Михайло Поперечнюк: Привітання діточок з Днем Святого Миколая!

Напередодні Дня Святого Миколая, я як керівник Об'єднання «Самопоміч-Нікополь» разом з командою активістів металургійного технікуму (глава студентського профкому Марина Кравченко, студенти Ліза Степаненко та Вікторія Юрчук) вирушили з привітаннями до діток.

Ми помічники святого Миколая, - саме з такими словами зверталися активісти до батьків дітвори. Яка ж насолода була в очах дітей побачивши несподівані і приємні подарунки.

– Нам дуже допомогли студентка Дарина Мефед і власниця магазину «Укрпродукт» Валентина Бейер, вона ж мама одного з наших студентів, розповіла Марина Кравченко. У нашій академії було оголошення про акцію до свята і студенти зносили, хто що: то яблука, то книги, то іграшки. Ми навіть змогли зібрати макулатуру, а на виручені гроші купили солодощі. Знаєте, для мене дуже важливо, щоб мої студенти були небайдужі до потреб інших, а так само що б вони були соціально активними. Адже якщо ви щиро, щось зробите для інших, то це повернеться стократ.

- Я третій рік беру участь в цій акції, але на розвезення подарунків потрапила вперше, розповіла студентка Вікторія Юрчук. Я рада, що з користю можу задіяти свій особистий час, тим більше присвятивши цей час дітям. При можливості я б усім дітям світу подарувала б квитки на перегляд мультфільму, або якісь ігри для сімейного дозвілля.

Що ж стосується самих сімей, які ми відвідали, то особливо яскраво нам запам'яталася ці історії

– Ой, знаєте, для мене і для чоловіка це було дуже несподівано. Ми якось нічого не підозрюючи, займалися своїми справами, укладали молодших спати, а з середньою малювали, як раптом стук у двері і такий ось сюрприз. Приємно усвідомлювати, що у нас є в першу чергу небайдужа молодь, яка не тільки для себе влаштовує свято, а ще й про інших піклується. Ми якщо чесно свято Миколая ніколи і не святкували, а тепер варто задуматися щоб таку традицію впровадити!

А батьки двох малюків з вулиці Миронова Юлія Євгенівна і Олексій Юрійович, ось, що додали:

Учасниками свята були дітлахи які приходили в цей день до бібліотеки та розповідали вірші, співали пісеньки, розгадували загадки та отримували за це корисні подарунки, які принесло наше об’єднання: канцтовари, книжки, розмальовки та інше. Керівник бібліотечного центру Олена Балицька щиро вдячна за співпрацю, яку до речі ми будемо продовжувати.

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Привітання до дня МиколаяЛілія Дмитрівна, вул. Каштанова мама трьох дітей:– До приходу хлопців, ми з малими буквально за день до цього говорили, про свято, про те, що дітки, які себе добре вели, отримують подарунки, а ті які погано поводилися ті лозинки. І ось уявіть радість в очах дітлахів, коли вони отримали подарунки, а не лозинки. Звичайно, це мотивує дітей на хороші вчинки, заохочення дуже важливо для виховання.… А наступного дня ми завітали до бібліотеки № 4 (яка знаходиться в приміщенні музею на другому поверсі), де пройшов святковий бібліо-день під назвою "Ой, хто, хто Миколая любить...."Так, в цей день ми ощасливили кілька десятків дітей, просто подарувавши їм увагу, частинку свого тепла і маленький презент. Адже це не складно творити чудеса!