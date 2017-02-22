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Криминал / Может в помощь следствию, по поводу пробитой топором машины. Как все было и мои мысли (Вчера, 23:59)
Сегодня, примерно в 18:50 я вышел с редакции, по ул. И.Сика 8 (где и прописан), выгулять амбуля "Канзаса". Ни чего подозрительного не заметил. Пошел в верх по улице к скверу но дойти успел только до перекрестка ул. Почтовая. Услышал удары, сработку сигнализации автомобиля и какие то крики. Повернувшись увидел что около моего дома моргает авто, мое или нет сразу не понял так как ключи оставил в редакции. Подходя увидел две группы местной молодежи которые в дальнейшем и были понятыми и свидетелями. Спасибо им большое что не отказали. Один соседский парень, получается даже нагнал преступников.
Думаю они, знали что я выгуливаю собаку в это время и ждали в начале улицы. Потому как отойти я успел метров на 150-200, но этого хватило. Соседский парень, который нагнал, видел как какой то чел. запрыгнул на мое авто и начал лупить топором по крыше. Он ему крикнул: "Голова, что ты делаешь" и погнался за ним. Но увидел еще пару человек в начале улицы Сирка, сначала принял их за таких же как он, то есть что они тоже гоняться за негодяем, и начал искать меня. Но получается что те уроды были подельниками.
Я завел собаку и вызвал полицию.
Кто на мой взгляд мог это сотворить? Пока точно не знаю, сами понимаете желающих море.
Пока что в голову лезут только такие версии:
- Барыжья точка возле школы которой я ни как не даю "работать". Мысль такая приходит в голову еще и потому что ее хозяин Виктор Викторов выложил на моей странице в ВК после материала: Криминал / Где, как и чем барыжат в Никополе. Продолжение. Позвольте уточнить - До конца какого года? (видео) свое фото с битой.
- Мой материал о не уплате налогов на землю некоторыми предпринимателями "Жизнь города / Кого больше всех пугает повышение налогов? (видео)" в котором на ролике, если вы помните, фигурировал топор. Который мне и воткнули, получается.
Тем более комментарии одного из предпринимателей заставляют задуматься.
- Как всегда оставляю версию третьей силы которой просто выгодно что б я думал по одному из верхних пунктов.
Может быть что угодно. Могут быть и дороги, и Элит Марченко. А почему нет?
Буду очень признателен полиции если это преступление будет раскрыто.
Что хотелось бы отметить не совсем в пользу первой версии, наверное. Почему топор оставили в машине? Топор почти новый.
На нем много серебрянки (я знаю для чего она обычно используется, и принял меры) и следы синей краски (на лезвии и обухе). Попади такой топор обдовбышу в руки он бы его не бросил а продал. Но с другой стороны преступник оставил много следов и отпечатков. Обдовбыш? Думаю да. А кто его нанял.
Сегодня уже задержаны некоторые лица. И надеюсь что полиция найдет преступников.
Но если даже нет, в итоге я буду просто знать кто это. Чего мне будет достаточно.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 200 » Комментариев:2
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