9 марта исполнилось 203 года со дня его рождения.

Большая часть его биографии известна каждому, но вот 10 необычных фактов о Кобзаре.

Факт №1

Факт №2

Факт№3

Факт №4

Факт №5

Факт №6

Факт №7

Факт №8

Факт №9

Факт №10

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Сегодня день рождения Тараса Шевченко, пожалуй, самого прославленного украинского поэта, художника, мыслителя.В 1973-1975 годах космическая старнция "Маринер-10" впервые близко сфотографировала Меркурий, показал сотни кратеров. В итоге один из 300 кратеров был назван в честь Тараса Григорьевича. Диаметр кратера Шевченко - 137 километров.Шевченко часто рисуют в виде усатого мужчины в шапке и кожухе. Однако историки уверяют, что во время жизни в Петербурге Кобзарь был модным портретистом и неплохо зарабатывал, а потому одевался довольно модно. В частности, в своем дневнике он написал об особом удовольствии от приобретения резинового плаща-макинтоша, который тогда стоил 100 рублей.В возрасте 46 лет Тарас Шевченко влюбился в 20-летнюю работницу Ликеру Полусмакову. Он даже готовился к свадьбе, покупал приданое, нанял для грубоватой Ликеры учителя, чтобы привить манеры. Однако женитьбы так и не было. Среди причин разрыва называют несколько версий: Шевченко застал девушку в объятиях того же учителя либо Ликера не захотела ехать с Шевченко в Петербург. Не исключено, что Кобзарь понял, что на само деле его любовь жадной, грубой, неряшливой и замуж хотела только из расчета.Кобзарь имел дружеские отношения с украинским ученым Михаилом Максимовичем. Во время посещения его в Москве познакомился с молодой женой Михаила — Марией. Женщина обещала посодействовать в поисках невесты для поэта. Между ними завязались теплые отношения, они много переписывались. Через девять месяцев у нее родился сын. До этого детей у Максимовичей не было.Тарас Шевченко писал очень безграмотно. Вот выдержки из одного его письма, отправленного брату: "Брате микито треба бъ тебе полаять та я не сырдытый. Не хай буде так як робиця.... По цилуй старого дида ивана за мене, и поклонысь всій ридни нашій яка есть... Скажи иванови Федёрци не хай винъ до мене напише письмо окроме. — та тилько не по московскому а то и читать не буду — Кланяйся ему. Оставайся здорова — Твій брат тарасъ Шевченко".Кобзарь пристрастился к алкоголю еще в молодости. Он со своими приятелями даже организовал алкогольное общество "мочемордия", на регулярных заседаниях которого избирался председатель "его всепьянейшество". Во время заседаний пили ром, настойки и наливки, ведя разговоры "о жизни" и мечтали о свободе и светлом будущем.Основное образования Тараса - два года учебы в церковно-приходской школе. При этом многими своими знаниями будущий писатель был обязан первой виленской красавице, баронессе Софии Григорьевне Энгельгардт. Она учила мальчика говорить по-польски и по-французски. Однако все же основные знания языков Тарас получил от тамошних лакеев.Изначально в метрике Тараса было указано только имя его матери — Агафья. Почти сразу после родов крепостная умерла, и в документах ребенка появились уже совсем другие записи, по которым его отцом был указан крепостной Григорий Иванович Шевченко. Интересно то, что перед самым рождением ребенка Григорий с женой переехали в село Кириловка, а когда Тарасу исполнилось два года, семья опять вернулась в село Моринцы. По мнению историков, загадочное перемещение семьи Шевченко можно объяснить тем, что таким образом была сохранена тайна порочной связи барина с крепостной девкой.В 1838 году Брюллов написал портрет Жуковского и продал его за 2500 рублей. За эти деньги и был выкуплен Шевченко. Получив свободу, Тарас Григорьевич поступил в Академию художеств.В свой последний день рождения Тарас Шевченко в разговоре с близким другом художником Григорием Честаховским выразил желание, чтобы в случае смерти его похоронили в родном Каневе. Утром 10 марта в Петербурге Тараса Григорьевича не стало. Через два года поэта перезахоронили в Каневе.