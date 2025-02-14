Трамп зробив заяви щодо виборів в Україні та переговорів у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп сказав, що почувається набагато впевненішим у досягненні мирної угоди після переговорів у Саудівській Аравії з представниками Росії.

Про це американський президент заявив під час пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч. Про це американський президент заявив під час пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

– Ми хочемо покласти край. Це безглузда війна. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Я хочу покласти край цій війні, щоб врятувати мільйони життів, – заявив Трамп.

Водночас він відкинув занепокоєння України щодо того, що переговори між представниками США та Росії відбулися у Саудівській Аравії без участі офіційного Києва. Водночас він відкинув занепокоєння України щодо того, що переговори між представниками США та Росії відбулися у Саудівській Аравії без участі офіційного Києва.

– Я чув, що вони засмучені тим, що не мають місця (за столом переговорів, – Ред.). Вони мали місце протягом трьох років і ще багато часу до цього. Вже давно час для угоди, – стверджує президент США.

Також президент США натякнув, що Україна має провести нові вибори. Також президент США натякнув, що Україна має провести нові вибори.

– У нас ситуація, коли в Україні не було виборів. Воєнний стан, де лідер в Україні, я маю на увазі. Мені неприємно це говорити, але він опустився на 4%, а країну рознесли в пух і прах, — сказав він.

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, опублікованому 7 січня, президенту Володимиру Зеленському довіряють близько 52% українців. Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, опублікованому 7 січня, президенту Володимиру Зеленському довіряють близько 52% українців.

Водночас не довіряли – 39% респондентів, станом на грудень 2024 року. Інші 9% відповіли, що не можуть визначитися зі своїм ставленням. Водночас не довіряли – 39% респондентів, станом на грудень 2024 року. Інші 9% відповіли, що не можуть визначитися зі своїм ставленням.

Як зазначають у КМІС, хоча показники довіри за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри залишається позитивним і становить +13%. Як зазначають у КМІС, хоча показники довіри за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри залишається позитивним і становить +13%.

Трамп про миротворців в Україні Трамп про миротворців в Україні

Дональд Трамп заявив, що не має наміру виступати проти рішення Європи, якщо лідери захочуть відправити миротворчі війська в Україну для забезпечення гарантій безпеки в разі досягнення будь-якої мирної угоди.

– Якщо вони хочуть – я це підтримую. Знаю, що Франція про це згадувала, Велика Британія та інші країни. Якщо в нас буде мирна угода і там будуть військові, Європа побачить, що це потрібно – нехай буде. Ми не будемо там розміщувати військових, але їхні військові нехай будуть. Я не проти. Головне, щоб був мир або перемир’я. Перемир’я – це теж варіант. Я знаю, що Франція хоче зробити дуже хороший жест, – стверджує він.

За словами президента США, Україна могла укласти мирну угоду багато років тому. На його думку, українці повинні були розпочати переговори набагато раніше. За словами президента США, Україна могла укласти мирну угоду багато років тому. На його думку, українці повинні були розпочати переговори набагато раніше.

Трамп стверджує, що Росія начебто хоче закінчити війну проти України. Трамп стверджує, що Росія начебто хоче закінчити війну проти України.

– Росія хоче зупинити цю дикість, яка там відбувається. Її військовослужбовці гинуть тисячами щотижня. Це не американські солдати. Це здебільшого російські та українські військові, хоча корейські теж. Їх привезли, щоб воювати. Значна частина з них загинула, – сказав Трамп.

На його думку, війну нібито можна було закінчити без територіальних втрат навіть посереднім перемовником ще кілька років тому. На його думку, війну нібито можна було закінчити без територіальних втрат навіть посереднім перемовником ще кілька років тому.

Трамп про допомогу США та Європи Трамп про допомогу США та Європи

Трамп заявив, що США виділили Україні приблизно $350 млрд допомоги, але відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння.

Водночас він розкритикував європейські країни за недостатню фінансову участь у підтримці України. Водночас він розкритикував європейські країни за недостатню фінансову участь у підтримці України.

– Зеленський минулого тижня заявив, що не отримав навіть половини коштів, які США передали Україні. Ми надали, здається, $350 млрд. Можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту, – стверджує Трамп.

За словами президента США, Європа витратила на допомогу Україні значно менше коштів, однак розташована значно ближче. За словами президента США, Європа витратила на допомогу Україні значно менше коштів, однак розташована значно ближче.

– Європа внесла набагато менший відсоток – приблизно $100 млрд. Хоча для них ця війна має більший вплив, ніж для нас. Нас відділяє океан, а їх – ні, – пояснив Трамп.

За висновками Кільського інституту світової економіки, загалом за останні три роки Україні виділили близько €267 млрд допомоги, що становить понад €80 млрд на рік. За висновками Кільського інституту світової економіки, загалом за останні три роки Україні виділили близько €267 млрд допомоги, що становить понад €80 млрд на рік.

Аналітики зазначили, що із загальної суми виділено на військову допомогу близько €130 млрд, на фінансову підтримку – €118 млрд, на гуманітарну сферу – €19 млрд.

Як зазначили дослідники, Європа загалом випередила США за обсягом допомоги Україні. Такі дані наведено в останньому оновленні Ukraine Support Tracker, який відстежує підтримку до грудня 2024 року. Як зазначили дослідники, Європа загалом випередила США за обсягом допомоги Україні. Такі дані наведено в останньому оновленні Ukraine Support Tracker, який відстежує підтримку до грудня 2024 року.