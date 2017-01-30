Сергей Петрович,oksana-nikopol, ну повнимательней читайте, там же на украинском вроде...Я нормально прочитал...., хотя меня тут русскоязычным считают... Или звоните, я вам подскажу , что значит : " Відповідно до інформації Нікопольської міської ради, отриманої прокуратурою в січні 2017, на виконання вимог мирової угоди товариством з обмеженою відповідальністю сплачено у повному обсязі заборгованість з орендної плати за землю до місцевого бюджету у розмірі 1 493 698,67 грн: То есть ваш вопрос лучше сформулировать так " Кто рассчитался ?" Это участок , рядом с НЗФ, который выделяли под солнечные батареи, .Был долг. Горсовет заключил мировую угоду, на условиях, если погасят долг 1 493 698,67 грн, договор будет продлен. Так что все нормально....,