранения как вида и приносить конечный результат, а он взялся за наркотики. Ну и какой в этом смысл? Губят людей (а заодно и потенциальных покупателей, приносящих навар дону Пабло Эскубаро да нашим ментам), подпитывая другие пороки типа проституции, СПИДа и грабежа металла. А ведь проблема наркоты—не глухая стена, она решаема, скажем, в Таиланде, родине мака, наркоту не употребляют и (Боже упаси!) не распространяют (там знают методы воспитания), а вот других правителей, видимо, сам дьявол под локоток подталкивает к такому легкому средству наживы.

Или, к примеру, войны за веру—бесконечные Крестовые походы да Варфоломеевские ночи. Тьма загубленных жизней, а как были католики, протестанты, мусульмане, иудеи и пр., так и сейчас существуют, кровавые тысячелетия пронеслись, и такой откровенно нулевой результат. Неужели до людей так и не дойдет вся бессмысленность этой затеи?! Не понимают явного, что не дано им в грязных сапожищах вторгаться в тонкую сферу общения человека с Богом, все пытаются подмять веру под государство. Хотя сигнал об этом человечество получило, даже у радикальнейших исмаилитов еще 500 лет тому в правилах было записано: «Люби свою веру, но не осуждай другие!». Похоже, никакую веру не искоренить, не уничтожив ее носителей, были уже в истории примеры. Да те же атланты и народность майа—мелькнули и исчезли враз, оставив после себя смутные сказания да узелковую письменность. Напрашивается мысль, что как привезли их на Землю, так и увезли, но это уже не дело рук человеческих.

А тут свалился на голову очередной камень преткновения—языковый, нигде такого нет, а в Украине его постоянно за уши притягивают. А что говорит здравый смысл? А он подсказывает, что ничего нелогичного нет в том, что в монолитной Украине принят государственным языком украинский, а больше мовных законов нам и не надо для того, чтобы творить на нем дела государственные, ведь каждое уважающее себя государство имеет свой язык, Китай—китайский, Япония—японский и т.д., и никого это не изумляет. Делать из этого проблему—что воду в ступе колотить, потому как хоть сотню распрекрасных законов прими, но человек в быту всегда будет думать и говорить на языке, на котором он с детства общался со своей матерью.

И к русскому языку надо относиться просто, как к обычному языку оккупантов. Через Украину столько народностей прошло—и варяги, и гунны, и греки, и печенеги с хазарами, и монголы, и немцы, приходили варвары и уходили, оставив несколько своих слов на память, такова уж историческая объективность. Уйдут со временем и русские варвары, в мировых масштабах это не срок.

Но поражает слепота нашей громады, ну никак люди не сопоставят элементарщины—как только намечается поход за местами у властных корыт путем выборов и войны, народу тут же подкидывают вопросы языка и веры (вместо хлеба и работы), будто в гибнущей стране больше и заняться нечем, а скорее, чтобы люди не замечали греющихся на пляжах в разгар войны (!) депутатов. Этот безотказный прием с удовольствием применяют вожди по обе стороны фронта, замалчивая, что любую страну во все века спасал объединяющий патриотизм, а это не только язык, чубы, театральные шаровары и казачьи мундиры с песнями и плясками, это, прежде всего, готовность каждого патриота положить головы за свободу своей Родины. Но утверждать, что наши вожди аж горят этим желанием, было бы явным преувеличением, потому и не акцентируют на этом внимания.

Люди недалекие думают, что Путину Донбасс нужен ради угля и железа. Да у него такого добра—пруд пруди, раз он недра Сибири направо и налево раздает китайцам! Однозначно, ему нужна власть, без которой ни к какому корыту не подобраться, а править бедными и глупыми—милое дело, вот он и рушит там все подряд, активно забивая баки человечьему стаду, что киевская хунта сама в себя стреляет. А украинский Гебельс—Стець в это время сидит в будке, щелкая мух, пользуясь положением президентского кума. По уму, если бы наши страшные прокуратуры и СБУ взяли кума за…понятно, да дали доброго пинка за разгул русских гебельсов, так может, после активной, а не мнимой разъяснительной работы никакой баран не стал бы стрелять в наших хлопцев, глядишь, и война бы кончилась.

А с китайцами Путин рискует серьезно пролететь, те—народ сообразительный, однажды возьмут и продемонстрируют крымский вариант—проведут референдум, в результате которого Сибирь отойдет к Китаю, а чукчи объединятся с эскимосами. И воевать с Китаем Путину не с руки, во-первых, у китайцев только участковых ментов больше, чем все армии Путина, во-вторых, если китайцы догадаются сразу сдаться, то это—конец России, ведь ни одна страна не в силах прокормить 1,5 миллиарда пленных, особенно когда самим жрать нечего.

Ученые давно открыли, а простым трезвым людям и без открытий ясно, что неумности отличаются от умностей тем, что обязательно сопровождаются бесполезностью и даже вредностью. Но так уж человек создан, что его так и тянет сунуть ложку дегтя в бочку меда. Одних по глупости, других—чтобы прикинуться глупым, скрывая умысел, третьих—из подсознания, что не отведав зла, добра не оценить. Тут бы не переборщить, додумывать до конца, чтобы не заехать «не на ту путю», когда барабанят о намерения добрых, решение принимают никакое, а результат получают плачевный.

Можно и на примерах. Мы уже так привыкли к обыденности, что наши правители приходят на срок до следующих выборов, чтобы служить олигархам, а не народу (который и не совсем свой), за это время желают стырить как можно больше и до следующего бунта успеть унести ноги и спрятать награбленное в заморских кладовках с глаз подальше. Сменщики приходят, с тоской осматривают пустые закрома с исчезнувшими миллиардами, клянут «папередников», и сказка про белого бычка продолжается.

А теперь перенесемся в Туркмению и Арабские эмираты. Там правители приходят навсегда, жителей считают лично своим народом и своей семьей, страну--своим домом, землю и недра тоже своими и обижаются, если у кого из соседей кто-то в семье богаче, чем у него. Банки у него свои, и заграничные паспорта ему без надобности. Газом, бензином, водой и электричество семьи пользуются бесплатно, а мелитопольские миллионеры считают за удачу служить в таких домах мажордомами.

В Беларуси свои особенности. Там тоже правитель «бессрочный», что вызывает некое осуждение у демократов, но там по дорогам ездят, а не бьют о них машины, и права человека на труд, зарплату, медицину, на недра и пр. существуют в реальной жизни, а не просто упоминаются в никчемной бумажке в самой демократичной стране в центре Европы.

Конечно, строить рай на земле труднее, чем агитировать за него, но можно задачу облегчить, просто отметая задумки и действия, способные, как Иван Сусанин, годами водить нас по дебрям недомыслия, чем умело пользуются прохиндеи для своей наживы, надо только вовремя глаза протирать на фактические результаты.

--Какой смысл в полицейской реформе, если преступность увеличилась в разы, а раскрываемость упала до 3%?

—Какой смысл в судебной реформе без предварительного декларирования и люстрации? Нуль! Судьи и прокуроры ринулись на пенсии и т.п., унося с собой льготы и все награбленное без права проверки. А суды опустели.

—Приняли электронную проверку служивых и сами перепугались, это же надо объяснять, в какой шахте Ляшко киркой нарубал миллион долларов? Так что закон об обязательном декларировании и строгой проверке вряд ли примет Рада этого созыва.

—Никогда не будут выплачиваться минимальные зарплаты всем, правильно оформленным на работу без денежной индексации, слепому видно, а шуму!

—Грош цена медицинской реформе, пока бабки падают в обмороки в поисках дешевых лекарств и заведений, пока растет смертность, а вместо программы финансирования онкобольных детей, бродящих по свету с протянутой рукой, вовсю работает программа уничтожения стариков.

—Не будет толку от управления, пока не выкинут на свалку придурков, решающих проблемы не мозгами, а животными инстинктами—мусор просто сваливать в отработанные ГОКи вокруг Никополя, а животных в городе не стерилизовать, а уничтожать научно с помощь СЭС. А ведь на Западе таких проблем нет, там думают.

—Придумали в пьяном бреду 12-тилетнее образование, а результат—беременные старшеклассники, безработица, ослабленная армия, недоученные юристы и менеджеры вместо токарей, слесарей, конструкторов и академиков, единственно способных вытащить страну из экономической ямы.

—И вместо дела позорище—долго и всерьез обсуждают вопрос легализации проституции с целью поступления с них налогов в бюджет. Правда, это предполагает образование их профсоюза, курсы повышения квалификации, систему дошкольного их воспитания, шефство над детдомами и волонтерскую помощь армии.

Это лишь несколько примеров, когда, не рубанув их под корень, трудно двигаться вперед. Нет, пора создать бюро благоразумия и проверки на бред. Может, хватит с нас яценюков? А то мы яблочком докатимся до вечной стены Сени, да там и тихонечко сгнием.

Борис Кривчик

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