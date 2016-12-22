Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

В газету от читателей / Михайло Поперечнюк: Привітання діточок з Днем Святого Миколая! (20-12-2016, 14:05)

Привітання до дня Миколая
Напередодні Дня Святого Миколая, я як керівник Об'єднання «Самопоміч-Нікополь» разом з командою активістів металургійного технікуму (глава студентського профкому Марина Кравченко, студенти Ліза Степаненко та Вікторія Юрчук) вирушили з привітаннями до діток.
Михайло Поперечнюк: Привітання діточок з Днем Святого Миколая!
Михайло Поперечнюк: Привітання діточок з Днем Святого Миколая!
Михайло Поперечнюк: Привітання діточок з Днем Святого Миколая!
Михайло Поперечнюк: Привітання діточок з Днем Святого Миколая!
Михайло Поперечнюк: Привітання діточок з Днем Святого Миколая!
Михайло Поперечнюк: Привітання діточок з Днем Святого Миколая!
Михайло Поперечнюк: Привітання діточок з Днем Святого Миколая!
 
Ми помічники святого Миколая, - саме з такими словами зверталися активісти до батьків дітвори. Яка ж насолода була в очах дітей побачивши несподівані і приємні подарунки.
 
– Нам дуже допомогли студентка Дарина Мефед і власниця магазину «Укрпродукт» Валентина Бейер, вона ж мама одного з наших студентів, розповіла Марина Кравченко. У нашій академії було оголошення про акцію до свята і студенти зносили, хто що: то яблука, то книги, то іграшки. Ми навіть змогли зібрати макулатуру, а на виручені гроші купили солодощі. Знаєте, для мене дуже важливо, щоб мої студенти були небайдужі до потреб інших, а так само що б вони були соціально активними. Адже якщо ви щиро, щось зробите для інших, то це повернеться стократ.
 
- Я третій рік беру участь в цій акції, але на розвезення подарунків потрапила вперше, розповіла студентка Вікторія Юрчук. Я рада, що з користю можу задіяти свій особистий час, тим більше присвятивши цей час дітям. При можливості я б усім дітям світу подарувала б квитки на перегляд мультфільму, або якісь ігри для сімейного дозвілля.
 
Що ж стосується самих сімей, які ми відвідали, то особливо яскраво нам запам'яталася ці історії
Лілія Дмитрівна, вул. Каштанова мама трьох дітей:
 
– Ой, знаєте, для мене і для чоловіка це було дуже несподівано. Ми якось нічого не підозрюючи, займалися своїми справами, укладали молодших спати, а з середньою малювали, як раптом стук у двері і такий ось сюрприз. Приємно усвідомлювати, що у нас є в першу чергу небайдужа молодь, яка не тільки для себе влаштовує свято, а ще й про інших піклується. Ми якщо чесно свято Миколая ніколи і не святкували, а тепер варто задуматися щоб таку традицію впровадити!
 
А батьки двох малюків з вулиці Миронова Юлія Євгенівна і Олексій Юрійович, ось, що додали:
– До приходу хлопців, ми з малими буквально за день до цього говорили, про свято, про те, що дітки, які себе добре вели, отримують подарунки, а ті які погано поводилися ті лозинки. І ось уявіть радість в очах дітлахів, коли вони отримали подарунки, а не лозинки. Звичайно, це мотивує дітей на хороші вчинки, заохочення дуже важливо для виховання.
… А наступного дня ми завітали до бібліотеки № 4 (яка знаходиться в приміщенні музею на другому поверсі), де пройшов святковий бібліо-день під назвою "Ой, хто, хто Миколая любить...."
 
Учасниками свята були дітлахи які приходили в цей день до бібліотеки та розповідали вірші, співали пісеньки, розгадували загадки та отримували за це корисні подарунки, які принесло наше об’єднання: канцтовари, книжки, розмальовки та інше. Керівник бібліотечного центру Олена Балицька щиро вдячна за співпрацю, яку до речі ми будемо продовжувати.
Так, в цей день ми ощасливили кілька десятків дітей, просто подарувавши їм увагу, частинку свого тепла і маленький презент. Адже це не складно творити чудеса!
  • 100
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:

В контактеtwitterfacebookОднокласникиGoogle +Мой мирlivejournalКанал на youtube

 
Материал разместил(а) - Михаил Поперечнюк
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 334 » Комментариев:1

Ключевые слова - Михаил Поперечнюк, Никополь, День Святого Миколая
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • МЕЛЬНИКОВ Дмитро: акція «Святий Миколай дітям»
  • Святий Миколай поряд
  • Запрошуємо нікопольців долучатись до акції! «СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ДІТЯМ – 2015»
  • 17 квітня ВГО «Студентська свобода» м.Нікополь завітала до дітей з малозабезпечених родин в с.Червоногригоріївка
  • Благодійна акція "Святий Миколай – дітям 2012
    • Hаписал: Вчера, 21:36 Василий, Комментариев: 819, Новостей: 3 Пользователь offline
    Добрі справи це завжди так приємо... Молодці!
    • 0

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    В контакте

    twitter

    facebook

    Однокласники

    Google +

    Мой мир

    livejournal

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Кто поджигал дом помощника нардепа в Никополе? (фото, видео)
  • Волонтер жорстко "пройшлася" по політичній еліті (відео)
  • Круглий стіл з питань безпеки Нікополя
  • Митинг Никопольчан. Обращение к облэнерго, НРЭС и городской власти: - Мы умираем, холодно, как приготовить кушать? (фото, видео)
  • Другий день акції протесту працівників Швидкої допомоги м Нікополь
  • Драка в Никопольском исполкоме. Павел Макаров потерпевший или провокатор? (видео)
  • Кто, как, зачем и почему вырубает лесопосадки в Никопольском районе (видео, фото)
  • Акция протеста работников Скорой помощи г. Никополь (фото, видео)
  • В продолжение к митингу: Верните газ и электроэнергию народу (фото, видео)
  • Какая падла разгромило детскую площадку в парке Никополя? (фото, видео)
    • • Обзоры
    Військова служба за контрактом: переваги та алгоритм укладання контракту
    Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 116
    Пользователей: 1
    Гостей: 115
    EdwardVal
    • Календарь
    «    Декабрь 2016    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 
    • Архив
    Декабрь 2016 (83)
    Ноябрь 2016 (120)
    Октябрь 2016 (112)
    Сентябрь 2016 (98)
    Август 2016 (92)
    Июль 2016 (99)
    На правах рекламмы Полезно
    Кафе "Чумацкий Шлях" покорило не только Никопольчан (видео + видео архив"Страсти по Ревизору")
    Кафе "Чумацкий шлях" приглашает весело отпраздновать новогодние корпоративы.
    Уютная атмосфера, внимательное обслуживание, доступные цены - все это Вы найдете у нас.
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Максим 22.12.2016
      Что скрывают в стенах Никополь ... (9)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      призвані сіять розумне і вічне підростающому поколіню.

      Сіяти розумне, добре, вічне може тьльки ВЧИТЕЛЬ, чоловічої статі, розуміється! Знайдіть в наших школах хоча би одного... Навідь посаду керівника закладу освіти займає ЖІНКА!
    • Анатолій Сиротенко 22.12.2016
      Как на самом деле обстоят дела ... (14)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Не знав, що в нас скільки знавців в банківській сфері, як кліент Привату, можу сказати тільки одне, я задоволений, що він не збанкрутував.
    • Анатолій Сиротенко 22.12.2016
      И вновь про вырубку лесопосадк ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Правоохоронцям треба ставити край в "лісоповалі", що в місті, що в районі.
    • Анатолій Сиротенко 22.12.2016
      Рухнет ли стена дома по Каштан ... (3)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Місцеві "шатуни" за роботою, під благовидним приводом, для вашого ж блага.
      " Раціоналізатори".
    • AG55 22.12.2016
      Рухнет ли стена дома по Каштан ... (3)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Нет более постоянного чем временное
    • Копчик С. 22.12.2016
      Рухнет ли стена дома по Каштан ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Я думаю, Виктор, что журналист там был к месту! Это ведь не единичный случай! Сейчас везде спешат, мастят, типа временно, без проектов! И всё когда петух клюнул... А весной и летом была тишь да благодать..:))
      Люди оказались умнее работника МЖТИ...нет проекта, идите пить кофе...
      И они правы, никто отвечать не будет, если работы велись без проекта...вообще то это вопросы к прокуратуре... Мне интересно, как они и списывают кабель?!
      У МЖТИ есть квалифицированные электрики для работы на вышке? Уверен, что тоже нет...
      У нас всё делается через заднее место...это хорошо, что ничего ещё не случилось.. нет производственных травм и.т.д. Но и тогда, будьте уверены, ЧТО КРАЙНЕГО НЕ НАЙДЁТЕ.
      а люди правы на все 100%. И отстаивают свои права.
    • Максим 22.12.2016
      Кафе "Чумацкий Шлях" покорил ... (2)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      20 декабря,благодаря Вашей рекламе,посетил это заведение. Оценка (12 бальная система): шашлык пахнет хорошо, но 1 кусочек пришлось оставить из-за несъедобности оного = 5 баллов; лаваш = 0 баллов обслуживание =10 баллов (но официант Катя допустила непозволительное выражение " Вам что сырой шашлык нести!"( было сказано -будет готов через 20 минут, а подали через 48). В туалете грязно, кран только холодной воды. Общая оценка заведения = 5 баллов(по 12-бальной системе, принятой у нас)
    • Nastia 22.12.2016
      Как на самом деле обстоят дела ... (14)
      Nastia-С„РѕС‚Рѕ
      Что с этого будет иметь Порошенко? А ему по**й – не он же должен лично влить в «Приват-банк» эти деньги, чтобы он не лопнул! Порошенко уже обо всем договорился: он получит очередной кредит от МВФ на сумму порядка 5,5 миллиарда долларов на то, чтобы погасить эту колоссальную задолженность банка и чтобы революции не было. При этом безумный долг нашего государства увеличится с 155.000.000.000 долларов до 160.000.000.000 долларов. Что в принципе тоже давно уже всем по**й – нам все равно пиздец – у нас весь резерв 24.000.000.000. Мы давно уже сидим в неоплатных долгах и долговом рабстве у МВФ.
      А «Приват-банк в итоге станет частью нашего замечательного контролируемого извне оккупированного государства… И теперь наше государство, а точнее его кредиторы и хозяева будут знать о каждой вашей покупке, о каждом вашем перечислении, обо всех ваших деньгах, и больше не будет никаких транзакций и перечислений без назначения платежа, никаких незадекларированных доходов и вообще никакой коммерческой деятельности без регистрации ЧП и уплаты налогов.
      И в конце года к вам придут и скажут: а почему это на твою карточку номер такой-то за этой год поступило 135 платежей на общую сумму 674.000 гривен, если ты нигде не работаешь, ничем не занимаешься и вообще бомжуешь по документам??? А заплати-ка нам теперь с этих денег, которые мы считаем незадекларированной прибылью, 10% и даже не пи**и, а то вообще заморозим все твои счета до выяснения обстоятельств и квартиру арестуем… И ПИ***Ц.
      Ибо… Рабы государства должны быть под контролем… Так вот теперь государство будет знать:
      — сколько ты накопил денег и где они лежат;
      — что ты покупаешь в супермаркетах и чем ты питаешься (если ты оплачиваешь покупки с карточки);
      — что вообще ты покупал за последние пару лет и оплачивал через интернет (какого размера плазма стоит у тебя дома);
      — какие ты имеешь доходы и чем занимаешься — кто тебе платит и за что (ибо больше не будет никаких платежей без точно указанного назначения);
      — с каких видов деятельности ты не платишь налоги;
      — какой номер твоего мобильного телефона (привязан через Приват-24) и где ты находишься (через лепестки базовых станций);
      — где стоит компьютер, с которого ты чаще всего заходишь в Приват-24, какой у него уникальный мак-адрес и через какой ай-пи адрес и через какого провайдера он ходит в сеть;
      — где находится конченый ай-пи (иными словами, где ты, ссу****к, прописан по паспорту — мы и так знаем, теперь нам интересно знать, где ты реально живешь)…»............


      Sergey Nakolenko
    • Nastia 22.12.2016
      Как на самом деле обстоят дела ... (14)
      Nastia-С„РѕС‚Рѕ
      На самом же деле, собирая с 6.000.000 украинцев их сбережения и накопления одной рукой, «Приват-банк» тихонечко выдавал из этих денег гигантские кредиты другой рукой – но не населению, а дочерним компаниям Коломойского и Боголюбова, попросту выводя со своих счетов колоссальные суммы. В общей сложности «Приват-банк» выдал невозвратных и беззалоговых кредитов своим же собственным доверенным коммерческих структурам на 148.000.000.000 гривен – то есть на 6 миллиардов долларов.
      Чтобы вы понимали, что это за деньги – объясняю: у Украины сейчас весь золотовалютный резерв колеблется между 16 и 24 миллиардами долларов. То есть Коломойскому и Боголюбову удалось украсть примерно сумму, которая равняется примерно 1/3 части всего золотовалютного резерва обедневшей Украины… Впечатляет???
      Иными словами, «Приват-банк» – это гигантский мыльный пузырь, который создал иллюзию своей мощи и стабильности, собрал у населения деньги, все дал в долг своим же компанием, ничего под залог не взял, таким образом спиздел все деньги и убежал… И пока вы видите приват-банк на каждом шагу и думаете, что он стабилен, он на самом деле просто БАНКРОТ.
      Теперь о том, что значит национализация этого банка для нас с вами и в чем ее суть и идея – зачем государству национализировать банк-банкрот… На х*й он ему нужен???
      Суть в том, что если «Приват-банк» объявляет себя банкротом, — в стране начинается революция. Население в ярости, новый майдан, горят отделения банков, люди отказываются платить налоги и жгут районные налоговые инспекции, требуют казни Порошенко и так далее… Ну а Коломойскому и Бголюбову еще надо как-то убежать со спиз*****ми 148 миллиардами гривен. А куда ты сбежишь с такими деньгами??? Это же не миллион долларов… Это миллиарды!!!
      Поэтому такой вариант никого не устраивает – ни Коломойского, ни Порошенко. Но всех устраивает другой вариант, который и провернули: Коломойский и Боголюбов отдают банк-банкрот государству, спокойно забирают с собой и уносят 148 миллиардов гривен.
    • Nastia 22.12.2016
      Как на самом деле обстоят дела ... (14)
      Nastia-С„РѕС‚Рѕ
      Сначала Коломойский и Боголюбов несколько лет ставили по всей Украине новые терминалы и банкоматы, открывали тысячи новых отделений в каждом городе, в каждом районе, а иногда по нескольку штук на одной улице, буквально через дом… И все это — для расширения банковской сети и для удобства конечных пользователей — то есть для населения…
      Вроде не плохо, да??? Хорошие ребята!
      На самом деле благодаря всему этому «Приват-банк» охватил 6.000.000 пользователей в Украине, стал доминирующим банком на рынке и создал иллюзию мощи и стабильности.
      Параллельно эти ребята активно вовлекали людей в интернет-банкинг и переводили обращение наличных денег в электронную сферу. Они запустили ох***о удобный онлайн-сервис «Приват-24?… Помимо этого они раздавали всем налево и направо пластиковые карточки, приучая нас платить ими и оформлять платежи через интернет и сервис «Приват-24»…
      Потом был один странный момент, когда во всех кассах «Приват-банка» вдруг отказались обслуживать без карточки Приват-банка. Таким образом, они дожали всех и заставили даже самых старых бабушек и дедушек открыть эти долбанные карточки.
      Потом через «Приват-24» к этим карточкам были привязаны телефонные номера их владельцев, потому что операции требовали подтверждения кодом, высланным на телефон. Потом они стали привязывать к этим операциям и EMEI (уникальные коды) наших телефонов, требуя подтверждения на андроиде через свое же мобильное приложение.
      Таким образом, «Приват-банк» собрал у себя колоссальную базу данных на всю деловую активную часть населения Украины, и сейчас он имеет у себя данные обо всем движении наших средств за последние годы – кто что получал, от кого, за что, кто что покупал, кто куда и сколько перечислял… И ведь никто из нас ни х*я из этих денег не декларировал… Теперь Государство будет знать все наши источники доходов и поступления, по которым мы не торопились сдавать отчеты и платить налоги…
      Но, не будем забегать вперед… Ибо это еще не самое важное…
      Параллельно «Приват-банк» занимался еще одним очень важным направлением деятельности: став визуально таким массовым, сильным, мощным, крутым, стабильным и грандиозным, он вызвал у людей доверие и начал собирать у них депозиты и вклады. Кредиты он при этом почти никому не выдавал. Но он приучал людей держать свои деньги на счетах в «Приват-банке» и не бояться за них, ведь банк огромен и грандиозен!
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    С Днём Рождения АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ !
    Сегодня День Рождения у замечательного человека, настоящего никопольчанина , моего товарища , а ещё и помощника -консультанта, АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ШАШКОВА ! 
    Всего ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ !
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко
    Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, вірш, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, работа, реклама, референдум, реформа, рпл, савченко, самопоміч нікополь, Тихон, УВБ, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.biz.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305