ВСІ НОВИНИ:

Увага! Збір на портативний холодильник нашім воїнам

Спека не за горами і нашим захистникам, тім що у полі, як і всім людям треба хоч якось зберігати продукти, напої і не тільки. Наші хлопці з фронту звернулись з проханням хоч якийсь портативный холодильник але бажано з великим об'ємом та можливістю  заряджати від зарядної станціі,  акумулятора або сонячної панелі. Вибрали ось цей:


Портативний холодильник компрессорний Alpicool TW45 45 л двокамерний 12/24/220V + вбудована батарея (TW45ABP)

Об'єм холодильної камери 45 літрів.

Живлення: 12V/24V/220V/акумулятор або сонячна панель 

Підкреслю, тут вже вбудована батарея (TW45ABP)

Купувати маємо намір тут: https://lodka5.com.ua/ua/avtoholodylnyk-alpicool-tw45-45l-batareya-tw45abp/

Хто знайде дешевше, але в цій же комплектації дзвоніть: 050 708 5305 Віктор

Тому оголошуємо збір на портативный холодильник Alpicool TW45

Ціль збору: - 20 500 грн.

Карти для збору :
ПумбБанк (Оксана Зеленяк)

4314 1402 0935 9592

(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)

Банк Кредит Дніпро

4211 1307 0036 8931

Під час збору допомога Telegram каналу «Доброго вечора, ми з Нікополя» так само йде до збору.

Щоденні звіти про хід збору будуть публікуватися в Telegram-каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» та на нашому оф. Сайті http://city-nikopol.com.ua .

Після завершення збору — фото- та відеозвіти з передачі нашим воїнам.

Якщо є запитання чи пропозиції дзвоніть: 050 708 5305 Віктор Артеменко

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

1 комментарий

Виктор Артеменко Сегодня, 18:44
За підсумками збору коштів на портативний холодильник нашім воїнам

Ціль збору: - 20 500 грн.
На зараз зібрано: - 650 грн.
Залишилось зібрати: - 19 850 грн.

💳 Карти для збору :

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)

4314 1402 0935 9592

(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)

Банк Кредит Дніпро

4211 1307 0036 8931

Репост — це теж внесок!

Детальніше про сам збір:
https://t.me/nikopoldpua/38130
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
  • 0
Жалоба

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.