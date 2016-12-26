 Чем занимается в Никополе областная прокуратура и почему подпольно?

В нашем понимании специалисты Областной прокуратуры должны заниматься теми делами с которыми ну ни как не справиться местным прокурорам. Я почему то предполагал что они откомандированы как следователи по особо запутанным делам для выявления в первую очередь коррупции наших чиновников, правоохранителей и т.д. Но нет, они так же как и помощник участкового изымают на рынках мобильные телефоны как краденные, а потом не обнаружив и не доказав криминала ни как не могут их вернуть. То прокурора нужного нету, то понятые не пришли.





Но сегодня, дабы ни коим образом не "давить" на следствие, поговорим не об этом. Чего стоит их найти простому Никопольчанину. Без визиток и повесток вызывают людей по адресу ул. Никитинская 68 - А. Ни вывески, ни таблички, ориентир - зеленая дверь с торца здания. Видимо доставшаяся им от Природоохранной прокуратуры.





Единственная табличка на подоконнике уже внутри помещения "Слідчий відділ / відділ процесуального керівництва / прокуратури дніпропетровської області" - это увидишь когда выходить будешь.









На вопрос - почему так? Не смотря на то что понедельник не рыночный день, единственная находящаяся на рабочем месте следователь областной прокуратуры предъявила удостоверение, заверила что они не мошенники и пояснила что уже два года так сидят себе, и их и так все знают. Хотя согласилась что вывеска над входом обозначающая их принадлежность к госоргану не помешала бы.





Так что это "Слідчий відділ прокуратури Дніпропетровської області" или ???





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