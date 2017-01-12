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Криминал / Вот как бывает если следствие ведут ... (видео). Открытое заявление прокурору и нач. полиции (Сегодня, 14:10)

Вот как бывает если следствие ведут ... (видео). Открытое заявление прокурору и нач. полиции 

Сергей Храпко: В лучшем случае в действиях в .. следователя Овдиенко А.В. усматриваются признаки не профессионализма, безответственности, халатности и несоответствия занимаемой должности. Но я вижу в его действиях открытое взяточничество и коррупцию.
 

 
 В видео упоминается материал: Происшествия / ДТП на перекрестке: Две машины в хлам, пешехода спасло дерево (фото, видео) (19-05-2016, 12:35)
 
Прокурору Нікопольської  міжрайонної  прокуратури  раднику юстиції 
Сидорову Сергію Миколайовичу
м.Нікополь, вул.Патріотів України, 174

Начальнику Нікопольського відділу поліції
полковнику поліції Кравцову Євгенію Володимировичу  
м.Нікополь, вул.Станіславського,1 

Скарга

В провадженні органу досудового розслідування Нікопольського відділу поліції знаходиться кримінальне провадження № 12016040340003093 від 11.08.2016 за ознаками ч.1 ст.286 КК України в відношенні Незять А.С., який «19» травня 2016 року приблизно о 10 годині в м. Нікополь, на перехресті вулиць Шевченко Преображенська, рухаючись на автомобілі Opel omega д/н АЕ 7514 ЕВ, в порушення вимог дорожніх знаків «проїзд без зупинки заборонено», на великій швидкості виїхав на перехрестя та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Fortuner д/н АЕ 4138 НА під керуванням водія Храпко С.І, за таких обставин транспортні засоби отримали механічні ушкодження. 
 
Безпосереднє розслідування проводить старший слідчий Овдієнко О.В.
 
18.10.2016 ст. слідчий провів за моєю участю слідчий експеримент, про що був складений протокол проведення слідчого експерименту. Крім мене ніхто з учасників ДТП присутній не був. Слідчий пояснив, що НезятьА.С. відмовився від участі в слідчому експерименті і взагалі уникає співробітництва з слідством.
 
19.10.2016 ст., незважаючи на те що Незять А.С. уникає від проведення слідчих дій, сталося чудо і слідчий Овдієнко О.В. допитує в якості свідка Незять А.С. і ще двох осіб, які нібито перебували в автомобілі марки «Opel»,  які дають неправдиві показання (взагалі в автомобілі марки «Opel» перебувало два чоловіка, а не три, це видно з відео). Незять А.С. з свідками свідчать що рухався зі швидкістю 5-10 км\год і в нього не було перешкод ні спереду ні позаду аж до самої дорожньої пригоди на перехресті вулиць Преображенського Шевченка.
 
Насправді безпосередньо по полосі його руху по вулиці Шевченко перед перехрестям з вулицею Преображенська була перешкода рейсовий автобус маршруту номер 9, який пропускав, згідно вимог дорожнього знаку «проїзд без зупинки заборонений», мій автомобіль Toyota Fortuner д/н АЕ 4138 НА, що рухався справа наліво. Тому Незять А.С. на швидкості значно більшій за швидкість мого автомобіля, це дуже добре видно на відео з відеорегистратора, виїжджає на полосу зустрічного руху, щоб обігнати автобус і продовжує рух на перехрестя вулиць Шевченко Преображенського.
 
Крім цього справа по ходу руху Незять А.С. по вул..Шевченко до самого перехрестя і в подальшому по вул..Преображенського направо стоїть огорожа приватного будинку з сполошних плит, що робить огляд дорожньої обстановки справа неможливим. Тому щоб впевнитись про відсутність перешкоди з боку вул..Преображенському водіям що рухаються по вул..Шевченко необхідно як мінімум двічі зупинитись, перший раз на лінії знаку «проїзд без зупинки заборонений» другий раз на самому перехресті де закінчується огорожа. 
 
Не об’єктивним слідчим експериментом 18.10.2016 та «правильним» допитом Незятя А.С. та неіснуючого свідка, слідчий Овдієнко О.В. створює сфальсифіковану, необхідну для нього ситуацію подій ДТП. Яка в подальшому і лягла в опис неправдивих вихідні даних постанови про призначення авто технічної експертизи.
 
20.10.2016 ст. слідчий Овдієнко О.В. виніс постанову про призначення авто технічної експертизи.  В цій постанові Овдієнко О.В. завідомо вносить для експерта неправдиві вихідні данні.
 
А саме: 
 
-автомобіль марки «Opel» з моменту виїзду на вул..Преображенська  та до моменту зіткнення з автомобілем «Toyota» долає відстань 7,3 метрів за 0,9 сек. (незрозуміло звідки взагалі взялися ці цифри) Якщо слідчий зробив такі висновки опираючись на показання Незять А.С. про швидкість руху 5-10 км\год, то він свідомо проігнорував дані відеозапису з авто реєстратора, що були надані мною до матеріалів справи в якості речових доказів. На відео візуально видно, що швидкість автомобіля «Opel» як мінімум вдвічі була вищою за швидкість автомобіля «Toyota», а значить Незять А.С. їхав зі швидкістю, що значно перевищує 40 км\год. 
 
-видимість та оглядовість необмежена. Це ствердження слідчого не відповідає дійсності. Кут вулиць Шевченко Преображенського в місці розташування дорожнього знаку «Стоп» закритий сполошною огорожею приватного будинку і повністю закриває огляд з вул..Шевченко вправо на вул. Преображенського. Також ст.. слідчий не вніс в вихідні данні наявність маршрутного автобуса № 9 що зупинився на лінії перехрестя для того щоб пропустити мій автомобіль  «Toyota», що рухався через перехрестя, також не вказав що автомобіль «Opel» виїхав на перехрестя по зустрічній полосі об’їхавши маршрутний автобус. Закритий, обмежений огляд, велика швидкість автомобіля «Opel» зробили неможливим взагалі побачити мені небезпеку зліва, та зробити будь яку спробу уникнути зіткнення автомобілів. Це все ясно видно на тому ж відео з відео регістратора. 
 
Внаслідок внесення ст.. слідчим Овдієнко О.В. в вихідні данні постанови про призначення авто технічної експертизи викривлених даних, що не відповідають дійсності, експертом НДЕКЦ Мищенко М.С. 08.11.2016 був зроблений помилковий висновок – дії водія автомобіля «Toyota» Храпко С.І. не відповідають вимогам п.12.3 ПДР України що з технічної точки зору перебуває в причинному зв’язку з даною ДТП. Тобто присутня обоюдна вина і як наслідок відсутні ознаки кримінального злочину та Незять А.С. автоматично звільняється від відшкодування заподіяної мені матеріальної та моральної шкоди. 
 
16.12.2016 я власноруч передавав Овдієнко О.В. документи до кримінальної справи і тоді ж я почув від слідчого про наявність авто технічної експертизи від 08.11.2016 з висновками моєї вини в скоєнні ДТП. Тобто більше місяця ст.. слідчий Овдієнко О.В. тримав в тайні від мене висновки експертизи щоб я не міг вчасно відреагувати у випадку моєї не згоди, чим грубо порушив мої права потерпілого. 
 
Отримана звістка мене шокувала, я зажадав ознайомитись зі справою кримінального провадження. 19.12.2016 ст. слідчий Овдієнко О.В. надав матеріали справи мені для ознайомлення. В матеріалах справи я не побачив клопотання про проведення слідчих дій від 24.11.2016, була відсутня позовна заява с супровідним листом від 16.12.2016, також не було протоколів допиту водія автобусу маршруту № 9 та власника запису відеорегистратора. Були відсутні перевірочні данні що характеризують особу Незять А.С. довідка про судимість та адміністративні порушення, незважаючи на те що я вимагав цього через клопотання. Бо слідчий знає що ці данні будуть компрометувати особу Незять А.С., так як він судимий за умисний тяжкий злочин, та щорічно є учасником ДТП з пошкодженням автомобілів.  
 
Весь час проведення досудового провадження ст.. слідчим Овдієнко О.В навмисно затягувався час та фальсифікувалися матеріали справи на користь Незять А.С. В кращому випадку в діях ст.. слідчого Овдієнко О.В. вбачаються ознаки не професійності, безвідповідальності, халатності та невідповідності займаній посаді. Але я вбачаю в його діях відкрите хабарництво та корупцію.  

З повагою,            Храпко С.І.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 869 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Сегодня, 17:27 AG55, Комментариев: 298, Новостей: 0 Пользователь offline
    Я почему-то даже не удивлен.А ведь,как нас убеждают,в "новой полиции" после переаттестации остались служить только "лучшие из лучших".....Тогда напрашивается вопрос-а какие тогда были "худшие из лучших"?
    • +1

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    • AG55 12.01.2017
      Вот как бывает если следствие ... (1)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Я почему-то даже не удивлен.А ведь,как нас убеждают,в "новой полиции" после переаттестации остались служить только "лучшие из лучших".....Тогда напрашивается вопрос-а какие тогда были "худшие из лучших"?
    • кактус 12.01.2017
      Спасибо за минималку: Украинцы ... (4)
      кактус-С„РѕС‚Рѕ
      Игорь Губерман:"...Здесь выбирают ОВЦЫ сами себе ВОЛКОВ себя пасти". Никопольчане,избравшие ОЛИГАРХОВ(Порошенко и Шипко), рассчитывали на то,что ТЕ,награбив миллионы,займутся РЕФОРМАМИ,улучшающими жизнь своих избирателей? (Кстати,Шипко в своей э-декларации не указал на наличие в собственности многочисленных аптек).
    • Русскоязычный бандеровец 10.01.2017
      У Нікополі поліцейські вилучил ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Меня тоже улыбнула фраза "поверхневий огляд". Не в руках или зубах же он его нес, а в кармане. На каком основании проводился обыск? Просто рожа гражданина, что-ли, не понравилась? Так у их начальника, первомайского экс-сепара физиономия еще интереснее. Придираются обычным гражданам для галочки, а преступники с мандатами вроде Пашинского и без мандатов со стволами гуляют на свободе. Вон, на дамбе у каждого рыбака в сумке найдется ножик(холодное оружие). Причем, разных видов и размеров, складные, кухонные, самодельные... Какие есть такие и берут. Получается там все опасные преступники? В условиях когда от полиции больше вреда, чем пользы у граждан нет другого выхода кроме как защищать себя самим от урок, которые вышли по закону Савченко.
    • nikopol2015 10.01.2017
      У Нікополі поліцейські вилучил ... (2)
      nikopol2015-С„РѕС‚Рѕ
      ХОРОШО! и МОЛОДЦЫ!
      Вот только интересно, что-то поменялось, как действовала полиция?
      Лично меня, раньше не раз по городу "шмонала" милиция, один раз даже извинились!
      Я бы не сказал, что я выгляжу на столько подозрительно....
      За всю жизнь это было раз 15
      Последний под мостом года 3 назад в 18:** вечера (тогда и извинились)
      Действовали всегда без протокола и понятых!!!
      Если в кармане был паспорт, то его забирали....
      Вот мне интересно, как сейчас действует полиция? В рамках закона?

      під час поверхневого огляду у нього в кишені було виявлено кастет.


      Если нашли в кармане, то это уже не "поверхневого огляду"
    • Копчик С. 10.01.2017
      Благочинный УПЦ Киевского Патр ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Бажаю поважному отцю Меркурію успіхів в поширенні нашої рідної, народної, української церкви УПЦ Київського патріархату.
      Щодо Московського патріархату: Нагадаємо як з'явився Стрелков, він же Гіркин в Україні?! Він приїжджав у складі делегації УПЦ МП в Крим..а через пару місяців там був заколот і Крим захопила Росія! Ніхто не забув хто керував на Донбасі?!
      І вже рік в Нікополі не можуть зробити Алею пам'яті героїв на кладовище!
      Чому?! Тому що ніяк не можуть зробити проект! Чому не можуть? Тому що на вході до алеї стоїть паркан та туалет УПЦ МП , при цьому на ці будівлі немає ніяких документів!! Вже більше року, міська влада думає як би зробити алею в обхід туалету!!!! Тільки подумайте: не як перенести не законно збудований паркан та туалет, а як переробити проект Алеї де поховані кращі люди нашого міста - загиблі герої, які захищали не тільки Батьківщину, але і цю владу!!! Чому так? А як же..Бо в Міськраді в робочий час проводить богослужіння УПЦ МП! Бо ця церква та політика зріднилися. І розглядають списки щиро віруючих людей як списки виборців!
      Я знаю, що і в УПЦ МП Нікополя, є чесні священики з великою вірою в Бога. Працюють гуртки в недільній школі і це гарно.. Але політика Московії зробила церкву МП своїм інструментом впливу на людей! Держава та церква роздільні! Тому чім скорше УПЦ МП в Україні відмежується від Москви тім краще! Від цього виграє і церква і український народ!
    • Анатолій Сиротенко 10.01.2017
      Благочинный УПЦ Киевского Патр ... (2)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Дякую за змістовну, просвітницьку бесіду.
    • Анатолій Сиротенко 10.01.2017
      НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ с Днем Ро ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Вітаю юбіляра. Повага і пошана таким ветеранам. Останій дісний і достойний керівник міського міліцейського гарнізону. Здоров'я і більш вагоміших по датам юбілеїв, родиного благополучя.
    • AG55 10.01.2017
      Спасибо за минималку: Украинцы ... (4)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Кстати выросли значительно и платежи за иски в суд! Справедливость стала дороже!

      а не-фиг быдлу отвлекать "их честь" от сбивыния бабала
    • Копчик С. 09.01.2017
      Спасибо за минималку: Украинцы ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Кстати выросли значительно и платежи за иски в суд! Справедливость стала дороже!
    • Андрей Дащенко 09.01.2017
      Спасибо за минималку: Украинцы ... (4)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
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