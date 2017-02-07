Чем, где и как разрешено торговать на рынках Никополя во время карантина (фото, видео) 

Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією разом з комісією міської ради з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів.
Вот и продолжение истории. В 10-00 инициативная группа начала работу, а в 10-10 прибыл "юрист" всех времён и народов и опять устроил цирк. Почему ОН считает, что ему должны? Философия ущербного. Смотрите предприниматели, и делайте выводы. Да, ещё вопрос. А назовёт мне кто-нибудь хотя бы одно дело, выигранное в суде этим "юристом"? Какая у него судебная практика?
Самое смешное то что в Никопполе еще достаточно много дураков, готовых голосовать за опоблоки, життя, наши края и прочую муть. Вот так этот лохотрат воспитан: если действующая власть дерьмовая(что не вызывает сомнений) то надо обязательно голосовать за власть предыдущую, хотя все уже знают на что они способны. А потом опять за этих, и так бесконечно. Лишь бы пайки получить или хоть сраный синий пакетик в палатке. А на большее мозгов у этих "избирателей" не хватает. Потому и топчемся в луже. Одни делают революции, отдают жизнь и здоровье, а другие потом идут на выборы, мычат и приводят олигархов к власти. Значит, после очередной революции с выборами надо повременить и сначала мозги вправить тем, у кого они в другом месте оказались. А как иначе. Почему нормальные люди должны быть лишены возможности выбрать нормальную власть и построить нормальное государство из-за электората Януковича, который, видишь ли, в СССР обратно хочет.
Так а где же были все-таки вы? Один пафос... И вы защищаете попередникив? Или участвовали в дерибане? Хватит говорить лозунгами, сделайте что-нибудь полезное. Диванный спецназ, зла не хватает... Друг "юриста"? Может быть...
И где были вы, когда в городе был Рита, жуткий беспредельщик, Старун, жуткий ворюга.
ви їх за руку ловили? проти них є кримінальні провадження? чи може за хуліганку? ні??? тоді про що ви??? наклеп, публічна образа??? ааааа винні папєрєднікі!!!
Цитата: Виталик Шерстюк
Я не голосовал ни за одного ни за другого. Но мне приходилось мириться с выбором большинства.
всі "бееее" і я "беееее", моя хата з краю...
Цитата: Виталик Шерстюк
К такому представителю от народа, с такой сомнительной репутацией, с сомнительными связями и с явным психическим отклонением я бы тоже не вышел.
ви лікар? тоді видайте йому довідку що він хворіє на психічні розлади, ні???? тоді не ображайте публічно людину!
Цитата: Виталик Шерстюк
Где он был, когда со светом была катастрофа?
катастрофа зі світлом??? а хто ж її зробив??? а людям довелося сьорбнути холодної хати, немитих толком негодованих дітей відправляти до школи по три дні. Чому влада думавши про децентралізацію не подумала про наслідки?
Цитата: Виталик Шерстюк
Где он был, когда газовщики беспредельничали?
газовщики роблять свою чорну справу, і ви їм змогли завадити? я бачив активні дії лише у Рибакова, Тихона, Артеменко, вас я не бачив
Цитата: Виталик Шерстюк
Власть всегда была объектом для критики
критика має бути при любій владі, вона потрібна їй як повітря, інакше влада зайде в глухий кут
Цитата: Виталик Шерстюк
торгашые тетки заглушили все своим криком
так вони ж їсти хочуть кожен день, а не раз на сорок днів
Да, я сегодня специально зарегистрировался, что бы высказать своё мнение. Или вы слушаете только тех, кто долго на сайте? Я там был, все видел и слышал и пишу о своих впечатлениях. Мне не симпатичны люди, которые на чужих проблемах делают себе имя. Я за конструктив, которого сегодня было меньше, чем хотелось. И где были вы, когда в городе был Рита, жуткий беспредельщик, Старун, жуткий ворюга. Я не голосовал ни за одного ни за другого. Но мне приходилось мириться с выбором большинства. Не это ли демократия? Этого мэра тоже выбрали люди и к этим людям он выходил и на перекрытое дороги в декабре, и сейчас. Он от людей не прячется. Но от людей. А неадекваты... К такому представителю от народа, с такой сомнительной репутацией, с сомнительными связями и с явным психическим отклонением я бы тоже не вышел. Задайте себе вопрос зачем это "юристу"? Или другой вопрос. Где он был, когда газовщики беспредельничали? Или другой вопрос. Где он был, когда со светом была катастрофа? Приехал по заказу, вернее по звонку ещё одного умалишенного мальчика О., горлопана на сессиях))) Власть всегда была объектом для критики, но критика должна быть конструктивной, с предложениями. Были разумные предложения сегодня и от Евтушенко, и от Никитченко, и от Алейникова... фнт торгашые тетки заглушили все своим криком. В итоге ничего...Очень надеюсь, что завтра что-то решится в нашу пользу, в пользу народа, людей, знающих и делающих своё дело. Но перегибать не нужно...
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
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