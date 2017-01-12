Вот как бывает если следствие ведут ... (видео). Открытое заявление прокурору и нач. полиции 

Сергей Храпко: В лучшем случае в действиях в .. следователя Овдиенко А.В. усматриваются признаки не профессионализма, безответственности, халатности и несоответствия занимаемой должности. Но я вижу в его действиях открытое взяточничество и коррупцию.

Прокурору Нікопольської міжрайонної прокуратури раднику юстиції

Сидорову Сергію Миколайовичу

м.Нікополь, вул.Патріотів України, 174





Начальнику Нікопольського відділу поліції

полковнику поліції Кравцову Євгенію Володимировичу

м.Нікополь, вул.Станіславського,1





Скарга





В провадженні органу досудового розслідування Нікопольського відділу поліції знаходиться кримінальне провадження № 12016040340003093 від 11.08.2016 за ознаками ч.1 ст.286 КК України в відношенні Незять А.С., який «19» травня 2016 року приблизно о 10 годині в м. Нікополь, на перехресті вулиць Шевченко Преображенська, рухаючись на автомобілі Opel omega д/н АЕ 7514 ЕВ, в порушення вимог дорожніх знаків «проїзд без зупинки заборонено», на великій швидкості виїхав на перехрестя та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Fortuner д/н АЕ 4138 НА під керуванням водія Храпко С.І, за таких обставин транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

Безпосереднє розслідування проводить старший слідчий Овдієнко О.В.

18.10.2016 ст. слідчий провів за моєю участю слідчий експеримент, про що був складений протокол проведення слідчого експерименту. Крім мене ніхто з учасників ДТП присутній не був. Слідчий пояснив, що НезятьА.С. відмовився від участі в слідчому експерименті і взагалі уникає співробітництва з слідством.

19.10.2016 ст., незважаючи на те що Незять А.С. уникає від проведення слідчих дій, сталося чудо і слідчий Овдієнко О.В. допитує в якості свідка Незять А.С. і ще двох осіб, які нібито перебували в автомобілі марки «Opel», які дають неправдиві показання (взагалі в автомобілі марки «Opel» перебувало два чоловіка, а не три, це видно з відео). Незять А.С. з свідками свідчать що рухався зі швидкістю 5-10 км\год і в нього не було перешкод ні спереду ні позаду аж до самої дорожньої пригоди на перехресті вулиць Преображенського Шевченка.

Насправді безпосередньо по полосі його руху по вулиці Шевченко перед перехрестям з вулицею Преображенська була перешкода рейсовий автобус маршруту номер 9, який пропускав, згідно вимог дорожнього знаку «проїзд без зупинки заборонений», мій автомобіль Toyota Fortuner д/н АЕ 4138 НА, що рухався справа наліво. Тому Незять А.С. на швидкості значно більшій за швидкість мого автомобіля, це дуже добре видно на відео з відеорегистратора, виїжджає на полосу зустрічного руху, щоб обігнати автобус і продовжує рух на перехрестя вулиць Шевченко Преображенського.

Крім цього справа по ходу руху Незять А.С. по вул..Шевченко до самого перехрестя і в подальшому по вул..Преображенського направо стоїть огорожа приватного будинку з сполошних плит, що робить огляд дорожньої обстановки справа неможливим. Тому щоб впевнитись про відсутність перешкоди з боку вул..Преображенському водіям що рухаються по вул..Шевченко необхідно як мінімум двічі зупинитись, перший раз на лінії знаку «проїзд без зупинки заборонений» другий раз на самому перехресті де закінчується огорожа.

Не об’єктивним слідчим експериментом 18.10.2016 та «правильним» допитом Незятя А.С. та неіснуючого свідка, слідчий Овдієнко О.В. створює сфальсифіковану, необхідну для нього ситуацію подій ДТП. Яка в подальшому і лягла в опис неправдивих вихідні даних постанови про призначення авто технічної експертизи.

20.10.2016 ст. слідчий Овдієнко О.В. виніс постанову про призначення авто технічної експертизи. В цій постанові Овдієнко О.В. завідомо вносить для експерта неправдиві вихідні данні.

А саме:

-автомобіль марки «Opel» з моменту виїзду на вул..Преображенська та до моменту зіткнення з автомобілем «Toyota» долає відстань 7,3 метрів за 0,9 сек. (незрозуміло звідки взагалі взялися ці цифри) Якщо слідчий зробив такі висновки опираючись на показання Незять А.С. про швидкість руху 5-10 км\год, то він свідомо проігнорував дані відеозапису з авто реєстратора, що були надані мною до матеріалів справи в якості речових доказів. На відео візуально видно, що швидкість автомобіля «Opel» як мінімум вдвічі була вищою за швидкість автомобіля «Toyota», а значить Незять А.С. їхав зі швидкістю, що значно перевищує 40 км\год.

-видимість та оглядовість необмежена. Це ствердження слідчого не відповідає дійсності. Кут вулиць Шевченко Преображенського в місці розташування дорожнього знаку «Стоп» закритий сполошною огорожею приватного будинку і повністю закриває огляд з вул..Шевченко вправо на вул. Преображенського. Також ст.. слідчий не вніс в вихідні данні наявність маршрутного автобуса № 9 що зупинився на лінії перехрестя для того щоб пропустити мій автомобіль «Toyota», що рухався через перехрестя, також не вказав що автомобіль «Opel» виїхав на перехрестя по зустрічній полосі об’їхавши маршрутний автобус. Закритий, обмежений огляд, велика швидкість автомобіля «Opel» зробили неможливим взагалі побачити мені небезпеку зліва, та зробити будь яку спробу уникнути зіткнення автомобілів. Це все ясно видно на тому ж відео з відео регістратора.

Внаслідок внесення ст.. слідчим Овдієнко О.В. в вихідні данні постанови про призначення авто технічної експертизи викривлених даних, що не відповідають дійсності, експертом НДЕКЦ Мищенко М.С. 08.11.2016 був зроблений помилковий висновок – дії водія автомобіля «Toyota» Храпко С.І. не відповідають вимогам п.12.3 ПДР України що з технічної точки зору перебуває в причинному зв’язку з даною ДТП. Тобто присутня обоюдна вина і як наслідок відсутні ознаки кримінального злочину та Незять А.С. автоматично звільняється від відшкодування заподіяної мені матеріальної та моральної шкоди.

16.12.2016 я власноруч передавав Овдієнко О.В. документи до кримінальної справи і тоді ж я почув від слідчого про наявність авто технічної експертизи від 08.11.2016 з висновками моєї вини в скоєнні ДТП. Тобто більше місяця ст.. слідчий Овдієнко О.В. тримав в тайні від мене висновки експертизи щоб я не міг вчасно відреагувати у випадку моєї не згоди, чим грубо порушив мої права потерпілого.

Отримана звістка мене шокувала, я зажадав ознайомитись зі справою кримінального провадження. 19.12.2016 ст. слідчий Овдієнко О.В. надав матеріали справи мені для ознайомлення. В матеріалах справи я не побачив клопотання про проведення слідчих дій від 24.11.2016, була відсутня позовна заява с супровідним листом від 16.12.2016, також не було протоколів допиту водія автобусу маршруту № 9 та власника запису відеорегистратора. Були відсутні перевірочні данні що характеризують особу Незять А.С. довідка про судимість та адміністративні порушення, незважаючи на те що я вимагав цього через клопотання. Бо слідчий знає що ці данні будуть компрометувати особу Незять А.С., так як він судимий за умисний тяжкий злочин, та щорічно є учасником ДТП з пошкодженням автомобілів.

Весь час проведення досудового провадження ст.. слідчим Овдієнко О.В навмисно затягувався час та фальсифікувалися матеріали справи на користь Незять А.С. В кращому випадку в діях ст.. слідчого Овдієнко О.В. вбачаються ознаки не професійності, безвідповідальності, халатності та невідповідності займаній посаді. Але я вбачаю в його діях відкрите хабарництво та корупцію.





З повагою, Храпко С.І.