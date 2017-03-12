 Університет ІІІ віку розширює можливості

Щоб стати студентом цього університету покровчанам шанованих літ не потрібне ЗНО, лише пенсійне посвідчення та велике бажання дізнаватися щось нове та орієнтуватися у сучасному світі.





Уже не перший рік при відділенні денного перебування Територіального центру функціонує «Університет третього віку», слухачами якого можуть бути не лише підопічні закладу, а кожен, хто досяг поважного віку. Юні душею, тут не лише розширюють кругозір та здобувають знання на трьох факультетах, а й вчаться любити життя, цінувати себе, відчувати радість спілкування, здійснюють і осягають те, про що мріяли все життя, та не мали на це часу. Цьогоріч навчальна програма соціального проекту розширилася ще одним факультетом - «Комунікаційні та інформаційні технології».

Відвідувачі терцентру вже активно оволодівають основними навичками роботи з комп’ютером, знайомляться з його можливостями. Також із великою зацікавленістю освоюють Skype, що дозволяє спілкуватися через Інтернет, у тому числі з родичами та знайомими по всьому світі. Тим більше, що програма дозволяє не лише обмінюватися миттєвими повідомленнями, до чого важко пристосовуються літні люди, а й поговорити з співрозмовником.

Тож на безкоштовне навчання запрошуються усі бажаючі, хто має статус пенсіонера з освітою будь-якого рівня. У тер центрі сподіваються, що Університет ІІІ віку стане для багатьох літніх покровчан новою сторінкою життя, можливістю по іншому поглянути на оточуючий світ, відчутим потребу в реалізаці свого внутрішнього потенціалу.