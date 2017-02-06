Должен ли бюджет погашать потери предпринимателей связанные с карантином и Что такое "Букет заходив"? (видео) 

Цитата: Виталик Шерстюк

И где были вы, когда в городе был Рита, жуткий беспредельщик, Старун, жуткий ворюга.

Цитата: Виталик Шерстюк

Я не голосовал ни за одного ни за другого. Но мне приходилось мириться с выбором большинства.

Цитата: Виталик Шерстюк

К такому представителю от народа, с такой сомнительной репутацией, с сомнительными связями и с явным психическим отклонением я бы тоже не вышел.

Цитата: Виталик Шерстюк

Где он был, когда со светом была катастрофа?

Цитата: Виталик Шерстюк

Где он был, когда газовщики беспредельничали?

Цитата: Виталик Шерстюк

Власть всегда была объектом для критики

Цитата: Виталик Шерстюк

торгашые тетки заглушили все своим криком

ви їх за руку ловили? проти них є кримінальні провадження? чи може за хуліганку? ні??? тоді про що ви??? наклеп, публічна образа??? ааааа винні папєрєднікі!!!всі "бееее" і я "беееее", моя хата з краю...ви лікар? тоді видайте йому довідку що він хворіє на психічні розлади, ні???? тоді не ображайте публічно людину!катастрофа зі світлом??? а хто ж її зробив??? а людям довелося сьорбнути холодної хати, немитих толком негодованих дітей відправляти до школи по три дні. Чому влада думавши про децентралізацію не подумала про наслідки?газовщики роблять свою чорну справу, і ви їм змогли завадити? я бачив активні дії лише у Рибакова, Тихона, Артеменко, вас я не бачивкритика має бути при любій владі, вона потрібна їй як повітря, інакше влада зайде в глухий куттак вони ж їсти хочуть кожен день, а не раз на сорок днів