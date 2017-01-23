Заходи на честь Дня Соборності України у Нікополі (фото, вiдео)

22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.









Основний же захід відбувся о 14.00 годині. Нікопольська «Свобода» за активної підтримки проукраїнських громадських організацій провела урочистий мітинг. На відміну від формального заходу від міської влади його учасники прийшли сюди за покликом душі і щиро підтримували всіх виступаючих. Після історичної довідки, яку зробили учень сш№5 В. Коряк і активіст А. Богочаров, з вітальним словом до присутніх звернувся благочинний УПЦ Київського Патріархату о. Меркурій. Він підкреслив, що Україна зможе перемогти у цій війні лише тоді, коли буде створена єдина помісна православна церква з центром у Києві, а потім разом із собором священників прослужив коротку заупокійну літію за загиблими в Донецькому аеропорту українськими воїнами, що ціною своїх життів захистили нашу незалежність.

Про те, що сто років тому українська еліта була не готова до розбудови незалежної Української держави, говорила голова Нікопольської «Свободи» Тетяна Біла. І нинішня правляча так звана еліта також не готова до цього. Тому ми, громада, повинні тиснути на владу і примусити її працювати на Україну, бо інакше ми винесемо її з владних коридорів. Як це будемо робити – вирішуватимемо громадою. Так, на найближчій сесії міської ради ми повинні примусити її скасувати рішення про регіональну російську мову в Нікополі. Тому закликаємо зібратись 27 січня о 9.30 біля виконкому і вимагати скасувати це відверто сепаратистське рішення.

Після виступу А. Салюка від імені козацтва потужним заключним акордом став власний вірш поетеси Наталії Волинець з с.Новоіванівки, в якому вона прямо заявила всім ворогам України: ми нічого не забули і не пробачили – ні мільйони жертв радянського режиму, ні сучасних героїв, що загинули за нашу волю. І ми своє слово обов’язково скажемо!

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих у ДАПі українських воїнів і поклали квіти до пам'ятника.

Про потужний дух єднання свідчить те, як дружно, наче в одні груди, всі присутні співали Славень України – акапельно, злагоджено, потужно. І відчувалось, що так же потужно громада готова боротись і за свою волю на своїй, Богом даній, землі!

Організатори висловлюють щиру подяку ГО «Затопська Січ» і прес-службі Нікопольського благочинія УПЦ КП в особі Ю. Горобця за допомогу в організації заходу.

Після закінчення заходу в офісі місцевого осередку відбулись установчі збори ВГО «Сокіл», на яких було визначено основні напрямки роботи. Це – ідеологічний вишкіл, якісна фізпідготовка і активна участь в спортивному та громадсько – політичному житті міста і України.





Фото, вiдео Юрiй Горобець

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