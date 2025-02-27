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Дрон залетів в кабінет мера Нікополя


Дрон залетів в кабінет мера Нікополя, - міській голова Олександр Саюк прокоментував на прес-конференції сьогодні.

Два тижні тому, вранці 14 лютого, росіяни атакували приміщення Нікопольської міської ради. Тоді дрон залетів в кабінет мера Нікополя і вибухнув. Про це не повідомлялося офіційно, але, звісно, багато хто з мешканців про це знав, адже Нікополь – місто не дуже велике.

«Життя триває. Працюємо далі. Це все, що я можу відповісти», - сказав міський голова.

При цьому посадовець відмовився розповідати, чи знаходився він у кабінеті на момент атаки дрона.

Джерело: Доброго вечора, ми з Нікополя

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