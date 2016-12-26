 Чем занимается в Никополе областная прокуратура и почему подпольно?

В нашем понимании специалисты Областной прокуратуры должны заниматься теми делами с которыми ну ни как не справиться местным прокурорам. Я почему то предполагал что они откомандированы как следователи по особо запутанным делам для выявления в первую очередь коррупции наших чиновников, правоохранителей и т.д. Но нет, они так же как и помощник участкового изымают на рынках мобильные телефоны как краденные, а потом не обнаружив и не доказав криминала ни как не могут их вернуть. То прокурора нужного нету, то понятые не пришли.
Но сегодня, дабы ни коим образом не "давить" на следствие, поговорим не об этом. Чего стоит их найти простому Никопольчанину. Без визиток и повесток вызывают людей по адресу ул. Никитинская 68 - А. Ни вывески, ни таблички, ориентир - зеленая дверь с торца здания. Видимо доставшаяся им от Природоохранной прокуратуры.
Единственная табличка на подоконнике уже внутри помещения "Слідчий відділ / відділ процесуального керівництва / прокуратури дніпропетровської області" - это увидишь когда выходить будешь.
На вопрос - почему так? Не смотря на то что понедельник не рыночный день, единственная находящаяся на рабочем месте следователь областной прокуратуры предъявила удостоверение, заверила что они не мошенники и пояснила что уже два года так сидят себе, и их и так все знают. Хотя согласилась что вывеска над входом обозначающая их принадлежность к госоргану не помешала бы.
Так что это "Слідчий відділ прокуратури Дніпропетровської області" или ???
Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
Бог все видит. Эти уроды летели в Сирию праздновать победу над сирийским народом. И неважно почему они упали. Главное что упали. Но я в очередной раз убедился в том что у нас в Украине(и в Киеве в частности) живет достаточно ватников и просто сердобольных гнид, которые почему-то на Майдане не собрались почтить память погибших под Светлодарском, но не поленились отложить в сторону все дела и потащить цветы к рашистскому посольству. А ведь там погибли не простые пассажиры, а военные, в том числе и оркестр, который мог бы вот так же не только в Латакию, а и в Донецк, скажем, прилететь чтобы отпраздновать смерть украинцев и захват наших городов. Очень много среди нашего народа врагов, готовых нанести удар в спину.
Гроші,гроші і нічого особистого! В Нікополі таких теж стає.. У них не має принципів,ідейних міркувань, а тільки напрямок: туди де більше заплатять чи по обіцяють.. На жаль, довіряти там, не можна нікому. Згадую, як затримали бабцю, яка йшла собі через лінію фронту до нас від орків.. Шкода, бабцю,ми ії накормили, але відправили швидко від передової до міста в закритій машині, щоб не бачила наших позицій. Хоча позиції не сховаєш від місцевих.. вони там живуть, і знають всі опорні пункти.. Двох таких коркувальників ми упіймали, як раз в період боїв за Дебальцево, коли і години не було тиші.. Про одного навіть в новинах розповідали. Що цікаво, він встиг подзвонити, ми його спіймали і поки з'ясовували на вулиці, що і хто,за десять хвилин почався обстріл саме цієї ділянки. Так що він сам, ледве і не загинув, бо мав звідти втекти до обстрілу.. Але нас травмувало, а йому нічого.. Передали його до штабу. Потім по телефонним розмовам його вирахували. А при першій зустрічі , вони такі милі, радісні, та й ще кричать Слава Україні. Тому там вірити не можна словам, а треба все перевіряти...інакше повернешся спиною до них, а тобі ножа в спину! Але є і нормальні там люди, які просто хочуть, щоб жах війни скоріше скінчився!
Кто так по ИДИОТСКИ спроектировал расположение остановок?
Да никто у нас ничего не проєктирует! Ляпают как нибудь..Знаков нет 50% как минимум, пешеходные переходы рисуют там где вздумается, знаки тоже ставят не согласно ПДД, на многих остановках даже нет карманов. А почему?! Потому что ответственности у всех чиновников 0,00% ! В этой ситуации, водитель однозначно преступник, так как сбежал бросив людей! Кстати, никто ему и не попытался помешать из людей! А вот попасть в такое ДТП, мог каждый...И в этой аварии, где есть погибшие, есть и доля ответственности городских чиновников! Хоть раз, кто-то ответил?!
Для патриотов... При чём тут опоблок? Ваш Порошенко,гонтарева, Рыжова и им подобные борцы за Украину развалили всю экономику,банковскую систему,развили коррупцию,что от Украины все шарахаются,как чёрт от ладана.Банки с Украинским капиталом они уничтожили,а 40 процентов банков в Украине с капиталом Р,Ф.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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