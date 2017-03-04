 Борис Кривчик: ЖИЗНЬ ЯВНО ДАЕТ ТРЕЩИНУ

Это началось не сегодня—ползучее перерождение и деградация человека. Давно-давно, при первобытном строе человек, пожалуй, чувствовал себя более натуральным, чем сейчас, во всяком случае, порядок Божий не нарушался, и каждый знал свое место в нем.





В общине все решалось сообща и в общих интересах, а если кто пытался свои интересы ставить выше общественных, его просто пускали на харчи. И нормальный симбиоз с природой выглядел натурально—человек сидел на возе, который тянула прирученная лошадь, а за возом бежал прирученный волк, которых человек за работу прикармливал.

А сейчас? Стыдно смотреть, как на возу, откуда ни возьмись, взгромоздились дворняги, погоняющие вожжами общество в виде коня, а сами «цари природы», потомки вольных казаков, плетутся за возом, временами (т.е на выборах) подгавкивая правящим собакам. Все это сопровождается зомбированием разного вида, вот еще 200 лет тому Салтыков—Щедрин едко и правдиво написал с натуры «Как один мужик двух генералов прокормил», так уже тогда массы людей, не заметив сарказма, почему-то поверили, что кормить генералов—им сам Бог велел.

И так бы и выродилась Земля в планету обезьян, если бы время от времени не возникали люди, не прогибающиеся под изменчивый мир, хранящие человеческое достоинство, их энергия поднимает людей на бунт, и хотя результат бунта у них обычно воруется, они это чуют, но все равно бесстрашно идут в Небесные сотни, как и тысячу лет тому вторя заклятье, что «мертвые сраму не имут». Они трезво смотрят на мир, и трубадурам их уже не задурить, подсовывая сказочную жизнь, специально для них писаную, вместо картины суровой правды борьбы за выживание.

Они уже ни за что не поверят в поражающие воображение цифры роста благосостояния для нищих миллионов, пока на собственной шкуре не испытают такое ненавязчивое изобилие. А доверие народа выражается кратко одной поговоркой : «Были и у нас дураки, да уже все поженились».

Такие люди, оказывается, есть и в славном городе Никополе, 25 февраля они собрались за Круглым столом, задача была конкретная—обмен информацией, анализ сложившейся ситуации и практические шаги по выходу из очередного кризиса. Заглядывая наперед, надо сказать, что собрались как раз единомышленники, понимающие, что борьба с коррупционными личностями—сизифов труд (толку-то с него!), таких надо просто переправлять в Китай на перевоспитание, где лучшим аргументом педагогики признана веревка, а толк получится только с уничтожением под корень всей системы, держащей коррупцию на плаву.

Для этого есть все юридические возможности, законов напринимали навалом на все случаи жизни, только мигни, и эта лавина враз сметет любую мафию, но кто их выполняет и применяет?! Вот такое превращение законов в фантомы делает их источником армянских анекдотов. Однажды Хачик готовил выступление на митинге, где ему надо было вставить слово «ж*па». Чтобы как-то смягчить термин, Хачик засел за словари в поисках литературного толкования предмета. Не найдя его за 2 недели, Хачик с огорчением воскликнул: «Савсэм глупые эти книжки! Как это так—ж*па ест, а слова нэт?».

Дискуссия была довольно оживленной, спектр Круглого стола вышел совсем не монотонным, тут были и представители местных общественных организаций, и казацкие консулы из Болгарии и Белоруссии, представители правозащитников Киева и других городов Украины, представители Польши и от Группы свободных людей Германии и даже представитель НАТО. Все выступления были корректными и конкретными ( разве что один горлохват попытался было поучить людей бывалых прописным истинам типа «кипяченое молоко гораздо калорийнее, чем сырая вода» да свалить все негаразды на «жидов», но его быстро утихомирили), все приводили примеры несостоятельности, нелепости и даже преступности органов власти, чтобы не быть голословными.

Скажем, какая это власть, когда после ДТП потерпевший с тридцатью переломами чудом доползает до ментовской машины с мигалкой, стучит им в окно, а менты срываются с места и исчезают?! И только потому, что виновником ДТП оказался их начальник, отвечающий за безопасность на дорогах области. Или, какой дурак, не нюхавший Чернобыля, придумал закон, что если вдова чернобыльца через сколько-то лет выйдет замуж, то она уже считается обеспеченной выше крыши и все льготы на нее и детей ущемляются? А погибшего за людей чернобыльца как и не было вовсе. Или, на поселке совершаются 66 краж, но участковый не видит необходимости открывать делопроизводство. Один из пострадавших в пункте приема металлолома обнаружил свою утварь и ткнул туда носом участкового, но тот отбоярился, мол, чего шумишь? Тебе ж вернули твое барахло, вот и говри «спасибо» и ступай с Богом. А зачем ему лишние хлопоты, когда у него зарплата 7 тысяч плюс крышевание лома и наркоты? И т.п.

И это не для красного словца, это все иллюстрации к тому, что существующая система власти, не исполняющая собственные законы, уже себя изжила и не способна ни людей вести в счастливое будущее, ни с войной покончить (скоро она станет длиннее Мировой), потому как живет отдельно и от громады, и от каждого ее человека.

А депутаты Верховной Рады на позор в глазах честного мира не замечают ни людей, ни войны, откровенно байдыкуя на теплых пляжах. Потому участники Стола были едины во мнении, что назрела пора перехода на прямое народовластие, что полностью отвечает высшему закону—Конституции Украины, которая человека называет высшей ценностью, а его права--выше любых других прав.

Вот тут и возникает вопрос—как же осуществить это быстро и с минимальными потерями? Вопрос тонкий и требующий знаний, ведь мы сколько лет терпели унижения от собственной неграмотности, потому как 97% украинцев не то что не изучали, в руках не держали Конституцию, и это правда.

В разговор вступают высокие гости, имеющие юридический и практический опыт защиты наших конституционных прав как в Украине, так и за рубежом. Народный омбудсмен Украины—Руслан Расулов, один из активистов Майдана и голова Всеукраинской общественной организации «Майдан» со своей помощницей Людмилой (молодые и энергичные, не чета напыщенной Лутковской), правозащитники, признанные в Украине и в Европе, объясняют людям на документах и примерах технологию создания народовластия, которую даже конституционный суд оспорить не в силах, а Руслан Расулов предупреждает, что осознание народом такого шага—дело не одного дня, и что власть обязательно будет упираться этому по привычке.

Вот и сейчас, когда он прибыл в Никополь уже в восьмой раз (о чем наша неподкупная пресса—ни гу-гу!) СБУ и менты все равно устроили ему допрос, пришлось провести с ними ликбез по конституции, после чего те в смущении отвалили. Но все равно какой-то мелкий пакостник успел плюнуть в суп соседу—из облобразования поступил звонок в педучилище не предоставлять помещение под этот Круглый стол.

С особым вниманием участники заслушали выступление сельского головы Елизоветовки Максима Голосного, как он на практике осуществляет народовластие. Начал он защиту громады с войны с двумя жульническими (это и к бабке ходить не надо) компаниями—«Днепропетровскгаз» и «Днепропетровскгазсбыт» (во как мошенники замуливают!). Хотя Максим относительно молод, но уже привык смотреть на события и явления не через бумажную инструкцию, а сперва через здоровый глузд и логику (к чему мы не раз призывали громаду).

Положа руку на Конституцию, голова отказался платить жуликам за газ, пока те не признаются, у кого его стырили, потому как если газ украинский, то по конституции газ принадлежит украинцам, т.е. украли его у нас и нам же пытаются сбагрить, а это наказуемо. Жулье по привычке к купленной вседозволенности загрозилось обрезать газ селу, но по конституции земля и проходящая по ней газовая магистраль тоже принадлежит громаде, а порча чужого имущества—это еще статья.

А то, что вы гоните газ по нашим трубам и земле без платы за транзит—еще статья. Так что, господа, подавайте сюда хозяев, будем только с ними толковать о цене на газ, а не с днепровскими шестерками. И что же? Оказалось, хозяева зарегистрированы на Кипре в оффшорной зоне. Вот это да! Тут уже статья пахнет прокурору, хорошо еще, если просто попрут, а могут и спросить, мол, за сколько продал Родину, позволяя, чтобы народные денежки текли как в песне «Мимо носа носят чачу, мимо рота алычу»? А можно еще потихоньку сделать химанализ газа и выставить счет на миллиончик за недостачу в нем калорий.

Прав был Расулов, предупреждая о сопротивлении уходящей власти, тут закон диалектики—когда кони сытые, они бьют копытами. Власть скатывается во времена Кучмы, когда в ход пошли кастеты и биты, шантаж и огонь, тогда Кучма переживал, что «злые люди бедной киске не дают украсть сосиски».

Недавно в Елизаветинскую сильраду ворвались вооруженные бандиты с целью оградить несчастных газовых жуликов от зверств Максима Голосного, завязалась драка, в результате Максим отделался ударом ножа и порезом на куртке только потому, что банд оказалось две, они, по словам зама головы, просто растерялись, чтобы не повторить ошибку в Жемчужном, где менты побили себе подобных. Интересно, что когда Максим обратился по инстанциям, кто-то из прокуроров его пожурил, мол, не так это было в натуре, просто голова не узнал мирных паломников, пришедших к нему поколядовать и помолиться. Ведь тут не заподозришь шкурных интересов, потому каку М. Голосного нет ни бизнеса, ни счетов в банке, ни ценных бумаг.

Участники сопроводили это выступление аплодисментами, зал вздохнул с сожалением «Эх, нам бы такого голову!», а казаки охранных отрядов пообещали приехать к Максиму и показать бандоте, как собак стригут.

Ну что же, Круглый стол показал, что народовластие и на практике—не фантастика, дело за волеизъявлением громад, а громадой люди станут тогда, когда, скажем, при первом же шухере с повышением цены на хлеб, люди потихоньку запасутся мукой и сухарями, а потом в один день перестанут покупать дорогой хлеб в течение месяца. И не надо будет перекрывать дороги и воевать с ментами, цены и так мирно поползут вниз. А еще люди сами проявляют инициативу—расклеивают по городам фотографии убийц и коррупционеров, которых прокуроры и судьи годами трепетно оберегают от возмездия. И это тоже форма народовластия.

P.S. Настораживает факт что на этом форуме не было ни одного нашего депутата, только накануне В.Плашихин общался с Р.Расуловым, они обсуждали пакет правозащитных документов. Похоже, далеко не все депутаты понимают неизбежность выборов и что народ все меньше ведется на пустышки.

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