Уважаемые работники Никопольского Горгаза, давайте жить дружно.... 

Лежу себе дома , болею...39 .-нормальная рабочая температура для декабря..
Только что позвонил телефон, номер незнакомый...Но трубку беру...дело такое..женский голос рыдает ....
Прямая речь : .. Доброй ночи , вы Александр Михайлович ?
Я с Первомайской 24 , первый подъезд, приходила днем женщина с Горгаза и сказала , что у вас на первом этаже должник, у него тысяча гривен долг и если вы не найдете до полдевятого утра в понедельник этого должника , то у всего подъезда газа не будет...
Александр Михайлович , у меня долга нет никакого, у меня на Новый год День Рождения, ко мне дети придут поздравлять ...я продукты купила для них, чтобы все приготовить ,откладывала деньги с лета . Пусть эта женщина с горгаза не отключает до Нового года, помогите.... мне бы только День Рождения встретить , потом будет что будет....не помрем....."
Вот такая штука граждане...Поеду я в понедельник на Первомайскую 24....Как то выкрутимся......
Женщина с Горгаза...не первый раз уже звучит...
Уважаемые Руководители Горгаза , вместе с этой женщиной-отключалкой, о которой я слышу уже в третий раз, . , давайте жить дружно.......
Вот телефон этой пожилой женщины +38 095 131 79 75.
Позвоните ей пожалуйста , я вас очень прошу , извинитесь и скажите, что произошло недоразумение...И вы будете с этим должником с первого этажа бороться сами , через суд или другим правовым способом .......
Газету "Громадська Сила" Никополь выписали на сегодня почти 6000 никопольчан плюс три тысячи в розницу...
Я постараюсь согласовать с владельцем этого издания отличную рождественскую неделю для ВАС...
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Думаю, что Charlie Hebdo вам покажется Мурзилкой....Пока это просто шутка..
Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
Ежу понятно, что все рахунки-розрахунки показывали дефицит. Власть об этом и говорила.
Дайте пожалуйста ссылку на речь представителей власти по этому поводу весной, когда принималось решение! Нет?! Странно! Об этом стали говорить когда петух в одно место клюнул, осенью!
Цитата: Алексей Вайс
Считаю, что решения было принято правильно.
100% правильное! Но запоздалое ( начали в апреле только!) и исполняется без ответственно и не планово!
Цитата: Алексей Вайс
О всех вопросах знали все и все согласились.
Это точно..Но меморандум был подписан только в ИЮЛЕ этого года! Потому сейчас и авралы и перекопанный мерзлый грунт и пожары!
Цитата: Алексей Вайс
И по таким дорогам мы никогда не ездили. А если у кого то что то с памятью,
Это точно! Но этот год не год выборов, потому дороги не делали, а ляпали.. Сегодня вспомнил, когда проехал по Херсонской и по Героев Патриотов.. И как раз с памятью нормально: как нам обещали в начале года сделать.....А "рекордное" количество отремонтированных дорог в прошлый год выборов, уже сыпятся и на следующий год им нужен ремонт! А так конечно...всё прекрасно! :))
Не думаю что НГРЭС выдает разрешения на эл. отопление сверх мощностей, они не враги себе. Думаю все на грани, а вот то что потребление газа упало в городе на 30%, вот это действительно никто не мог предугадать.
Посмотрев видео и выслушав только одну сторону, выскажу свое мнение , чтобы не говорили, что коллеги отмалчиваются. Я никого не оправдываю,
А как бы поступил к примеру Рыбаков? Которой к слову тоже "с пол оборота заводиться", и не всегда корректен (это не замечание просто констатация ). Что то мне подсказывает - спросил бы Где та палатка? И подвез бы еще пару мешков. Все.
Ежу понятно, что все рахунки-розрахунки показывали дефицит. Власть об этом и говорила. И что? Ещё лет сто сопли жевать и не хера не делать? Считаю, что решения было принято правильно. О всех вопросах знали все и все согласились. Столько работы, которая была проведена, Никополь не видел никогда (последних 25 лет - это точно). Так что, хватит скулить.
Посмотрев видео и выслушав только одну сторону, выскажу свое мнение , чтобы не говорили, что коллеги отмалчиваются. Я никого не оправдываю, Произошло то, что произошло... Каждый будет отстаивать свою сторону. Оба дядьки взрослые , перешли на повышенные тона....Бывает... То, что разворачиваясь водитель зацепил своего собеседника , конечно не правильно.....Так можно было и серьезную травму нанести . Скорей всего , никто бы специально наезжать ни на кого не стал. На эмоциях мог и не заметить... Сейчас очевидно Сергей прочитал уже ... Чтобы сделал я ? Нашел этого парня, объяснил, что не сдержался и извинился . Думаю, что извинения были бы приняты . Пожали бы друг другу руки и все... Все мы люди, а не святые и бывает что-то делаем сгоряча не то... Но нужно признавать свои ошибки и делать выводы.... НО, я написал это только услышав одну сторону.....Как на самом деле все происходило я не знаю...... Но, фотографию сделанную на фоне флага РФ, ( Если это не Фотошоп), судя по депутатскому значку, явно не отсюда, я лично считаю провокацией. Не так часто я встречаюсь с депутатом С. Марченко , но НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ ОТ НЕГО НИКАКИХ ЛОЗУНГОВ, ПРИЗЫВОВ ИЛИ ПРОСТО РАЗГОВОРОВ ПРОТИВ УКРАИНЫ и ЗА ДРУГИЕ СТРАНЫ. Это на МОЙ взгляд не правильно. Сохраняем изображение в той же программе Adobe Photoshop , и просто увеличиваем максимально, без сравнения цветов и прочего, и все видно- фото наложено на изображение флага......
Цитата: Анатолій Сиротенко
Шановний О.Рибаков, я прокоментував, що до суду навряд чі дойде, цей ганебний інцидент. Правову оцінку не робив, так як невідомі для цього дані, я дав свою моральну оцінку, вона правовими нормами не регулюеться.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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