Дрон залетів в кабінет мера Нікополя, - міській голова Олександр Саюк прокоментував на прес-конференції сьогодні.
Два тижні тому, вранці 14 лютого, росіяни атакували приміщення Нікопольської міської ради. Тоді дрон залетів в кабінет мера Нікополя і вибухнув. Про це не повідомлялося офіційно, але, звісно, багато хто з мешканців про це знав, адже Нікополь – місто не дуже велике.
«Життя триває. Працюємо далі. Це все, що я можу відповісти», - сказав міський голова.
При цьому посадовець відмовився розповідати, чи знаходився він у кабінеті на момент атаки дрона.
Джерело: Доброго вечора, ми з Нікополя