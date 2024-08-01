Увага! Збір на портативний холодильник нашім воїнам

Спека не за горами і нашим захистникам, тім що у полі, як і всім людям треба хоч якось зберігати продукти, напої і не тільки. Наші хлопці з фронту звернулись з проханням хоч якийсь портативный холодильник але бажано з великим об'ємом та можливістю заряджати від зарядної станціі, акумулятора або сонячної панелі. Вибрали ось цей:
Портативний холодильник компрессорний Alpicool TW45 45 л двокамерний 12/24/220V + вбудована батарея (TW45ABP)
Об'єм холодильної камери 45 літрів.
Живлення: 12V/24V/220V/акумулятор або сонячна панель
Підкреслю, тут вже вбудована батарея (TW45ABP)
Купувати маємо намір тут: https://lodka5.com.ua/ua/avtoholodylnyk-alpicool-tw45-45l-batareya-tw45abp/
Хто знайде дешевше, але в цій же комплектації дзвоніть: 050 708 5305 Віктор
Тому оголошуємо збір на портативный холодильник Alpicool TW45
Ціль збору: - 20 500 грн.
Карти для збору :
ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
4314 1402 0935 9592
(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)
Банк Кредит Дніпро
4211 1307 0036 8931
Під час збору допомога Telegram каналу «Доброго вечора, ми з Нікополя» так само йде до збору.
Щоденні звіти про хід збору будуть публікуватися в Telegram-каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» та на нашому оф. Сайті http://city-nikopol.com.ua .
Після завершення збору — фото- та відеозвіти з передачі нашим воїнам.
Якщо є запитання чи пропозиції дзвоніть: 050 708 5305 Віктор Артеменко
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