Никопольскому журналисту, Виктору Артеменко,  топором разбили машину

Цитата: Алексей Савченко

Дорого нынче с земельными налогами разбираться, да?

Креативные преступники: целую инсталляцию устроили! Больше похоже на предупреждение! Если про анализировать все статьи за пару лет, то желающих много. Так же поступают не честные владельцы стоянок: таким образом загоняя хозяев машин с улицы на стоянку. Но сразу заявляю, что ни на что не намекаю.. Главное,Ю что Виктор здоров, а люк восстановит: это легче чем крышу! Одно утешение: Виктор топит дровами, так что топор в хозяйстве пригодится! Если не заберут как вещ.док. :))Последняя статья была про ужасные дороги в Никополе! Так что, если копать в этом направлении, то искать нужно среди тех, кто занимается городскими дорогами и тех.надзором! Осталось узнать кто это!