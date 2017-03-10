Никопольская ветеранская организация отметила свой юбилей.

Цитата: AG55

Все верно,но Никополь это не только пр.Трубников.Начиная буквально с любой ближайшей параллельной улицы,не говоря о переулках,там сплошная вакханалия.А ведь рано или поздно но надо начинать наводить порядок.И хорошо что люди понемногу стали понимать что власть тогда эффективна когда ее контролирует народ.

Просто по проспекту Трубников устанавливали знаки недавно и есть с кого спросить. Потому что через пять лет, крайнего не найдешь! А то, что по всему городу бардак и нехватка знаков на процентов пятьдесят, так это факт!Но механизмов контроля, как раз и нет...для народа! Только декларируется: наблюдательные советы без полномочий,сайт "Открытый город" без реакции на проблемы и.т.д. Потому остается только критика, а критика без последствий не эффективна..