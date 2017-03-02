Обвиняемый в смертельном ДТП, где погибли две девушки, задержан с автоматом Калашникова, пистолетом Макарова и боеприпасами (видео) 

Боевики и барыги ДНР и ЛНР уважают только силу и деньги! Всё! А украинская политика только подстраивается под что-то или кого то.. Надо давно начинать свою игру и диктовать свои условия, там где мы только можем. Уверен, что блокада торговли с боевиками - верный путь.. Один состав с углем или лесом, можно обменять на десятки наших ребят в плену. Но барыги по обе стороны фронта никогда не захотят терять десятки миллионов теневой прибыли. Два года нам обещают навести порядок и полный ноль! Теперь министр энергетики рассказывает, что это бартер, а другие кричат что они платят налоги.. Бартер - это вообще уникальная схема, что бы уйти от налогов и заработать в карман. Но сейчас, в ДНР и ЛНР засуетились..Останавливаются заводы и шахты... Пугают, что уголь будут продавать в РФ :)) Кому он там нужен? :))

А лиди с ДНР и ЛНР рассказывают, что и как... Украинских продуктов там масса, плюс коммунальные платежи минимальные, по сравнению с нашими..правда и зарплата не очень.. Но вопрос для тех, кто кричит, что мы одна территория и одно целое с ЛНР и ДНР: Почему у нас электроенергия для населения, с марта будет дороже в шесть раз, чем в ДНР и ЛНР ?! Мы должны оплачивать ещё и долги ДНР и ЛНР. Я отказываюсь оплачивать электроэнергию боевикам! Это чмо днем пойдет постреляет в моих побратимов, усыпит снарядами города моей страны, а вечером будет греться у электрокамина за наш счет?! Какой бред и цинизм. И всему виной жадность этих барыг у власти, с любой стороны фронта!