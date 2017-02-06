Должен ли бюджет погашать потери предпринимателей связанные с карантином и Что такое "Букет заходив"? (видео) 

Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією разом з комісією міської ради з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів.
И где были вы, когда в городе был Рита, жуткий беспредельщик, Старун, жуткий ворюга.
ви їх за руку ловили? проти них є кримінальні провадження? чи може за хуліганку? ні??? тоді про що ви??? наклеп, публічна образа??? ааааа винні папєрєднікі!!!
Цитата: Виталик Шерстюк
Я не голосовал ни за одного ни за другого. Но мне приходилось мириться с выбором большинства.
всі "бееее" і я "беееее", моя хата з краю...
Цитата: Виталик Шерстюк
К такому представителю от народа, с такой сомнительной репутацией, с сомнительными связями и с явным психическим отклонением я бы тоже не вышел.
ви лікар? тоді видайте йому довідку що він хворіє на психічні розлади, ні???? тоді не ображайте публічно людину!
Цитата: Виталик Шерстюк
Где он был, когда со светом была катастрофа?
катастрофа зі світлом??? а хто ж її зробив??? а людям довелося сьорбнути холодної хати, немитих толком негодованих дітей відправляти до школи по три дні. Чому влада думавши про децентралізацію не подумала про наслідки?
Цитата: Виталик Шерстюк
Где он был, когда газовщики беспредельничали?
газовщики роблять свою чорну справу, і ви їм змогли завадити? я бачив активні дії лише у Рибакова, Тихона, Артеменко, вас я не бачив
Цитата: Виталик Шерстюк
Власть всегда была объектом для критики
критика має бути при любій владі, вона потрібна їй як повітря, інакше влада зайде в глухий кут
Цитата: Виталик Шерстюк
торгашые тетки заглушили все своим криком
так вони ж їсти хочуть кожен день, а не раз на сорок днів
Да, я сегодня специально зарегистрировался, что бы высказать своё мнение. Или вы слушаете только тех, кто долго на сайте? Я там был, все видел и слышал и пишу о своих впечатлениях. Мне не симпатичны люди, которые на чужих проблемах делают себе имя. Я за конструктив, которого сегодня было меньше, чем хотелось. И где были вы, когда в городе был Рита, жуткий беспредельщик, Старун, жуткий ворюга. Я не голосовал ни за одного ни за другого. Но мне приходилось мириться с выбором большинства. Не это ли демократия? Этого мэра тоже выбрали люди и к этим людям он выходил и на перекрытое дороги в декабре, и сейчас. Он от людей не прячется. Но от людей. А неадекваты... К такому представителю от народа, с такой сомнительной репутацией, с сомнительными связями и с явным психическим отклонением я бы тоже не вышел. Задайте себе вопрос зачем это "юристу"? Или другой вопрос. Где он был, когда газовщики беспредельничали? Или другой вопрос. Где он был, когда со светом была катастрофа? Приехал по заказу, вернее по звонку ещё одного умалишенного мальчика О., горлопана на сессиях))) Власть всегда была объектом для критики, но критика должна быть конструктивной, с предложениями. Были разумные предложения сегодня и от Евтушенко, и от Никитченко, и от Алейникова... фнт торгашые тетки заглушили все своим криком. В итоге ничего...Очень надеюсь, что завтра что-то решится в нашу пользу, в пользу народа, людей, знающих и делающих своё дело. Но перегибать не нужно...
Жалко предпринимателей, которые доверились "юристу" Кириллову. "Букет заходив" вообще жесть!!! Ситуация из анекдота: "кто свидетель? - я свидетель, а что случилось?" Я был с самого начала и впечатление осталось неоднозначное... Одна группа, которых делегировали люди, пошла с Загрудной беседовать (где юрист Кириллов?), вторая на улице, ещё не дождавшись их выхода, уже решили дорогу перекрывать. Вышла группа, сказали, что договорились ехать в Днепр с письмами, составлениями юристами Никитченко. Окей. Прошло минут 10. Мало показалось. Да и по правде Загрудная вместе с ветврачам бледно объяснили... К мэру!!! Ура!!! Пошли (где юрист Кириллов?). Вышел мэр. Объяснил более доходчиво. Пообещал решить вопрос с собственниками рынков. Пообещал выйти на руководство налоговой и найти выход по поводу налогов. Сказал, что если ситуация не ухудшится, то через 40 дней все войдёт в норму. Если нет - карантин продлят на полгода. По закону. Тогда всем жопа. И количество пострадавших будет намного больше. Вроде услышали. Недовольны, конечно, что так, но вроде услышали. И группу инициативную на завтра пригласили (снова-где Кириллов?) на совместное заседание. И тут, о чудо, появился ОН, спаситель!!! Три персонажа решили повернуть реки вспять! Какой конструктив ОН предложил? Вопросы бюджета рассматривает сессия, а не мэр. Они отзвонились в Днепр! Серьезный и очень конструктивный шаг! Инициировать снятие мэра? Закон прочитай, юрист, как это правильно делать. Палатки под мэрией? И что? Кто-то закон перепишет, где написано то, что людям не нравится? Ага, в Никополе Фисак сядет и с Кирилловым перепишут. Бред. Что Кириллов добился как юрист? Получил в рожу в Покровском, когда бюджетные работы просил? Или он помог хоть одному человеку? Не слышал. А насчёт "Правого Сектора" слышал, что нет его там. К нему обращаются за консультациями, но в свои ряды не принимали. Пиарщик. И насчёт приезда Вилкула очень похоже. Бюджет Кириллова думаю скудноватый, а в скандальных заказухах замечен неоднократно. В законе конечно много спорных вещей написано, и иногда абсурдных, но это не повод вести себя как скотина и считать что тебе все должны. Таких "юристов" на экзамены загнать нужно, а то на дипломе следы от сала видны. ИМХО.
Один з варіантів якоїсь компенсації громадянам в результаті НС. За допомогою місцева влада може звернутись в Кабмін, ВР, область. В такий час надважливо допомогти тим, хто в першу чергу потерпає через цю епідемію і карантин.
Александр мне нравиться Ваша детская непосредственность с которой Вы говорите: "Где Вилкул а где Правый Сектор". А действительно - Где Правый Сектор? Почему сегодняшнюю сходку допустили? Почему банера и плакаты Вилкула по всему городу??? Вас это не на что не наталкивает? А как Вам такая схемка: Секретарь горсовета А.Саюк кум М.Метера официального помощника Александра Юрьевича Вилкула. А у Владимира который в регионе возглавляет ПС есть друг и партер по бизнесу Гена К. который является кумом того же А.Саюка.
Ждём поздравлений по почте всех матерей,дочерей и жён Никополя с единственным женским днём(8 марта).И где этот нехороший человек(батарею ему на голову)базу данных наших женщин взял? Из года в год поздравляет.
Ну с чего начать....? Начну пожалуй с радостного. Великая радость обуяла меня по поводу приезда в наш город Чуда-чудного, Дива-дивного, Саньки-светла солнышка.Скрыто-регионально нашего провидца( Токарь ему в почки).
Начинает , начинает впоппу блоковая борьба за смещения с поста городского головы , так опрометчиво поступаемого, Андрея Петровича.А заодно и ныне здравствующего народного депутата.
Поразили и будущие кандидаты на должностя "меров и заступников". Тут тебе и евоный( Вилкульский) помощник," легионер Палтии" Мишаня, рученками помахивает и красный , симоненческий" депутат балтики", 10 раз слово Никополь в интервью упоминающий( от избытка чуйств, наверное) и с испугу перепонтовавшийся , мастер заплечных дел ," хозяин разводных ключей" ( Моя прэлесть...)Букет , да и только...
Поразил и контнгент прислушивающихся. Все , сплошь представители секты "Свидетелей Колбасы по 2.30". Те, кто вершит политику выборов в нашем городе, для будущих поколений, за гречку и сто гривен.
Похожи они , к сожалению на таких же самых , не первой свежести девчат, с накрашенными бровями, которые до сих пор игриво орут в Даунбасе " Путин , введи!!!!" Жаль , что не догадалась городская власть пригласить на торжественное блеяние , человек сто (хотя бы) ребят , после АТО. Вот бы весело было!!!!
А так...., беззубая какая то власть ныняшная... Боится чего то .. Как бы что не так.... Может так и надо? Вам , наверное, до выборов зубейки уже повыдергивали .
Тогда , хоть , вспомните , благодаря кому вы свои места получили. Репа не чешется? Патриоты ху....вы.
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
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