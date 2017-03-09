Сегодня день рождения Тараса Шевченко, пожалуй, самого прославленного украинского поэта, художника, мыслителя.
9 марта исполнилось 203 года со дня его рождения.
Большая часть его биографии известна каждому, но вот 10 необычных фактов о Кобзаре.
Факт №1
В 1973-1975 годах космическая старнция "Маринер-10" впервые близко сфотографировала Меркурий, показал сотни кратеров. В итоге один из 300 кратеров был назван в честь Тараса Григорьевича. Диаметр кратера Шевченко - 137 километров.
Факт №2
Шевченко часто рисуют в виде усатого мужчины в шапке и кожухе. Однако историки уверяют, что во время жизни в Петербурге Кобзарь был модным портретистом и неплохо зарабатывал, а потому одевался довольно модно. В частности, в своем дневнике он написал об особом удовольствии от приобретения резинового плаща-макинтоша, который тогда стоил 100 рублей.
Факт№3
В возрасте 46 лет Тарас Шевченко влюбился в 20-летнюю работницу Ликеру Полусмакову. Он даже готовился к свадьбе, покупал приданое, нанял для грубоватой Ликеры учителя, чтобы привить манеры. Однако женитьбы так и не было. Среди причин разрыва называют несколько версий: Шевченко застал девушку в объятиях того же учителя либо Ликера не захотела ехать с Шевченко в Петербург. Не исключено, что Кобзарь понял, что на само деле его любовь жадной, грубой, неряшливой и замуж хотела только из расчета.
Факт №4
Кобзарь имел дружеские отношения с украинским ученым Михаилом Максимовичем. Во время посещения его в Москве познакомился с молодой женой Михаила — Марией. Женщина обещала посодействовать в поисках невесты для поэта. Между ними завязались теплые отношения, они много переписывались. Через девять месяцев у нее родился сын. До этого детей у Максимовичей не было.
Факт №5
Тарас Шевченко писал очень безграмотно. Вот выдержки из одного его письма, отправленного брату: "Брате микито треба бъ тебе полаять та я не сырдытый. Не хай буде так як робиця.... По цилуй старого дида ивана за мене, и поклонысь всій ридни нашій яка есть... Скажи иванови Федёрци не хай винъ до мене напише письмо окроме. — та тилько не по московскому а то и читать не буду — Кланяйся ему. Оставайся здорова — Твій брат тарасъ Шевченко".
Факт №6
Кобзарь пристрастился к алкоголю еще в молодости. Он со своими приятелями даже организовал алкогольное общество "мочемордия", на регулярных заседаниях которого избирался председатель "его всепьянейшество". Во время заседаний пили ром, настойки и наливки, ведя разговоры "о жизни" и мечтали о свободе и светлом будущем.
Факт №7
Основное образования Тараса - два года учебы в церковно-приходской школе. При этом многими своими знаниями будущий писатель был обязан первой виленской красавице, баронессе Софии Григорьевне Энгельгардт. Она учила мальчика говорить по-польски и по-французски. Однако все же основные знания языков Тарас получил от тамошних лакеев.
Факт №8
Изначально в метрике Тараса было указано только имя его матери — Агафья. Почти сразу после родов крепостная умерла, и в документах ребенка появились уже совсем другие записи, по которым его отцом был указан крепостной Григорий Иванович Шевченко. Интересно то, что перед самым рождением ребенка Григорий с женой переехали в село Кириловка, а когда Тарасу исполнилось два года, семья опять вернулась в село Моринцы. По мнению историков, загадочное перемещение семьи Шевченко можно объяснить тем, что таким образом была сохранена тайна порочной связи барина с крепостной девкой.
Факт №9
В 1838 году Брюллов написал портрет Жуковского и продал его за 2500 рублей. За эти деньги и был выкуплен Шевченко. Получив свободу, Тарас Григорьевич поступил в Академию художеств.
Факт №10
В свой последний день рождения Тарас Шевченко в разговоре с близким другом художником Григорием Честаховским выразил желание, чтобы в случае смерти его похоронили в родном Каневе. Утром 10 марта в Петербурге Тараса Григорьевича не стало. Через два года поэта перезахоронили в Каневе.
От себя лично и от лица редакции газеты "ГОРОД Никополь" искренне хочу поблагодарить мэра города Андрея Фисак и народного депутата Андрея Шипко за установку в редакции газеты и возле нее профессионального видеонаблюдения.
Я временно в земельную вошёл. Помочь новому руководству комиссии в организации работы. Уже сейчас вижу , что все нормально , у них есть понимание и алгоритм , который выбран руководителями комиссии, на мой взгляд правильный .
Ну вот умеете, Вы, Александр Михайлович найти нужные слова! Я даже не знаю, что ответить! :)) Остается пожелать успехов на благо города и страны! Желаю!
Цитата: " Тарас Шевченко писал очень безграмотно. Вот выдержки из одного его письма, отправленного брату: "Брате микито треба бъ тебе полаять та я не сырдытый. Не хай буде так як робиця.... По цилуй старого дида ивана за мене, и поклонысь всій ридни нашій яка есть... Скажи иванови Федёрци не хай винъ до мене напише письмо окроме. — та тилько не по московскому а то и читать не буду — Кланяйся ему. Оставайся здорова — Твій брат тарасъ Шевченко"." Что бы судить о грамотности, надо иметь оригинал письма. Реформа правописания в России была при Николае 2, а до этого употребляли "Ъ", " і" и так далее.. Так что спорный факт :) К тому же это мог быть стёб: ведь брат был малограмотный. А по факту №3 так есть версия, что после его смерти, она приехала в Канев и каждый день приходила на его могилу. Но скорее всего - это красивая легенда..
Я временно в земельную вошёл. Помочь новому руководству комиссии в организации работы. Уже сейчас вижу , что все нормально , у них есть понимание и алгоритм , который выбран руководителями комиссии, на мой взгляд правильный . Ребята все взрослые, разберутся. Тем более Сергей Михайлович войдёт в состав на следующей сессии. Так что я вернусь в комиссию по вопросам спорта и молодёжи ...
Все верно,но Никополь это не только пр.Трубников.Начиная буквально с любой ближайшей параллельной улицы,не говоря о переулках,там сплошная вакханалия.А ведь рано или поздно но надо начинать наводить порядок.И хорошо что люди понемногу стали понимать что власть тогда эффективна когда ее контролирует народ.
Просто по проспекту Трубников устанавливали знаки недавно и есть с кого спросить. Потому что через пять лет, крайнего не найдешь! А то, что по всему городу бардак и нехватка знаков на процентов пятьдесят, так это факт! Но механизмов контроля, как раз и нет...для народа! Только декларируется: наблюдательные советы без полномочий,сайт "Открытый город" без реакции на проблемы и.т.д. Потому остается только критика, а критика без последствий не эффективна..
Действительно самый лучший способ борьбы с уровнем преступности и особенно кражами - это установка отопления...
Что бы понимать о чем речь, надо прочитать предыдущую статью в газете "Город Никополь" о самой краже и её предпосылках! Как раз отсутствие отопления в Доме Детского Творчества в ходе "успешной" децентрализации и "РинСен" вынужден был переехать в не охраняемое временное помещение.. А в остальном даже с чем то соглашусь! Сергей Михайлович - это действительно уровень! Ватерлиния! :)) Его бы знания и потенциал, да на благо города направить !! И действительно не снимали Юхно, а поменяли...в ходе грамотной рокировки депутатов! Вы то, Александр Михайлович, в комиссии землепользования уже аксакал! И наверное, сможете помочь навести порядок там..может ревизию полную закончить и опубликовать все данные! Теперь уж точно, все участники АТО и семьи погибших получат участки, а мы как общественники вам поможем!
Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))
Все верно,но Никополь это не только пр.Трубников.Начиная буквально с любой ближайшей параллельной улицы,не говоря о переулках,там сплошная вакханалия.А ведь рано или поздно но надо начинать наводить порядок.И хорошо что люди понемногу стали понимать что власть тогда эффективна когда ее контролирует народ.
Цитата: Виктор Артеменко
Цитата: Копчик С.
Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :))
Действительно самый лучший способ борьбы с уровнем преступности и особенно кражами - это установка отопления....А я думаю , что это на Новопавловке , один из депутатов строит чудо - печь из 50 кубовой емкости прямо в центре Новопавловки..... Сергей Михайлович - это уровень....... он один из самых грамотных и понимающих депутатов городского совета.. Михаил Сергеевич не ушел, а перешел..... М. С. Юхно никто не снимал, он нормально работал, просто разделили комиссию, Экологию возглавил депутат С. А. Поддубный , реально самый грамотный депутат в совете по вопросам экологии... А в комисии по землепользованию Председателем избрали А. Кузового от Фракции " Укроп", все договоренности остались в силе...
Переход из одной депутатской комиссии в другую, самая обычная практика ..... На каждой сессии А. И. Саюк зачитывает инфориацию о переходах депутатов..... ЛЮБОЙ ДЕПУТАТ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЛЮБОЙ КОМИССИИ.. Что насчет меня, я писал уже...дело временное , только ради скорейшего вынесения меморандума с предпринимателями...Мурыжат его уже год.....Поэтому на ближайшей сессии будет вынесен и утвержден.........
"Собачников" у нас нет , есть собачки и приют для бездомных животных..... Вернуть , то что было уже не возможно...." Уверенно " идет движение вперед и вниз.....
Рад за девчат.. Но лучше бы сделали отопление в Детском доме творчества и не было бы кражи! За это никто не хочет понести ответственность? А статья в кратких цитатах выглядит так: "Оставалось лишь надеяться на Бога..." " И вот, 7 марта, когда мы собирались с девочками идти выступать в ГОВД, неожиданно открылась дверь, и…" "мэр Никополя Андрей Фисак и депутат горсовета Вадим Колесник купили за личные средства компьютер.." Интересный тандем: А.П. Фисак и В.Г.Колесник! Помнится как Андрей Петрович рассказывал о преступлении и наказании, вспоминая собачник! Но выборы делают чудеса! Теперь это лучшие друзья! И А.М.Рыбаков уже вернулся в "земельную" комиссию! Юхно сняли, ушел Михаил Сергеевич Донец, а пришел Сергей Михайлович Донец в комиссию! Всё возращается, тихо,тихо, но под громкие лозунги " Слава Украине" " Прозоро " и.т.д.
Какая логика? Всё что не бьет по карману чиновника, ему не интересно! Что бы наладить логистику, надо этим заниматься: мониторить, ездить смотреть, реагировать на обращения громады...Но за отсутствие логики, нет наказания в кодексе, потому это не интересно.. Возьмите проспект Трубников: творение 2015 года. На знаки выделили 90 тысяч..Установили половину знаков пешеходный переход с нарушением!!! Некоторые поставили, как зайцу пятая нога! Главное деньги освоить! Так где логика? Где ответственность?! Если Виктор пожелает, можем проехать и снять репортаж о логике на проспекте Трубников! :)) Почему это вижу я, который не имеет к этому отношение, а не видят те кто устанавливал, кто контролировал и особенно полиция?!
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
В тяжелейшей борьбе , уступив первую партию 23:25 , НАШИ ( ВК НИКОПОЛЬ -Громадська Сила ) , усиленный двумя ведущими игроками НЗФ, в принципиальном матче на Кубок Лиги Городов , со счётом 3:1 обыграли команду ОГОК из Покрова.
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