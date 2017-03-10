Никопольская ветеранская организация отметила свой юбилей.

Тридцать лет назад, 5 марта 1987 года, была создана Никопольская организация ветеранов Украины. Поэтому на днях в помещении Никопольского культурно-досугового центра прошли торжества по этому случаю.
С поздравлениями и наилучшими пожеланиями к ветеранам обратились заместитель городского головы Юрий Сокол, депутаты Никопольского городского совета, Александр Рыбаков, Татьяна Обыденная, Денис Гришин, Надежда Бредихина, Владимир Плашихин, Евгений Тутуров.... председатель Совета Никопольской городской организации ветеранов Николай Ведерников и благочинный церквей города Никополя Украинской православной церкви протоиерей Николай Марущак.....
Председатель Совета Никопольской городской организации ветеранов Николай Ведерников также поздравил ветеранскую организацию и поблагодарил всех, кто поддерживает ветеранов в нашем городе.
Приветствовали собравшихся творческие коллективы города, которые подготовили праздничную концертную программу.
Также по случаю тридцатилетнего юбилея Никопольской организации ветеранов Украины виновники торжества получили благодарности, грамоты и ценные подарки
От себя лично и от лица редакции газеты "ГОРОД Никополь" искренне хочу поблагодарить мэра города Андрея Фисак и народного депутата Андрея Шипко за установку в редакции газеты и возле нее профессионального видеонаблюдения.
Отих "казаків" в місті називають пекемонами, ніякого відношеня до Нікопольськіх зопорожських громацьких організацій не мають. " Український вибір" Медведчука під іншим "соусом", тому я критикував статю Б.Кривчіка про позитив цього "собранія" і мене дуже цікавило, хто проспонсорував пекемонів на це дійство.
Я временно в земельную вошёл. Помочь новому руководству комиссии в организации работы. Уже сейчас вижу , что все нормально , у них есть понимание и алгоритм , который выбран руководителями комиссии, на мой взгляд правильный .
Ну вот умеете, Вы, Александр Михайлович найти нужные слова! Я даже не знаю, что ответить! :)) Остается пожелать успехов на благо города и страны! Желаю!
Цитата: " Тарас Шевченко писал очень безграмотно. Вот выдержки из одного его письма, отправленного брату: "Брате микито треба бъ тебе полаять та я не сырдытый. Не хай буде так як робиця.... По цилуй старого дида ивана за мене, и поклонысь всій ридни нашій яка есть... Скажи иванови Федёрци не хай винъ до мене напише письмо окроме. — та тилько не по московскому а то и читать не буду — Кланяйся ему. Оставайся здорова — Твій брат тарасъ Шевченко"." Что бы судить о грамотности, надо иметь оригинал письма. Реформа правописания в России была при Николае 2, а до этого употребляли "Ъ", " і" и так далее.. Так что спорный факт :) К тому же это мог быть стёб: ведь брат был малограмотный. А по факту №3 так есть версия, что после его смерти, она приехала в Канев и каждый день приходила на его могилу. Но скорее всего - это красивая легенда..
Я временно в земельную вошёл. Помочь новому руководству комиссии в организации работы. Уже сейчас вижу , что все нормально , у них есть понимание и алгоритм , который выбран руководителями комиссии, на мой взгляд правильный . Ребята все взрослые, разберутся. Тем более Сергей Михайлович войдёт в состав на следующей сессии. Так что я вернусь в комиссию по вопросам спорта и молодёжи ...
Все верно,но Никополь это не только пр.Трубников.Начиная буквально с любой ближайшей параллельной улицы,не говоря о переулках,там сплошная вакханалия.А ведь рано или поздно но надо начинать наводить порядок.И хорошо что люди понемногу стали понимать что власть тогда эффективна когда ее контролирует народ.
Просто по проспекту Трубников устанавливали знаки недавно и есть с кого спросить. Потому что через пять лет, крайнего не найдешь! А то, что по всему городу бардак и нехватка знаков на процентов пятьдесят, так это факт! Но механизмов контроля, как раз и нет...для народа! Только декларируется: наблюдательные советы без полномочий,сайт "Открытый город" без реакции на проблемы и.т.д. Потому остается только критика, а критика без последствий не эффективна..
Действительно самый лучший способ борьбы с уровнем преступности и особенно кражами - это установка отопления...
Что бы понимать о чем речь, надо прочитать предыдущую статью в газете "Город Никополь" о самой краже и её предпосылках! Как раз отсутствие отопления в Доме Детского Творчества в ходе "успешной" децентрализации и "РинСен" вынужден был переехать в не охраняемое временное помещение.. А в остальном даже с чем то соглашусь! Сергей Михайлович - это действительно уровень! Ватерлиния! :)) Его бы знания и потенциал, да на благо города направить !! И действительно не снимали Юхно, а поменяли...в ходе грамотной рокировки депутатов! Вы то, Александр Михайлович, в комиссии землепользования уже аксакал! И наверное, сможете помочь навести порядок там..может ревизию полную закончить и опубликовать все данные! Теперь уж точно, все участники АТО и семьи погибших получат участки, а мы как общественники вам поможем!
Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))
Все верно,но Никополь это не только пр.Трубников.Начиная буквально с любой ближайшей параллельной улицы,не говоря о переулках,там сплошная вакханалия.А ведь рано или поздно но надо начинать наводить порядок.И хорошо что люди понемногу стали понимать что власть тогда эффективна когда ее контролирует народ.
Цитата: Виктор Артеменко
Цитата: Копчик С.
Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
В тяжелейшей борьбе , уступив первую партию 23:25 , НАШИ ( ВК НИКОПОЛЬ -Громадська Сила ) , усиленный двумя ведущими игроками НЗФ, в принципиальном матче на Кубок Лиги Городов , со счётом 3:1 обыграли команду ОГОК из Покрова.
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